Блокирована схема незаконной переправки моряков через госграницу в оккупированный Крым, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одессе Служба безопасности Украины выявила и блокировала схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно оккупированную территорию АР Крым.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовало сделку руководство одной из международных групп морских компаний. Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись в оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели 12 обысков в помещениях и судах группы компаний. Во время следственных действий изъята судовая документация, компьютерная техника и флэш-накопители, договоры, в том числе заключенных с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту буксиров. Обнаруженные улики указывают на организацию группой компаний незаконных каналов направления моряков на работу в закрытых портах Украины в оккупированном Крыму.
Изъятые материалы после судебных экспертиз планируется использовать в качестве доказательств незаконной деятельности.
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Але...
-Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен, розповів про політику Білого дому на найближче майбутнє.
По-перше, найбільшим викликом для Америки, на думку Блінкена, є Китай. Він вважає, щодо Піднебесної необхідно впроваджувати політику з позиції сили.
По-друге, невідкладно потрібно реагувати на виклики збоку Росії. Зокрема, заблокувати будівництво "Північного потоку-2",
Третє. Наголосив важливості врегулювання відносин з Іраном.
Четверте. Блінкен запевнив, що залишається прихильником постачання до України летальних озброєнь. Втім, зазначив, що проблемою нашої держави є корупція та слабкі інституції.
Він буде жорстко наполягати на ефективному та результативному впровадження у дію антикорупційної інфраструктури.
ЗМІ наголошують:
- Банкова повинна визначитися на чиєму вона боці - США чи Росії.
-Американська адміністрація не буде терпіти впливу олігархів на державну політику в Україні.
-У відносинах з Вашингтоном дипломатія Зеленського перебуває у відвертій патовій ситуації, яку сама собі й створила. -Відсутність контактів високого рівня з новообраним президентом США протягом 78 днів - це майже вирок. Зеленський - токсичний, а "задні двері" для контактів з Києвом американська сторона застосовувати не буде.
-Схоже, на Банковій так і не зрозуміли, що стоїть за санкціями стосовно окремих "слуг народу" та російських агентів впливу в Україні, які стали чи не єдиним сигналом владі Зеленського
-Вашингтон не буде терпіти токсичних впливів на українську владу з боку окремих бізнес-партнерів. Тим більше тих, хто перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Як і впливів, котрі підказують Банковій шукати ворогів всередині держави, серед політичних опонентів та патріотів України.
-Також Києву надається шанс серйозно взятися за забезпечення верховенства права в країні та за боротьбу з корупцією. Це питання про реформи, згортання чи перегляду яких ніхто в США терпіти не буде. На кону - сталість європейського та євроатлантичного розвитку української держави.
- США нагадують, що українська влада має вдатися до санкційних обмежень проти рупорів російської пропаганди та дезінформації в Україні, включно з їхніми власниками. Крок далеко не символічний, адже йдеться про національні інтереси держави.
- А також визначитися, чи готова українська сторона здійснити однозначні кроки, за якими можна буде забезпечити "сприятливий клімат" для можливого візиту президента України для майбутньої зустрічі з Байденом.
-Офіс президента Зеленського має зробити негайні та рішучі кроки, за якими Адміністрація президента Байдена визначить Зеленський є союзником американської Адміністрації на шляху відстоювання українського суверенітету у протистоянні з Кремлем, чи противником?
-Тому зараз головний виклик для президента України є дуже простим. Він полягає у необхідності розуміння нахабними олігархами, некомпетентною виконавчою владою того простого факту, що без переформатування влади й відмови від популізму в Україні, союзники можуть стати вироком для олігархічного та прокремлівського правління.
Відлік часу вже почався... - ЗМІ
У нас же гуманное государство. Особенно к коллаборационистам.
Так і є...
И не только буксиры а в принципе любое судно.