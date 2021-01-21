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Новости Обмен пленными
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На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными

На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) ожидает ответа российской делегации на инициативу руководителя гуманитарной подгруппы ТКГ, народного депутата Украины Галины Третьяковой о разблокирования процесса обмена удерживаемыми лицами.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщается в Телеграм-канале украинской делегации по итогам заседания ТКГ в четверг.

"Руководитель гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Третьякова на заседании гуманитарной подгруппы, состоявшемся 19 января, в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс возвращения взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц, который, согласно предварительным договоренностям, не должен прекращаться ни при каких условиях. Ждем соответствующих решений руководства российской делегации", - отмечается в информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ

Автор: 

пленные (2127) Трехсторонняя контактная группа (842) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+2
так а где ото шмарклевое "всех на всех"? уже 2 год пошел....пора на стадион шмарклю-я-ваш-вырок вызывать.
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21.01.2021 20:09
+2
На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными - Цензор.НЕТ 6203
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21.01.2021 20:14
+2
Зовите Грету Тумблер... без Греты Тумблер ничего не решить...
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21.01.2021 20:20
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так а где ото шмарклевое "всех на всех"? уже 2 год пошел....пора на стадион шмарклю-я-ваш-вырок вызывать.
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21.01.2021 20:09 Ответить
ждуны
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21.01.2021 20:11 Ответить
На кремле парника.
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21.01.2021 20:13 Ответить
На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными - Цензор.НЕТ 6203
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21.01.2021 20:14 Ответить
Нехай ще запрпонує кацапам самостерилізуватися.😁
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21.01.2021 20:17 Ответить
Зовите Грету Тумблер... без Греты Тумблер ничего не решить...
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21.01.2021 20:20 Ответить
В оккупированном Крыму дети в детском садике , Счастливое детство в оккупации, такое было и в годы совдепии , в колониях Московии ничего не меняется.На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными - Цензор.НЕТ 1582
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21.01.2021 20:24 Ответить
Видимо кремль уже не общается с нашими ни по каким вопросам.
На зеленском, как и ранее на порохе поставлен крест.
Ну и нечего тогда лезть с предложениями.
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21.01.2021 20:26 Ответить
Не "пленными". Заложниками. Русские террористы торгуют заложниками в обмен на очередное отступление ЗСУ.
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21.01.2021 20:28 Ответить
В эту делегацию одно гавно пособирали...
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21.01.2021 20:28 Ответить
На переговорах в Минске украинская сторона ждет ответа от россиян на свою инициативу о разблокировании процесса обмена пленными - Цензор.НЕТ 9146
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21.01.2021 20:29 Ответить
Скажите, ЗеДолбоДятлы, а вот этот низкокачественный лопоухий в ВСУ служил? Или его мама отмазала?
На переговорах у Мінську українська сторона чекає відповіді від росіян на свою ініціативу про розблокування процесу обміну полоненими - Цензор.НЕТ 1896
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21.01.2021 20:42 Ответить
На переговорах у Мінську українська сторона чекає відповіді від росіян на свою ініціативу про розблокування процесу обміну полоненими - Цензор.НЕТ 5574
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21.01.2021 20:47 Ответить
НУ да, специалист по не качественным детям, быстро порядок наведет,..... её бы саму на кого-нибудь обменять, а лучше всю ту партию в которой она ошивается.
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22.01.2021 03:29 Ответить
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
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09.07.2021 17:51 Ответить
 
 