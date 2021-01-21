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Новости Силовики
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Блокирована схема незаконной переправки моряков через госграницу в оккупированный Крым, - СБУ. ФОТОрепортаж

Блокирована схема незаконной переправки моряков через госграницу в оккупированный Крым, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе Служба безопасности Украины выявила и блокировала схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно оккупированную территорию АР Крым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовало сделку руководство одной из международных групп морских компаний. Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись в оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Блокирована схема незаконной переправки моряков через госграницу в оккупированный Крым, - СБУ 01
Блокирована схема незаконной переправки моряков через госграницу в оккупированный Крым, - СБУ 02

Смотрите: Задержан наемник РФ, пропускавший военную технику России на оккупированную Луганщину через КПП "Дьяково", - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели 12 обысков в помещениях и судах группы компаний. Во время следственных действий изъята судовая документация, компьютерная техника и флэш-накопители, договоры, в том числе заключенных с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту буксиров. Обнаруженные улики указывают на организацию группой компаний незаконных каналов направления моряков на работу в закрытых портах Украины в оккупированном Крыму.

Блокирована схема незаконной переправки моряков через госграницу в оккупированный Крым, - СБУ 03
Блокирована схема незаконной переправки моряков через госграницу в оккупированный Крым, - СБУ 04

Также смотрите: СБУ на Хмельнитчине разоблачила незаконную добычу ископаемых: браконьеры успели добыть 8,5 тыс. тонн. ФОТОрепортаж

Изъятые материалы после судебных экспертиз планируется использовать в качестве доказательств незаконной деятельности. 

Автор: 

Крым (26369) моряки (1079) Одесса (7868) правоохранительные органы (2968) СБУ (19861) силовики (2797)


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Топ комментарии
+8
В інавгураційній промові Байден не говорив про зовнішньополітичні пріоритети США - Тобто 46-й президент США не зробив жодного відвертого сигналу ані Китаю, ані Росії, ані Україні.

Але...

-Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен, розповів про політику Білого дому на найближче майбутнє.
По-перше, найбільшим викликом для Америки, на думку Блінкена, є Китай. Він вважає, щодо Піднебесної необхідно впроваджувати політику з позиції сили.
По-друге, невідкладно потрібно реагувати на виклики збоку Росії. Зокрема, заблокувати будівництво "Північного потоку-2",
Третє. Наголосив важливості врегулювання відносин з Іраном.
Четверте. Блінкен запевнив, що залишається прихильником постачання до України летальних озброєнь. Втім, зазначив, що проблемою нашої держави є корупція та слабкі інституції.
Він буде жорстко наполягати на ефективному та результативному впровадження у дію антикорупційної інфраструктури.

ЗМІ наголошують:

- Банкова повинна визначитися на чиєму вона боці - США чи Росії.
-Американська адміністрація не буде терпіти впливу олігархів на державну політику в Україні.

-У відносинах з Вашингтоном дипломатія Зеленського перебуває у відвертій патовій ситуації, яку сама собі й створила. -Відсутність контактів високого рівня з новообраним президентом США протягом 78 днів - це майже вирок. Зеленський - токсичний, а "задні двері" для контактів з Києвом американська сторона застосовувати не буде.

-Схоже, на Банковій так і не зрозуміли, що стоїть за санкціями стосовно окремих "слуг народу" та російських агентів впливу в Україні, які стали чи не єдиним сигналом владі Зеленського
-Вашингтон не буде терпіти токсичних впливів на українську владу з боку окремих бізнес-партнерів. Тим більше тих, хто перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Як і впливів, котрі підказують Банковій шукати ворогів всередині держави, серед політичних опонентів та патріотів України.
-Також Києву надається шанс серйозно взятися за забезпечення верховенства права в країні та за боротьбу з корупцією. Це питання про реформи, згортання чи перегляду яких ніхто в США терпіти не буде. На кону - сталість європейського та євроатлантичного розвитку української держави.
- США нагадують, що українська влада має вдатися до санкційних обмежень проти рупорів російської пропаганди та дезінформації в Україні, включно з їхніми власниками. Крок далеко не символічний, адже йдеться про національні інтереси держави.
- А також визначитися, чи готова українська сторона здійснити однозначні кроки, за якими можна буде забезпечити "сприятливий клімат" для можливого візиту президента України для майбутньої зустрічі з Байденом.
-Офіс президента Зеленського має зробити негайні та рішучі кроки, за якими Адміністрація президента Байдена визначить Зеленський є союзником американської Адміністрації на шляху відстоювання українського суверенітету у протистоянні з Кремлем, чи противником?
-Тому зараз головний виклик для президента України є дуже простим. Він полягає у необхідності розуміння нахабними олігархами, некомпетентною виконавчою владою того простого факту, що без переформатування влади й відмови від популізму в Україні, союзники можуть стати вироком для олігархічного та прокремлівського правління.

Відлік часу вже почався... - ЗМІ
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21.01.2021 18:33
+4
Ну, да, морякам ничего не будет. Только усадят на подписку, неизвестно на какой срок. И сиди... иногда- вызывать будут... сами знаете, дела судебные, бывает, годами тянутся.
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21.01.2021 18:45
+3
Они любят расею и ея брацкий нарот.
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21.01.2021 18:34
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Одни кругом вражины.
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21.01.2021 18:22 Ответить
В інавгураційній промові Байден не говорив про зовнішньополітичні пріоритети США - Тобто 46-й президент США не зробив жодного відвертого сигналу ані Китаю, ані Росії, ані Україні.

Але...

-Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен, розповів про політику Білого дому на найближче майбутнє.
По-перше, найбільшим викликом для Америки, на думку Блінкена, є Китай. Він вважає, щодо Піднебесної необхідно впроваджувати політику з позиції сили.
По-друге, невідкладно потрібно реагувати на виклики збоку Росії. Зокрема, заблокувати будівництво "Північного потоку-2",
Третє. Наголосив важливості врегулювання відносин з Іраном.
Четверте. Блінкен запевнив, що залишається прихильником постачання до України летальних озброєнь. Втім, зазначив, що проблемою нашої держави є корупція та слабкі інституції.
Він буде жорстко наполягати на ефективному та результативному впровадження у дію антикорупційної інфраструктури.

ЗМІ наголошують:

- Банкова повинна визначитися на чиєму вона боці - США чи Росії.
-Американська адміністрація не буде терпіти впливу олігархів на державну політику в Україні.

-У відносинах з Вашингтоном дипломатія Зеленського перебуває у відвертій патовій ситуації, яку сама собі й створила. -Відсутність контактів високого рівня з новообраним президентом США протягом 78 днів - це майже вирок. Зеленський - токсичний, а "задні двері" для контактів з Києвом американська сторона застосовувати не буде.

-Схоже, на Банковій так і не зрозуміли, що стоїть за санкціями стосовно окремих "слуг народу" та російських агентів впливу в Україні, які стали чи не єдиним сигналом владі Зеленського
-Вашингтон не буде терпіти токсичних впливів на українську владу з боку окремих бізнес-партнерів. Тим більше тих, хто перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Як і впливів, котрі підказують Банковій шукати ворогів всередині держави, серед політичних опонентів та патріотів України.
-Також Києву надається шанс серйозно взятися за забезпечення верховенства права в країні та за боротьбу з корупцією. Це питання про реформи, згортання чи перегляду яких ніхто в США терпіти не буде. На кону - сталість європейського та євроатлантичного розвитку української держави.
- США нагадують, що українська влада має вдатися до санкційних обмежень проти рупорів російської пропаганди та дезінформації в Україні, включно з їхніми власниками. Крок далеко не символічний, адже йдеться про національні інтереси держави.
- А також визначитися, чи готова українська сторона здійснити однозначні кроки, за якими можна буде забезпечити "сприятливий клімат" для можливого візиту президента України для майбутньої зустрічі з Байденом.
-Офіс президента Зеленського має зробити негайні та рішучі кроки, за якими Адміністрація президента Байдена визначить Зеленський є союзником американської Адміністрації на шляху відстоювання українського суверенітету у протистоянні з Кремлем, чи противником?
-Тому зараз головний виклик для президента України є дуже простим. Він полягає у необхідності розуміння нахабними олігархами, некомпетентною виконавчою владою того простого факту, що без переформатування влади й відмови від популізму в Україні, союзники можуть стати вироком для олігархічного та прокремлівського правління.

Відлік часу вже почався... - ЗМІ
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21.01.2021 18:33 Ответить
А вот это называется задница! Ну... если хотите- ж.опа! Реальная. Те, кто нанимался таким вот образом- или полные идиоты, или совершенно отчаявшиеся люди. Они что, не знали о ситуации с Крымом? Знали. Какого хрена так рисковать??? Однако- рискнули. Что теперь- не знаю, но- ничего хорошего в перспективе- не вижу.
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21.01.2021 18:24 Ответить
Они любят расею и ея брацкий нарот.
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21.01.2021 18:34 Ответить
Уже не любят, это я могу гарантировать.
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21.01.2021 18:38 Ответить
Думаю, морякам ничего не будет. Крюинговым фирмам влепят штраф.
У нас же гуманное государство. Особенно к коллаборационистам.
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21.01.2021 18:43 Ответить
Ну, да, морякам ничего не будет. Только усадят на подписку, неизвестно на какой срок. И сиди... иногда- вызывать будут... сами знаете, дела судебные, бывает, годами тянутся.
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21.01.2021 18:45 Ответить
Краще було би заборонити їм в'їзд на територію України. Нехай крутяться де хочуть і як можуть.
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21.01.2021 23:39 Ответить
Морякі об єтом даже нє зналі..
Так і є...
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21.01.2021 18:29 Ответить
Там є і морячка.
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21.01.2021 18:40 Ответить
Крым такой крутой, что даже буксиров своих или рашкинских нет...
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21.01.2021 18:45 Ответить
Это по следам "украинских" моряков с затонувшего у Турции макшанского корыта?
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21.01.2021 19:03 Ответить
Может быть. А раньше СБУ в упор не видела этого ?
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21.01.2021 21:24 Ответить
Затем буксиры компании незаконно отправлялись в оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Источник: https://censor.net/ru/n3243259
И не только буксиры а в принципе любое судно.
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21.01.2021 21:33 Ответить
 
 