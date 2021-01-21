Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека признал, что в отношении участников Революции Достоинства Луценко и Вербицкого была нарушена Конвенция о защите прав человека и основных свобод, и постановил выплатить компенсации.

Об этом сообщает в Фейсбуке Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев с даты, когда решение вступает в законную силу:

- 3 000 евро господину Игорю Луценко в качестве возмещения материального ущерба и 16 000 евро в качестве возмещения морального вреда;

- 25 000 евро господину Сергею Вербицкому в качестве возмещения морального вреда", - сказано в сообщении.

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Жалобы Игоря Луценко и брата погибшего Михаила Вербицкого Юрия Вербицкого в ЕСПЧ представляла адвокат Евгения Закревская.

Суд постановил, что были нарушены их права, предусмотренные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. А именно:

"- Нарушение ст. 3 - Запрещение пыток:

"(Которое заключается в том, что) Игоря Луценко и Юрия Вербицкого подвергли пыткам, а органы государственной власти не смогли провести эффективное официальное расследование по этому поводу", - говорится в решении.

- Нарушение ст. 2 - Право на жизнь

"В связи с убийством господина Юрия Вербицкого и неспособностью властей провести эффективное официальное расследование по этому поводу",

- Нарушение п.1 ст. 5 - Право на свободу и личную неприкосновенность

"Имело место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции, которое заключается в том, что Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены и лишены свободы 21 января 2014";

- Нарушение ст. 11 - Свобода собраний и объединений

"Из-за произвольного вмешательства в право Игоря Луценко и Юрия Вербицкого на свободу мирных собраний", - сказано в сообщении.

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