Аваков о пожаре в Харькове: Собственница дома престарелых на больничном, возле ее дома выставлены наряды полиции
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже создана правительственная комиссия по расследованию пожара в харьковском доме престарелых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают ", - заявил сказал министр.
Глава МВД отметил, что пока известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице.
"Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", - добавил Аваков.
Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.
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А на первом этаже размещались наркозависимые, которые получали ширку. Типа лечились.
Короче весь дом- это богодельня и наркопритон.