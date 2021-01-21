Президентство Байдена открывает для Украины шанс добиться получения ПДЧ в НАТО и усилить санкции против России, - Порошенко
Президент Украины должен был одним из первых поговорить с 46-м президентом США Джозефом Байденом, лидерство которого открывает широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета нашего государства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
Порошенко отметил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между президентами Украины и США состоялся как можно быстрее.
"Без всякого преувеличения, вчера был очень важный день для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства. В Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена - политика, мужество и лидерские качества которого признают не только друзья, но даже оппоненты. Искреннего друга Украины, в чем я лично убедился в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден еще как вице-президент отвечал за отношения с нашей страной", - напомнил Порошенко.
Пятый президент добавил, что тогда совместная работа укрепила устойчивость Украины в противодействии российской агрессии.
"Но кроме того президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления нашего суверенитета. Нет никаких сомнений, что новый лидер США будет надежным союзником Украины на этом пути. И имею обоснованную надежду на то, что Вашингтон найдет возможность для привлечения к той работе, которая уже ведется на различных площадках и форматах, включая нормандский", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" убежден, что это шанс на укрепление твердого трансатлантического единства и солидарности с Украиной на основе принципа "ничего об Украине без Украины", на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции.
"Объективно ключевым этапом на этом пути должно стать получение Плана действий по членству в НАТО, который, как ни крути, является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе. И мы требуем от украинской власти ставить этот вопрос на повестку дня, потому что за нас этот вопрос никто не будет поднимать", - отметил Порошенко.
В то же время, кроме внимания к проблематике коллективной безопасности в рамках НАТО, следует укреплять двусторонний безопасное альянс между Украиной и США: "Не потерять возможности получить оборонное летальное вооружение, крайне необходимо для сдерживания российского агрессора на земле, в воздухе и на море", - призвал пятый президент.
"Совместно с Вашингтоном Киев должен добиваться усиления разноплановых санкций против Москвы как инструмента, который показал свою способность держать агрессора за столом переговоров и сдерживать его от новых военных авантюр против Украины", - убежден Порошенко.
Пятый президент отметил, что критическое внимание следует уделить и поддержке реформ в Украине, прежде всего в части верховенства права и борьбы с коррупцией, созданию благоприятного климата для привлечения инвестиций.
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Після інавгурації Джо Байдена поговорили у програмі «Середмістя» з Валерієм Калнишем.
Хочу поділитися своїми основними тезами для читачів:
1. Президенту США Трампу треба віддати належне за значну спадщину, яку він залишає для України:
- прийняття кримської декларації, так звана «декларації Помпео», якою США чітко визначили свою позицію щодо Криму і невизнання його російською територією;
- надання Україні летальної збро;
- запровадження санкцій, пов'язані із будівництвом «Північного потоку-2».
2. Разом з новим Президентом США та його адміністрацією розпочинається новий етап у відносинах з Україною. До команди Джо Байдена входять професійні, високодосвідчені політики та дипломати, які знають Україну і відомі в Україні. Найперше, що необхідно зробити: встановити атмосферу довіри між Президентом України та Президентом США:
⁃ телефонний контакт президентів.
⁃ опрацювання та забезпечення візиту Президента України до Білого дому.
3. Активна, ініціативна, креативна та професійна політика і дипломатія, а також реальний успіх у внутрішніх реформах може значно розширити діапазон американської підтримки і зробити її більш амбіційною:
⁃ Не потрібно залишатись на стадії стратегічного партнерства, треба дбати про союзницькі відносини.
⁃ Доцільним є укладання двосторонньої безпекової угоди, щоб розширити арсенал надання Україні летальної зброї.
⁃ Необхідно розвивати співпрацю в економічній сфері і, зокрема, ініціативи, започатковані за каденції Трампа.
⁃ Джо Байден буде допомагати Україні настільки, наскільки ми самі будемо собі допомагати, наскільки Україна буде вибудовувати свою силу та протистояти зовнішнім викликам. Якщо слова не будуть різнитись від справ, можна очікувати на розширення допомоги з боку США.
4. Перші сигнали з боку США до України вже були пролунали:
⁃ Тиждень тому США запровадили санкції проти представників «русского мира» в Україні та деяких мас-медіа, які займались фейками.
Це і є сигнал для української влади, для того, щоб вона почала діяти, тобто боротися з російськими агентами впливу та російськими мас-медіа, які підривають демократію і стабільність. І до речі про це говорив у своєму інавгураційному виступі Байден, і це теж є сигнал.
⁃ Занепокоєння щодо фактичної відсутності розслідування в Україні справи проти колишнього власника Приватбанка, який вивів з України 5,5 млрд доларів США. На відміну від України в США процес триває.
5. Світові лідери сприймають вступ на посаду та перші укази Президента США Байдена з великим ентузіазмом.
Найближчим часом у відносинах ЄС - США будуть домінувати такі питання:
- Перспективи відновлення трансатлантичного партнерства;
- Іранське питання;
- Координація боротьби з ковідом;
- Візит Байдена в Європу (обговорюється, що він може відбутись орієнтовно в червні). https://www.youtube.com/watch?v=-CNdhe2UV7E Костянтин Єлісєєв | "Середмістя" з Валерієм Калнишем від 20 січня
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Совок здох, завдяки мільйонам самих начитаних людей, що мали ще мудріших, почесних старців, що постійно гралися у богів гігантоманії (зміни русла річок, штучних озер, БАМів, Афганському загарбанню, та підтримці усіх дебілів по світу, що прагнули комунізму).
так що зарано радієте.
маєш радіти.
напридумывать можно , всё что угодно
После тех плёнок и утечки компромата со стороны Порошенко, Байден из разумных соображений, должен как от чумы сторонится его! А если злопамятный, то может войти в договорённость через своих представителей , баш на баш, и помочь Украине в сливе материалов на главного Анти коррупционера Украины. Выступая в ВР он не ожидал ,что так исказят идеалы демократии, лизоблюды.