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Новости Агрессия России против Украины
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День на Донбассе: обстрелы у Красногоровки, вражеские БПЛА рядом с Марьинкой

День на Донбассе: обстрелы у Красногоровки, вражеские БПЛА рядом с Марьинкой

С начала суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди защитников Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие дали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Кроме этого, неподалеку от Марьинки и Красногоровки обнаружен пролет вражеских квадрокоптеров. Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - отметили в штабе.

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День на Донбассе: обстрелы у Красногоровки, вражеские БПЛА рядом с Марьинкой 01

Автор: 

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Вжопучленцы нервничают перед опущением всё ниже ! 😁
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21.01.2021 18:29 Ответить
Продолжаем называть это "перемирием"...
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21.01.2021 18:58 Ответить
Так, по-зеленські, звучить тиша.
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21.01.2021 20:15 Ответить
День на Донбасі: обстріли біля Красногорівки, ворожі БПЛА поруч із Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 1104
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22.01.2021 10:24 Ответить
 
 