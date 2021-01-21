Для расследования причин пожара в доме престарелых в Харькове создана усиленная опергруппа, - Нацполиция
Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил о том, что для расследования причин в харьковском доме престарелых создана усиленная оперативная группа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
"Национальная полиция немедленно начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Мы допрашиваем трех человек из числа обслуживающего персонала, в частности управляющего так называемого дома престарелых.
Также в ближайшее время допросим владелицу этого дома.
В Главном следственном управлении создана усиленная следственно-оперативная группа, которая выехала на место трагедии ", - сообщил председатель Нацполиции.
Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.
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Обіцяв Вам напам'ятати...)))
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Я обіцяв- зробив..
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Поважай ІМХО людини ....
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а нащот мертверчука с опазажопой-то перетопчутся.
Власть опять скажет: это было незаконное заведение. Власть не скажет, что она вся сгнила, вся продажная, вся с полным отсутствием совести.
для поднятия обвисшего рейтинга зеле-аваковской ылиты в последнее время Авакову не нужно даже далеко отъезжать от своей любимой Харьковской области и окрестностей.. там тупо налажен конвейер по эффектному реагированию на чрезвычайные ситуации, как на заводе Форда..(
"Что касается документов, я абсолютно точно вам хочу сказать, что здесь функционировал нелегальный хоспис. Я сейчас все выясню, владельцы сейчас, как я понимаю, доставлены в следственное управление, с ними ведется работа. Думаю, что будут задержания", - рассказал он.
Кроме того, Терехов сообщил, что в здании, где произошел пожар, функционировал не только дом престарелых, но и реабилитационный центр.
"Там за стеной вроде работает реабилитационный центр, который тоже незаконен, для людей, которые имеют наркотическую зависимость", - отметил он.
..."Харьков мєнтовскій горад"...