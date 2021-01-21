Пятница 22 января объявлена траурным днем в Харькове после пожара в доме престарелых, унесшего жизни 15 человек

В Харькове в пятницу, 22 января, объявлен день траура после пожара в доме престарелых. В результате происшествия погибли 15 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Objectiv.tv по итогам заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

На заседании сообщили, что сгоревшее здание было построено в 1953 году. Нелегальный хоспис размещался на площади в 115 квадратных метров и в нем не были организованы мероприятия по противопожарной безопасности.

Секретарь горсовета Игорь Терехов дал поручение провести "тотальную проверку", чтобы обнаружить подобные объекты.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Читайте: Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС