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Для расследования причин пожара в доме престарелых в Харькове создана усиленная опергруппа, - Нацполиция

Для расследования причин пожара в доме престарелых в Харькове создана усиленная опергруппа, - Нацполиция

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил о том, что для расследования причин в харьковском доме престарелых создана усиленная оперативная группа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Национальная полиция немедленно начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Мы допрашиваем трех человек из числа обслуживающего персонала, в частности управляющего так называемого дома престарелых.

Также в ближайшее время допросим владелицу этого дома.

В Главном следственном управлении создана усиленная следственно-оперативная группа, которая выехала на место трагедии ", - сообщил председатель Нацполиции.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Читайте: Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

Автор: 

пожар (5931) Харьков (7452) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+4
Да-да... с гильотиной, похоже. Особо усиленная. Какой-то бред, блин!
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21.01.2021 18:37
+4
А людей уже не вернешь... И что - главы местных органов самоуправления/участковые/пожарники/медработники ничего не знали? Или мешали видеть денежные купюры?
Власть опять скажет: это было незаконное заведение. Власть не скажет, что она вся сгнила, вся продажная, вся с полным отсутствием совести.
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21.01.2021 18:42
+3
З кулеметами/артиллерійою чи гільотиною??
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21.01.2021 18:33
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З кулеметами/артиллерійою чи гільотиною??
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21.01.2021 18:33 Ответить
Да-да... с гильотиной, похоже. Особо усиленная. Какой-то бред, блин!
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21.01.2021 18:37 Ответить
А (тара-татата)
Н (тара-татата)
Т (тара-татата)
О (тара-татата)
Н (тара-татата)
І
Н
А
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21.01.2021 19:08 Ответить
умами усиленная .бо в обычной опергруппе стандартный набор
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21.01.2021 18:41 Ответить
Таки Так!!
🤑
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21.01.2021 18:46 Ответить
Отож Я не в "сауні" вже...
Обіцяв Вам напам'ятати...)))
🤑
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21.01.2021 18:51 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений

Ставити найгрубішу свічку у церкві на подяку Пану Богу!

Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4194
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21.01.2021 18:59 Ответить
Солоденький, коротка пам'ять??
Я обіцяв- зробив..
🤑
Поважай ІМХО людини ....
))
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21.01.2021 19:04 Ответить
У лохоморья дуб взбесился, - сожрал кота и застрелился.
🤑
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21.01.2021 19:07 Ответить
во первых, не кощунствуй, Бог един и он не пан. во вторых, порохоботам пора собираться в серьезную контору. иначе скоро рулить будет бойко со своими свинорылами. и уверяю что 50% зеленого электората уже не совсем зеленый. а может и больше. порох жлоб и скряга но при нем было надежнее. он сильно попарился и думаю, изменился
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21.01.2021 19:37 Ответить
ну ты же Господа называешь Господом(то есть господином)?иди вчы мову,а не делай дурных замечаний.
а нащот мертверчука с опазажопой-то перетопчутся.
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21.01.2021 19:50 Ответить
А людей уже не вернешь... И что - главы местных органов самоуправления/участковые/пожарники/медработники ничего не знали? Или мешали видеть денежные купюры?
Власть опять скажет: это было незаконное заведение. Власть не скажет, что она вся сгнила, вся продажная, вся с полным отсутствием совести.
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21.01.2021 18:42 Ответить
Жто бесплатно ?
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21.01.2021 18:42 Ответить
Кем усиленная ? Ноль на ноль всегда будет ноль .
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21.01.2021 18:45 Ответить
терзают смутные сомнения.. возможно, от полного недоверия к вечному армянину и его личному ментовскому городу..
для поднятия обвисшего рейтинга зеле-аваковской ылиты в последнее время Авакову не нужно даже далеко отъезжать от своей любимой Харьковской области и окрестностей.. там тупо налажен конвейер по эффектному реагированию на чрезвычайные ситуации, как на заводе Форда..(
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21.01.2021 18:47 Ответить
Місцева влада, зокрема, органи соціального захисту, МНС, поліція, райдержадміністрація, мають відповідати за неналежний контроль роботи цього будинку пристарілих. Не зводьте все лише до провини стрілочників, які теж варті розстрілу на місці злочину.
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21.01.2021 18:52 Ответить
варианта всего два: дело рук кив-овцев Авакова или некачественная электропроводка (или неудачно упавший обогреватель)
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21.01.2021 19:03 Ответить
,,Усиленная опергруппа,,(!!!). Их кого, из тех кто крышевал богодельню и наркопритон???Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1622
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21.01.2021 19:12 Ответить
и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов-Для розслідування причин пожежі в будинку для літніх людей у Харкові створено посилену опергрупу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7668
"Что касается документов, я абсолютно точно вам хочу сказать, что здесь функционировал нелегальный хоспис. Я сейчас все выясню, владельцы сейчас, как я понимаю, доставлены в следственное управление, с ними ведется работа. Думаю, что будут задержания", - рассказал он.
Кроме того, Терехов сообщил, что в здании, где произошел пожар, функционировал не только дом престарелых, но и реабилитационный центр.
"Там за стеной вроде работает реабилитационный центр, который тоже незаконен, для людей, которые имеют наркотическую зависимость", - отметил он.
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21.01.2021 19:20 Ответить
Там де вата,там пожежі.То в Одесі горить,то у Харкові,вата хоч і сьцяна, а горить добре,малоросні патріоти.
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21.01.2021 19:29 Ответить
Жаль Гепу с того света не достать, вот кто был в доле со всем что крутилось и продолжает прокручиваться в Харькове.
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21.01.2021 19:37 Ответить
пане Клименко, починай з дільничого і вище та вище. з яйцями в тисках вони розкажуть все, тому що знають все. не треба шукати казлів відбувайлів таких як власник охорона чи керуючий. твої менти там не на останньому місці. не може під носом процвітати такий бізнес. НЕ МОЖЕ!!!! так як не може бути обмінника без криші. НЕ МОЖЕ!!! яко не буде винних ментів то створили ви хавно а не комісію.
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21.01.2021 19:45 Ответить
Це навіть нацмен Аваков підтвердить.
..."Харьков мєнтовскій горад"...
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21.01.2021 22:03 Ответить
 
 