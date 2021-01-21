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Президентство Байдена открывает для Украины шанс добиться получения ПДЧ в НАТО и усилить санкции против России, - Порошенко

Президентство Байдена открывает для Украины шанс добиться получения ПДЧ в НАТО и усилить санкции против России, - Порошенко

Президент Украины должен был одним из первых поговорить с 46-м президентом США Джозефом Байденом, лидерство которого открывает широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между президентами Украины и США состоялся как можно быстрее.

"Без всякого преувеличения, вчера был очень важный день для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства. В Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена - политика, мужество и лидерские качества которого признают не только друзья, но даже оппоненты. Искреннего друга Украины, в чем я лично убедился в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден еще как вице-президент отвечал за отношения с нашей страной", - напомнил Порошенко.

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Пятый президент добавил, что тогда совместная работа укрепила устойчивость Украины в противодействии российской агрессии.

"Но кроме того президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления нашего суверенитета. Нет никаких сомнений, что новый лидер США будет надежным союзником Украины на этом пути. И имею обоснованную надежду на то, что Вашингтон найдет возможность для привлечения к той работе, которая уже ведется на различных площадках и форматах, включая нормандский", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" убежден, что это шанс на укрепление твердого трансатлантического единства и солидарности с Украиной на основе принципа "ничего об Украине без Украины", на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

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"Объективно ключевым этапом на этом пути должно стать получение Плана действий по членству в НАТО, который, как ни крути, является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе. И мы требуем от украинской власти ставить этот вопрос на повестку дня, потому что за нас этот вопрос никто не будет поднимать", - отметил Порошенко.

В то же время, кроме внимания к проблематике коллективной безопасности в рамках НАТО, следует укреплять двусторонний безопасное альянс между Украиной и США: "Не потерять возможности получить оборонное летальное вооружение, крайне необходимо для сдерживания российского агрессора на земле, в воздухе и на море", - призвал пятый президент.

"Совместно с Вашингтоном Киев должен добиваться усиления разноплановых санкций против Москвы как инструмента, который показал свою способность держать агрессора за столом переговоров и сдерживать его от новых военных авантюр против Украины", - убежден Порошенко.

Пятый президент отметил, что критическое внимание следует уделить и поддержке реформ в Украине, прежде всего в части верховенства права и борьбы с коррупцией, созданию благоприятного климата для привлечения инвестиций.

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Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20239) Порошенко Петр (19590) США (26439)


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Топ комментарии
+47
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію? Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
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21.01.2021 17:24
+42
Президентство Байдена открывает для Украины шанс добиться получения ПДЧ в НАТО и усилить санкции против России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8671
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21.01.2021 17:25
+26
Петр Алексеевич, президент Украины должен был одним из первых поговорить с президентом США, но, т.к. в Украине уже 2 года нет президента, в Белом доме на звонки с кодом +38 не отвечают.
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21.01.2021 17:27
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Тетяно, спамлять не через першу частину Вашого коментаря, а через другу. Все перелічене Вами відбулось не завдяки зєлі, а супроти. Щоб стати партнером НАТО- була дорожня карта, що виконувалась. Кораблі НАТО регулярно відвідують нас з 2014. Нептун- розробка та випробування були задовго до обрання зєлі...
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21.01.2021 18:30 Ответить
То как данная особа топит за Зело навевает неоднозначные подозрения... Юля, Мендель, ты ли это?
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21.01.2021 20:55 Ответить
психотип, описали вірно, але саме ця, ще й мозгами їде від Зе!Ленки...
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22.01.2021 00:36 Ответить
Якось зебілів жидєнько під новиною. Сама упорота ТЛ залишилась.
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21.01.2021 17:55 Ответить
бо ми її любимо, цінуємо та оберігаємо... Як дятла, що працював без каски, але ниточка між вухами не постраждала.
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22.01.2021 10:15 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/pro-novij-etap-u-vidnosinah-ukraina-ssha.html Про новий етап у відносинах Україна - США.
Після інавгурації Джо Байдена поговорили у програмі «Середмістя» з Валерієм Калнишем.

Хочу поділитися своїми основними тезами для читачів:
1. Президенту США Трампу треба віддати належне за значну спадщину, яку він залишає для України:
- прийняття кримської декларації, так звана «декларації Помпео», якою США чітко визначили свою позицію щодо Криму і невизнання його російською територією;
- надання Україні летальної збро;
- запровадження санкцій, пов'язані із будівництвом «Північного потоку-2».
2. Разом з новим Президентом США та його адміністрацією розпочинається новий етап у відносинах з Україною. До команди Джо Байдена входять професійні, високодосвідчені політики та дипломати, які знають Україну і відомі в Україні. Найперше, що необхідно зробити: встановити атмосферу довіри між Президентом України та Президентом США:
⁃ телефонний контакт президентів.
⁃ опрацювання та забезпечення візиту Президента України до Білого дому.
3. Активна, ініціативна, креативна та професійна політика і дипломатія, а також реальний успіх у внутрішніх реформах може значно розширити діапазон американської підтримки і зробити її більш амбіційною:
⁃ Не потрібно залишатись на стадії стратегічного партнерства, треба дбати про союзницькі відносини.
⁃ Доцільним є укладання двосторонньої безпекової угоди, щоб розширити арсенал надання Україні летальної зброї.
⁃ Необхідно розвивати співпрацю в економічній сфері і, зокрема, ініціативи, започатковані за каденції Трампа.
⁃ Джо Байден буде допомагати Україні настільки, наскільки ми самі будемо собі допомагати, наскільки Україна буде вибудовувати свою силу та протистояти зовнішнім викликам. Якщо слова не будуть різнитись від справ, можна очікувати на розширення допомоги з боку США.
4. Перші сигнали з боку США до України вже були пролунали:
⁃ Тиждень тому США запровадили санкції проти представників «русского мира» в Україні та деяких мас-медіа, які займались фейками.
Це і є сигнал для української влади, для того, щоб вона почала діяти, тобто боротися з російськими агентами впливу та російськими мас-медіа, які підривають демократію і стабільність. І до речі про це говорив у своєму інавгураційному виступі Байден, і це теж є сигнал.
⁃ Занепокоєння щодо фактичної відсутності розслідування в Україні справи проти колишнього власника Приватбанка, який вивів з України 5,5 млрд доларів США. На відміну від України в США процес триває.
5. Світові лідери сприймають вступ на посаду та перші укази Президента США Байдена з великим ентузіазмом.
Найближчим часом у відносинах ЄС - США будуть домінувати такі питання:
- Перспективи відновлення трансатлантичного партнерства;
- Іранське питання;
- Координація боротьби з ковідом;
- Візит Байдена в Європу (обговорюється, що він може відбутись орієнтовно в червні). https://www.youtube.com/watch?v=-CNdhe2UV7E Костянтин Єлісєєв | "Середмістя" з Валерієм Калнишем від 20 січня
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21.01.2021 17:58 Ответить
Це що, "тонкий натяк" на строки звільнення Банкової від "зеленого лайна2?...
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21.01.2021 20:18 Ответить
Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4767

..
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21.01.2021 18:03 Ответить
Очень правильные советы. Хватит-ли у Зеленского совести и мозгов к им прислушатся? Украине позарез нужно НАТО, и усиление санкций против рашки и ПДЧ
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21.01.2021 18:15 Ответить
Однозначно нет! Ибо как может хватить или не хватить того, чего априори нет от рождения?
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21.01.2021 18:59 Ответить
А що їй не давало отримати ПДЧ 12 років тому і кому в NATO потрібна неспроможна країна з територіальними проблемами? Скільком країнам вдалося повернути втрачені території за рахунок чиїхось санкцій?
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21.01.2021 18:17 Ответить
СРСР розвалився завдяки санкціям.
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21.01.2021 18:41 Ответить
ви, не переоцінюйте чудотворні санкції...
Совок здох, завдяки мільйонам самих начитаних людей, що мали ще мудріших, почесних старців, що постійно гралися у богів гігантоманії (зміни русла річок, штучних озер, БАМів, Афганському загарбанню, та підтримці усіх дебілів по світу, що прагнули комунізму).
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21.01.2021 18:56 Ответить
Добре, давайте використаємо більш широке визначення, яке включає перманенті санкції Заходу проти СРСР, та інші чинники, включаючи і перераховані вами. Холодна війна. Читаємо визначення в Вікіпедії: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 "Холодна війна - глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між Радянським Союзом і його союзниками, з одного боку, та США і країнами Західної Європи і їхніми союзниками - з іншого, що тривала з середини 1940-х до початку 1990-х років, призвела до розпаду СРСР та переросла в ******* протистояння між Росією та Заходом".
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21.01.2021 19:55 Ответить
Микола, я ж вас підтримав та доповнив... Невже ви вважаєте, що я, якимось чином проти санкцій? Недавно, дії ОАЕ з ціною на нафту, нагадали мені те, що Захід робив з срср... Але перед цим, ціни були такі, що кацапи береги втратили... Навіщо ці качелі, кацапія повинна бути знищена.
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21.01.2021 20:53 Ответить
Він розвалився не так через санкції, як від спроб "догнать і пірігнать" на "гнілой тілєгє". Зрештою, нинішня ситуація свідчить, що не так вже дуже він і розвалився - принаймні, "уламки" далеко не порозліталися, ото хіба тільки прибалтійські кусочки (які мали хоч якийсь досвід власної державності).
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23.01.2021 17:28 Ответить
Президенство зеленського не лишає нам жодних шансів.
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21.01.2021 18:27 Ответить
вам? ну это отлично
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21.01.2021 20:40 Ответить
і вам теж.
так що зарано радієте.
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21.01.2021 20:44 Ответить
я ничему не радуюсь
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21.01.2021 20:53 Ответить
а чого так, чому зелєбоби засмучені ?
маєш радіти.
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21.01.2021 21:02 Ответить
Не відокремлюй зелі від парашенко, це одна і та сволота, яка веде до знищення України, як держави, і нації.
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21.01.2021 22:43 Ответить
ну или байден вспомнит наезды на сынишку
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21.01.2021 19:22 Ответить
А что сам Байден думает ?
напридумывать можно , всё что угодно
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21.01.2021 20:04 Ответить
Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1799
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21.01.2021 20:22 Ответить
Ничего, вот вернётся Поросенко в президентское кресло - сразу же в НАТО возьмут. 100%
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21.01.2021 22:34 Ответить
С инаугурации приехал?
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22.01.2021 01:03 Ответить
Да Байдена, теперь Порошенко может и встретит, разве что около туалета подстережёт!
После тех плёнок и утечки компромата со стороны Порошенко, Байден из разумных соображений, должен как от чумы сторонится его! А если злопамятный, то может войти в договорённость через своих представителей , баш на баш, и помочь Украине в сливе материалов на главного Анти коррупционера Украины. Выступая в ВР он не ожидал ,что так исказят идеалы демократии, лизоблюды.
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22.01.2021 02:01 Ответить
томос-нато-ес от порошенко,для руских дебилов северный поток
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22.01.2021 02:53 Ответить
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