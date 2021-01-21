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Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ

Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека признал, что в отношении участников Революции Достоинства Луценко и Вербицкого была нарушена Конвенция о защите прав человека и основных свобод, и постановил выплатить компенсации.

Об этом сообщает в Фейсбуке Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев с даты, когда решение вступает в законную силу:

- 3 000 евро господину Игорю Луценко в качестве возмещения материального ущерба и 16 000 евро в качестве возмещения морального вреда;

- 25 000 евро господину Сергею Вербицкому в качестве возмещения морального вреда", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе, - Офис генпрокурора

Жалобы Игоря Луценко и брата погибшего Михаила Вербицкого Юрия Вербицкого в ЕСПЧ представляла адвокат Евгения Закревская.

Суд постановил, что были нарушены их права, предусмотренные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. А именно:

"- Нарушение ст. 3 - Запрещение пыток:

"(Которое заключается в том, что) Игоря Луценко и Юрия Вербицкого подвергли пыткам, а органы государственной власти не смогли провести эффективное официальное расследование по этому поводу", - говорится в решении.

- Нарушение ст. 2 - Право на жизнь

"В связи с убийством господина Юрия Вербицкого и неспособностью властей провести эффективное официальное расследование по этому поводу",

- Нарушение п.1 ст. 5 - Право на свободу и личную неприкосновенность

"Имело место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции, которое заключается в том, что Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены и лишены свободы 21 января 2014";

- Нарушение ст. 11 - Свобода собраний и объединений

"Из-за произвольного вмешательства в право Игоря Луценко и Юрия Вербицкого на свободу мирных собраний", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Двое причастных к убийству майдановца Вербицкого 6 лет жили в Киеве, и их не находили. Сейчас они арестованы, - и.о. директора ГБР Соколов

Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ 01
Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ 02

Автор: 

компенсации (479) Вербицкий (76) Европейский суд по правам человека (811) Луценко Игорь (231) Закревская Евгения (96)


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Топ комментарии
+15
_Хороший вопрос. Совершают преступления конкретные чиновники и госслужащие, а отвечать за это не самим преступникам, а народу через выплаты из бюджета. Офигенно устроились!
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21.01.2021 19:30
+11
Nazhal tilki , sho Verbic'kogo vzhe nema ... Geroi ne vmirayut' !
Smert' vorogam !
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21.01.2021 19:29
+9
Чому знов Україна? Коли будуть виплачувать винні?
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21.01.2021 19:25
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Чому знов Україна? Коли будуть виплачувать винні?
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21.01.2021 19:25 Ответить
винні в Ростові, але не всі ще
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21.01.2021 19:27 Ответить
Винних,тих що відправляли тітушню на Київ, на днях виправдав суд.
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21.01.2021 19:35 Ответить
_Хороший вопрос. Совершают преступления конкретные чиновники и госслужащие, а отвечать за это не самим преступникам, а народу через выплаты из бюджета. Офигенно устроились!
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21.01.2021 19:30 Ответить
Мы, граждане в этом сами виноваты...
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21.01.2021 22:53 Ответить
Nazhal tilki , sho Verbic'kogo vzhe nema ... Geroi ne vmirayut' !
Smert' vorogam !
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21.01.2021 19:29 Ответить
ya nichego ne ponyal
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21.01.2021 19:32 Ответить
Смерть ворогам
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21.01.2021 19:39 Ответить
кстати, если не имеешь что делать - почитай про Гитлера книгу.
я читаю, чуть не обосрался, это просто ..... ну как сказать, п*дары что с Пусином его сравнивают - просто п*дары.
англ. автор выложил книгу то. Тодлер.
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21.01.2021 19:46 Ответить
А чому раптом ви згадали про Гітлера ?
ви в захваті від нього ?
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21.01.2021 19:55 Ответить
ты бы почитал.....
я вот читаю от англ. автора, да - Я у захваті.
Ты бы просто почитал как он воевал, сначала.
и кстати, ты знаешь шо я люблю "знать" всяуое такое как "ворожба", но ведь оно и правда, сам знаешь. миллионы историй и т.д. - че, все брешут или лгут? ах оставьте
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21.01.2021 20:24 Ответить
не можу повірити людині, яка до жінок звертається в чоловічому роді.
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21.01.2021 20:39 Ответить
ты еврей?
да откуда я знаю то - баба вы или тролль то?
нк г*споди, так и вы можешь сказать шо я не атеист, а козак.
в чем проблема, я не понимаю.
давай я поппмшусь шо я Граф и наследник всея Соси, или Романова, ну и шо?
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21.01.2021 21:09 Ответить
ти просто ідіот.
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21.01.2021 21:22 Ответить
ты слово "идиот" пошугли, а потом спорь
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21.01.2021 21:42 Ответить
а я там вижу - человек ты или баба?
я тоже могу писать типо баба и шоб плюсики были более жирные
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22.01.2021 09:53 Ответить
и да, сперва почитай, а потом кукарекай.те
или ты Сралина любишь?
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22.01.2021 09:54 Ответить
Нажаль тільки, що Вербицького вже нема...Герої не вмирають !
Смерть ворогам !
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21.01.2021 22:51 Ответить
Ось юзівська влада на чолі з єнакуєвським крадуном нехай і виплачує. Також присовокупити до виплат лохторат який її обирав.
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21.01.2021 19:31 Ответить
если так то это мало, но.. жаба давит.
х.з. чо там было, просто смешная сумма шоб за нее бегать по адвокатам.
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21.01.2021 19:31 Ответить
вот жешь гады!.. Игорька Луценко поймали вместе с Вербицким, и начали отвозить в лес.. но по дороге, старший титушек позвонил на Липскую в офис Партии рЫгЫонов, и от Клюева последовала команда, Луценко отпустить, потому что приемный отец Игорька Луценко коррумпированная скотина Стельмах из НБУ, из команды Кучмы и Януковоща..
команда Клюева была выполнена и Игорька отпустили, для легендирования слегка дав в ему челюсть.. а вот Вербицкого по настоящему пытали..
Игорек Луценко мразь!!!!
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21.01.2021 19:36 Ответить
Де в бога свічка, де в чорта кочерга? Шрек Баблович, щось ви усе переплутали.
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21.01.2021 19:47 Ответить
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21.01.2021 19:49 Ответить
да уж... https://finclub.net/news/lutsenko-vyvel-750-tys-grn-pered-bankrotstvom-banka-kievskaya-rus.html Луценко вывел 750 тыс. грн перед банкротством банка «Киевская Русь»
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21.01.2021 21:15 Ответить
звідки така інфа ???????
ти там теж був ????
краще не мели фейки !!!
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21.01.2021 22:41 Ответить
А татарови, при яких вбили Вербицького, повернулись у владу.
Дякуємо "73%"( 46% ), які це зробили. Дуже дякуємо.
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21.01.2021 19:41 Ответить
ахаха, уважаємий Арсен Барісич

трассова тіктокерка, яка "обрала Росію", попросила Авакова про захист

Хкйла хай просить

Украина должна выплатить 19 тыс. евро Игорю Луценко и 25 тыс. евро брату Вербицкого, - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 1860
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21.01.2021 19:48 Ответить
Думаєте не захистить?
Захистить, як і Портнова.

https://www.slovoidilo.ua/2019/06/26/novyna/polityka/policziya-nadala-oxoronu-portnovu
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21.01.2021 19:49 Ответить
Її вже залишили усі рекламодавці що з нею співпрацювали, а ще кажуть на неї заяву накатали, за діяльність без реєстрації і сплати податків.
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21.01.2021 19:52 Ответить
мертветчук з пуйтіним не дадуть пропасти "таланту"
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21.01.2021 19:55 Ответить
Або Толік соску до себе візьме.
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21.01.2021 20:00 Ответить
Це вже не перший зашквар доці м'ясника Jerry Heil. Вже були якісь її скандальні заяви про Україну та росію.
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21.01.2021 20:07 Ответить
К ватной блогирше подтянулась в защиту тяжолоя ортелерея. Ховайтесь.

Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6173 Україна має виплатити 19 тис. євро Ігорю Луценку і 25 тис. євро братові Вербицького, - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 3676
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21.01.2021 20:18 Ответить
я даже очень ЗА выплаты. и это еще мало. но платить должна правящая тогда партия, а это РЫГИОНЫ, которые сейчас опзжопники и еще какая то хрень. НАЙТИ, труда не составит. я налогоплательщик. не...уй моими деньгами за сепаров платить
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21.01.2021 19:50 Ответить
а продать что то из имущества кабмина нельзя ? например стол Шмыгаля или Мерс Ермака
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21.01.2021 19:51 Ответить
Може Стєпанова продамо?
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21.01.2021 19:57 Ответить
торговля людьми ...это не административка а криминал
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21.01.2021 20:51 Ответить
А вони до нас ставляться як до людей?
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21.01.2021 21:20 Ответить
Міністри не люди.
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21.01.2021 21:52 Ответить
Этому патриоту,УБД,миллионеру лишними 19 тыс евриков с налогоплательщиков не будут-сумно якось стало
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21.01.2021 19:53 Ответить
А за вже 7 років геноциду- мона подати в суд??
ЗА 30 років- вже мовчу...мля
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21.01.2021 19:59 Ответить
Гниди, що Портнов, що суд, який це все кодло покриває!
https://patrioty.org.ua/politic/adminsud-pidtrymav-portnova-u-pytanni-perehliadu-shkilnykh-************-shchodo-podii-na-maidani-2013-2014-rokiv-holobutskyi-rozpoviv-shcho-tse-oznachaie-361137.html Адмінсуд підтримав Портнова у питанні перегляду шкільних підручників щодо подій на Майдані 2013-2014 років: Голобуцький розповів, що це означає

https://patrioty.org.ua/politic/adminsud-pidtrymav-portnova-u-pytanni-perehliadu-shkilnykh-************-shchodo-podii-na-maidani-2013-2014-rokiv-holobutskyi-rozpoviv-shcho-tse-oznachaie-361137.html
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21.01.2021 20:52 Ответить
Зустрів Юрія Вербицького десь коло 2-ї год. ночі на
Майдані на барикаді коло ЦУМу. Це було десь на другий день після поливу беркуту
коло КМДА. Він тоді з групою львів'ян приїхали на Майдан вночі зі Львова і був
одітий в темну куртку-аляска з капюшоном. Ми з ним проговорили на барикаді між
ЦУМом і підземним переходом десь коло 2-х годин, а потім він сказав, що підуть
з товаришами в КМДА погрітись і попити чаю бо тільки з дороги. Я його добре
запам'ятав, бо тоді ще подумав, що він, напевно, якийсь викладач ВУЗу, бо
здався мені дуже розумною, інтелігентною Людиною, але про особисте дуже один
одного не розпитували, бо ситуація тоді була тривожною і це пізня ніч. А десь
приблизно через 10 днів побачив по телевізору, що його замучили до смерті... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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21.01.2021 21:13 Ответить
Вічна Слава !
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21.01.2021 22:44 Ответить
Прекрасно, но причем здесь деньги налогоплательщиков?
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21.01.2021 22:04 Ответить
А кто, как не налогоплательщики выбрали в пересиденты Даунецкого Свинохряка? Правда, следствие по делу Манафорта в США, возглавляемое прокурором Мюллером, установило, что выборы выиграла Ю.Тимошенко, но результат был сфальсифицирован шайкой олигархов и их прислуги. И кто до сих пор радуется такому результату тех выборов? Вот пусть и платят теперь радующиеся жертвам режима бздонецкой хунты.
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21.01.2021 23:16 Ответить
 
 