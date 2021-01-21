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Аваков о пожаре в Харькове: Собственница дома престарелых на больничном, возле ее дома выставлены наряды полиции

Аваков о пожаре в Харькове: Собственница дома престарелых на больничном, возле ее дома выставлены наряды полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже создана правительственная комиссия по расследованию пожара в харьковском доме престарелых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают ", - заявил сказал министр.

Глава МВД отметил, что пока известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице.

"Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", - добавил Аваков.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Читайте: Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9316) пожар (5931) Харьков (7452)


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Топ комментарии
+3
А что, больничный освобождает от задержания???
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21.01.2021 18:07
+2
Мзду получат и уедут
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21.01.2021 18:01
+1
Ну если тетка собсвинница ЧЬЯ-ТО,то реально решает даже характеристика с жека. А если тетка никто то менты под Варту берут людей даже при смерти...
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21.01.2021 18:10
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нафига полиция? что вы там скрыть пытаетесь?
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21.01.2021 17:53 Ответить
Мзду получат и уедут
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21.01.2021 18:01 Ответить
Теперь вряд ли получится, наоборот, ее надо оберегать, чтобы сама не подохла, или родычи погибших ее не задавили.
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21.01.2021 18:13 Ответить
Кервіництво Харківського ДСНС і НПУ потрібно відсторонити для унеможливлення приховування фактів кришування існування цього "нелегального" закладу який роками працював і всі про нього знали! Арештувати інспекторів та керівників водоканалу, міськгазу та обленерго які роками ходили туди знімати показники лічильників і знали що під виглядом звичайного будинку приховується комерційний заклад для пенсіонерів і нічого не робили для того щоб повідомити владу про нелегальний медичний заклад. Чи може в цих установах будинок був оформлений як підприємство а влада тепер бикує і відморажується і робить вигляд що нічого не знала, а будинок для пенсіонерів був офіційно оформлений скрізь і офіційно працював? Потрібні обшуки поліції у всіх комунальних організаціях як постачали цьому будинку послуги!
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21.01.2021 18:17 Ответить
недокрышевали....
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21.01.2021 18:23 Ответить
А что, больничный освобождает от задержания???
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21.01.2021 18:07 Ответить
Ну если тетка собсвинница ЧЬЯ-ТО,то реально решает даже характеристика с жека. А если тетка никто то менты под Варту берут людей даже при смерти...
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21.01.2021 18:10 Ответить
Собственница дома - жадная и тупая курва, по вине которой погибли люди. Уверен, что не только пожарной сигнализации не было, но и элементарных средств пожаротушения. Не была сделана противопожарная пропитка деревянных конструкций, никто не был ознакомлен с планом эвакуации, и явно нет запасного выхода. Эту стерву, которая в погоне за деньгами, сделала для людей западню - надо посадить до конца ее мерзкой жизни. Персонал тоже должен ответить, ведь постояльцы - пожилые люди, что же вы недосмотрели?
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21.01.2021 18:10 Ответить
Криминал следит, чтобы было меньше криминала !
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21.01.2021 18:11 Ответить
интересно на больничный она ушла до пожара или после?
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21.01.2021 18:51 Ответить
Это был,, питомник,, для стариков взамен их квартир.
А на первом этаже размещались наркозависимые, которые получали ширку. Типа лечились.
Короче весь дом- это богодельня и наркопритон.
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21.01.2021 19:06 Ответить
На больничном ???? !!! Её арестовать хотят или уволить ? Бред...впрочем ничего нового типаправосудиевтипастране...15 трупов, а она на больничном.................
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21.01.2021 19:29 Ответить
У неї, я так розумію, є договір оренди. Звідси, згідно законів України, за підтримання в належному стані приміщення і поточний ремонт повну відповідальність несе орендар. Також саме орендар відповідає за якість і кількість задіяного на обєкті персоналу, за відповідність кількості пацієнтів нормативним документам його (орендаря) уставної діяльності. Власниця взагалі могла здати в довгострокову оренду приватний будинок з умовою переобладнання орендарем під його тип діяльності на певний термін. І під цей вид діяльності (догляд за престарілими) орендар мав отримати свідоцтво про відповідність підготованого ним приміщення під вид діяльності та слідкувати за виконанням службових обовязків персоналом.
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21.01.2021 21:10 Ответить
 
 