С 25 января в учебных заведениях будут действовать карантинные меры, которые были до локдауна, - Минобразования
С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, которые определены постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 №1236.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8-24 января, теряют силу", - говорится в сообщении.
Согласно документу, на период действия карантина запрещено:
- посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;
- посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;
- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).
В Минобразования сообщили, что во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государств или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19.
Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19.
В частности, эта норма по самоизоляции касается: лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме; соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
З 25 січня в навчальних закладах діятимуть заходи, які були до відокремлення, - Міністерство освіти