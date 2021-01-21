С 25 января в учебных заведениях будут действовать карантинные меры, которые были до локдауна, - Минобразования

С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, которые определены постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 №1236.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8-24 января, теряют силу", - говорится в сообщении.

Согласно документу, на период действия карантина запрещено:



- посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

- посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

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В Минобразования сообщили, что во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государств или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19.

В частности, эта норма по самоизоляции касается: лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме; соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

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