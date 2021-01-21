Блокирована схема незаконной переправки моряков через госграницу в оккупированный Крым, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе Служба безопасности Украины выявила и блокировала схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно оккупированную территорию АР Крым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовало сделку руководство одной из международных групп морских компаний. Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись в оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.





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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели 12 обысков в помещениях и судах группы компаний. Во время следственных действий изъята судовая документация, компьютерная техника и флэш-накопители, договоры, в том числе заключенных с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту буксиров. Обнаруженные улики указывают на организацию группой компаний незаконных каналов направления моряков на работу в закрытых портах Украины в оккупированном Крыму.





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Изъятые материалы после судебных экспертиз планируется использовать в качестве доказательств незаконной деятельности.