Из-за преследования Навального Европарламент потребовал усилить санкции против РФ и прекратить строительство "Северного потока 2"

Европарламент принял в четверг резолюцию в связи с арестом в РФ оппозиционера Алексея Навального, потребовав усилить ограничения в отношениях с Москвой, ввести санкции против физических и юридических лиц, прекратить строительство "Северного потока 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В поддержку резолюции проголосовал 581 евродепутат, "против" высказались 50 и 44 парламентария воздержались.

Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента РФ, пропагандистов СМИ, заморозить их активы в Евросоюзе, ввести запрет на поездки в ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников, немедленно остановить реализацию проекта "Северный поток 2".

Европарламент призвал к немедленному и безоговорочному освобождению Навального и других лиц, задержанных в связи с его возвращением в Россию, осудил политически мотивированные репрессии против них, в том числе, с использованием системы правосудия.

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Европейские депутаты сочли поведение России неуместным для члена Совета Европы и ОБСЕ, призвав европейские организации принять меры для оценки нарушений обязательств, взятых на себя РФ. В резолюции указано, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России.

Европарламент предложил государствам-членам Евросоюза координировать позицию по России и выступать единым фронтом. ЕС, считают депутаты, должен воспользоваться сменой администрации в Вашингтоне "для укрепления трансатлантического единства в защите демократии и фундаментальных ценностей от авторитарных режимов".

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