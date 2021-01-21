Один пострадавший при пожаре в Харькове - в ожоговом отделении, четверо - в токсикологии

Один человек госпитализирован после пожара в двухэтажном доме престарелых в Харькове в ожоговое отделение городской больницы скорой помощи, другие четверо - в токсикологическое отделении. Все они в состоянии средней тяжести.

Об этом "Укринформу" рассказал заведующий ожоговым отделением Аслан Цогоев, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ожоговое отделение доставили мужчину 1955 года, у него 15% ожогов тела. Состояние средней тяжести", - отметил врач.

По его словам, еще четверо пострадавших в результате пожара сначала доставили в больницу скорой помощи: "Потом их перевезли в токсикологическое отделение 2-й городской больницы, они отравились угарным газом. Состояние средней тяжести".

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Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. На месте пожара нашли тела 15 погибших, еще пятерых пострадавших доставили в больницы.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого, Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

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