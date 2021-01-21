Пятница 22 января объявлена траурным днем в Харькове после пожара в доме престарелых, унесшего жизни 15 человек
В Харькове в пятницу, 22 января, объявлен день траура после пожара в доме престарелых. В результате происшествия погибли 15 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Objectiv.tv по итогам заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС.
На заседании сообщили, что сгоревшее здание было построено в 1953 году. Нелегальный хоспис размещался на площади в 115 квадратных метров и в нем не были организованы мероприятия по противопожарной безопасности.
Секретарь горсовета Игорь Терехов дал поручение провести "тотальную проверку", чтобы обнаружить подобные объекты.
Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.
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В доме престарелых, который сгорел в Харькове, готовился ремонт газового оборудования. Задымление изначально случилось в месте газового счетчика. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. По предварительным данным правоохранительных органов, на момент пожара в нелегальном хосписе было около 30 человек, из них, по данным свидетелей, 27-28 пожилых и четыре человека из персонала.
Сегодня в заведении собирались проводить ремонт газового оборудования. Известно, что на здание, в котором находился дом престарелых, не было документов и он был частным.
Допрошены уже трое человек - владелец, заведующая и орендующая дом. Установлено, что у владельца этого хосписа есть еще одно такое заведение, где находится 24 человека. Сейчас проводится проверка по наличию еще домов престарелых у этого хозяина.
После пожара стало известно, что этот дом вообще не существует по документам. В частности, его нет на городских планах Харькова. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, особый цинизм ситуации заключается в том, что дом престарелых "Золотое время" рекламировался на телевидении и в интернете. В связи с этим он предложил проверить все дома престарелых, которые запускают рекламу.
"Нужно проверить их на предмет наличия разрешений… Существуют ли они вообще?...Предварительно, мы видим, что этот дом вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю такой комплексный подход и комплексную проверку", - заявил Аваков.
І без слідства можна встановити, що ніхто його не міг легалізувати, бо він юридично не існує.
Можливо, та жіночка хотіла заробити на майбутні "заноси" у якісь місцеві органи.
А заробить тепер строк.
так надо было смотреть шо проводка плохая и бабы с мысок для псов кушают, а деды в очереди стоят
ну реально - так же и есть и пить то. слово Зевсу у мну бабки и деды уже померли, один был красножопым, а один воевал, а потом был репрессирован, от слова "Ленин" чуть не обсерался, хотя атеистом был. совок нехило ломал психику.... ой, кто здесь? Сталин? о б*же, да я ничего не пишыффпбужубжыфубжпжпу