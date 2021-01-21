Для расследования причин пожара в доме престарелых в Харькове создана усиленная опергруппа, - Нацполиция

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил о том, что для расследования причин в харьковском доме престарелых создана усиленная оперативная группа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Национальная полиция немедленно начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Мы допрашиваем трех человек из числа обслуживающего персонала, в частности управляющего так называемого дома престарелых.

Также в ближайшее время допросим владелицу этого дома.

В Главном следственном управлении создана усиленная следственно-оперативная группа, которая выехала на место трагедии ", - сообщил председатель Нацполиции.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

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