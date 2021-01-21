День на Донбассе: обстрелы у Красногоровки, вражеские БПЛА рядом с Марьинкой
С начала суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди защитников Украины нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие дали адекватный ответ", - сказано в сообщении.
Кроме этого, неподалеку от Марьинки и Красногоровки обнаружен пролет вражеских квадрокоптеров. Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - отметили в штабе.
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