Тупицкий - Зеленскому: Прошу привлечь к ответственности сотрудников охраны КС и созвать СНБО. ДОКУМЕНТ

Отстраненный указом президента Владимира Зеленского глава КС Александр Тупицкий обратился к главе государства с открытым письмом.

Текст письма опубликован на сайте Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу безотлагательно предпринять предусмотренные законом меры по разблокированию работы КС, привлечению к установленной законом ответственности (в частности, увольнения с должностей) руководителей и других сотрудников УГО, причастных к блокированию работы КС и выполнения судьями КС и его председателем своих должностных полномочий", - сказано в письме.

Также Тупицкий просит реализовать принцип законности в деятельности УГО с тем, чтобы сделать невозможным в будущем "использование этой военизированной структуры для достижения противоправных целей".

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"Считаю необходимым немедленный созыв президентом Украины заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины для его (этого вопроса – ИФ) рассмотрения", - говорится в тексте обращения председателя КС.

При этом Тупицкий подчеркивает, что Конституция не наделяет президента полномочиями отстранять судью КС от должности, и ни Основной закон, ни закон о КС не предусматривают института отстранения судьи КС от должности.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.







