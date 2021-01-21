Один пострадавший при пожаре в Харькове - в ожоговом отделении, четверо - в токсикологии
Один человек госпитализирован после пожара в двухэтажном доме престарелых в Харькове в ожоговое отделение городской больницы скорой помощи, другие четверо - в токсикологическое отделении. Все они в состоянии средней тяжести.
Об этом "Укринформу" рассказал заведующий ожоговым отделением Аслан Цогоев, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ожоговое отделение доставили мужчину 1955 года, у него 15% ожогов тела. Состояние средней тяжести", - отметил врач.
По его словам, еще четверо пострадавших в результате пожара сначала доставили в больницу скорой помощи: "Потом их перевезли в токсикологическое отделение 2-й городской больницы, они отравились угарным газом. Состояние средней тяжести".
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Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. На месте пожара нашли тела 15 погибших, еще пятерых пострадавших доставили в больницы.
В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Кроме этого, Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.
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"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага. "Такого учреждения, что по этому адресу указано, ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.
Хозяина дома объявили в розыск,
Короче, схема простая- заманили стариков на ,,райскую жизнь,, в этот курятник, переписали на себя и продали их квартиры, наняли алкашей за копейки за ними следить. И всё.л