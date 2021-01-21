Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека признал, что в отношении участников Революции Достоинства Луценко и Вербицкого была нарушена Конвенция о защите прав человека и основных свобод, и постановил выплатить компенсации.
Об этом сообщает в Фейсбуке Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.
"Государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев с даты, когда решение вступает в законную силу:
- 3 000 евро господину Игорю Луценко в качестве возмещения материального ущерба и 16 000 евро в качестве возмещения морального вреда;
- 25 000 евро господину Сергею Вербицкому в качестве возмещения морального вреда", - сказано в сообщении.
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Жалобы Игоря Луценко и брата погибшего Михаила Вербицкого Юрия Вербицкого в ЕСПЧ представляла адвокат Евгения Закревская.
Суд постановил, что были нарушены их права, предусмотренные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. А именно:
"- Нарушение ст. 3 - Запрещение пыток:
"(Которое заключается в том, что) Игоря Луценко и Юрия Вербицкого подвергли пыткам, а органы государственной власти не смогли провести эффективное официальное расследование по этому поводу", - говорится в решении.
- Нарушение ст. 2 - Право на жизнь
"В связи с убийством господина Юрия Вербицкого и неспособностью властей провести эффективное официальное расследование по этому поводу",
- Нарушение п.1 ст. 5 - Право на свободу и личную неприкосновенность
"Имело место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции, которое заключается в том, что Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены и лишены свободы 21 января 2014";
- Нарушение ст. 11 - Свобода собраний и объединений
"Из-за произвольного вмешательства в право Игоря Луценко и Юрия Вербицкого на свободу мирных собраний", - сказано в сообщении.
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Smert' vorogam !
я читаю, чуть не обосрался, это просто ..... ну как сказать, п*дары что с Пусином его сравнивают - просто п*дары.
англ. автор выложил книгу то. Тодлер.
ви в захваті від нього ?
я вот читаю от англ. автора, да - Я у захваті.
Ты бы просто почитал как он воевал, сначала.
и кстати, ты знаешь шо я люблю "знать" всяуое такое как "ворожба", но ведь оно и правда, сам знаешь. миллионы историй и т.д. - че, все брешут или лгут? ах оставьте
да откуда я знаю то - баба вы или тролль то?
нк г*споди, так и вы можешь сказать шо я не атеист, а козак.
в чем проблема, я не понимаю.
давай я поппмшусь шо я Граф и наследник всея Соси, или Романова, ну и шо?
я тоже могу писать типо баба и шоб плюсики были более жирные
или ты Сралина любишь?
Смерть ворогам !
х.з. чо там было, просто смешная сумма шоб за нее бегать по адвокатам.
команда Клюева была выполнена и Игорька отпустили, для легендирования слегка дав в ему челюсть.. а вот Вербицкого по настоящему пытали..
Игорек Луценко мразь!!!!
ти там теж був ????
краще не мели фейки !!!
Дякуємо "73%"( 46% ), які це зробили. Дуже дякуємо.
трассова тіктокерка, яка "обрала Росію", попросила Авакова про захист
Хкйла хай просить
Захистить, як і Портнова.
https://www.slovoidilo.ua/2019/06/26/novyna/polityka/policziya-nadala-oxoronu-portnovu
ЗА 30 років- вже мовчу...мля
https://patrioty.org.ua/politic/adminsud-pidtrymav-portnova-u-pytanni-perehliadu-shkilnykh-************-shchodo-podii-na-maidani-2013-2014-rokiv-holobutskyi-rozpoviv-shcho-tse-oznachaie-361137.html Адмінсуд підтримав Портнова у питанні перегляду шкільних підручників щодо подій на Майдані 2013-2014 років: Голобуцький розповів, що це означає
https://patrioty.org.ua/politic/adminsud-pidtrymav-portnova-u-pytanni-perehliadu-shkilnykh-************-shchodo-podii-na-maidani-2013-2014-rokiv-holobutskyi-rozpoviv-shcho-tse-oznachaie-361137.html
Майдані на барикаді коло ЦУМу. Це було десь на другий день після поливу беркуту
коло КМДА. Він тоді з групою львів'ян приїхали на Майдан вночі зі Львова і був
одітий в темну куртку-аляска з капюшоном. Ми з ним проговорили на барикаді між
ЦУМом і підземним переходом десь коло 2-х годин, а потім він сказав, що підуть
з товаришами в КМДА погрітись і попити чаю бо тільки з дороги. Я його добре
запам'ятав, бо тоді ще подумав, що він, напевно, якийсь викладач ВУЗу, бо
здався мені дуже розумною, інтелігентною Людиною, але про особисте дуже один
одного не розпитували, бо ситуація тоді була тривожною і це пізня ніч. А десь
приблизно через 10 днів побачив по телевізору, що його замучили до смерті... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!