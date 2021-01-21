Президентство Байдена открывает для Украины шанс добиться получения ПДЧ в НАТО и усилить санкции против России, - Порошенко

Президент Украины должен был одним из первых поговорить с 46-м президентом США Джозефом Байденом, лидерство которого открывает широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между президентами Украины и США состоялся как можно быстрее.

"Без всякого преувеличения, вчера был очень важный день для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства. В Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена - политика, мужество и лидерские качества которого признают не только друзья, но даже оппоненты. Искреннего друга Украины, в чем я лично убедился в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден еще как вице-президент отвечал за отношения с нашей страной", - напомнил Порошенко.

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Пятый президент добавил, что тогда совместная работа укрепила устойчивость Украины в противодействии российской агрессии.

"Но кроме того президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления нашего суверенитета. Нет никаких сомнений, что новый лидер США будет надежным союзником Украины на этом пути. И имею обоснованную надежду на то, что Вашингтон найдет возможность для привлечения к той работе, которая уже ведется на различных площадках и форматах, включая нормандский", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" убежден, что это шанс на укрепление твердого трансатлантического единства и солидарности с Украиной на основе принципа "ничего об Украине без Украины", на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

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"Объективно ключевым этапом на этом пути должно стать получение Плана действий по членству в НАТО, который, как ни крути, является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе. И мы требуем от украинской власти ставить этот вопрос на повестку дня, потому что за нас этот вопрос никто не будет поднимать", - отметил Порошенко.

В то же время, кроме внимания к проблематике коллективной безопасности в рамках НАТО, следует укреплять двусторонний безопасное альянс между Украиной и США: "Не потерять возможности получить оборонное летальное вооружение, крайне необходимо для сдерживания российского агрессора на земле, в воздухе и на море", - призвал пятый президент.

"Совместно с Вашингтоном Киев должен добиваться усиления разноплановых санкций против Москвы как инструмента, который показал свою способность держать агрессора за столом переговоров и сдерживать его от новых военных авантюр против Украины", - убежден Порошенко.

Пятый президент отметил, что критическое внимание следует уделить и поддержке реформ в Украине, прежде всего в части верховенства права и борьбы с коррупцией, созданию благоприятного климата для привлечения инвестиций.

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