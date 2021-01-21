Рейтинг СМИ: Цензор.НЕТ входит в десятку украинских онлайн-медиа с качественной информацией
Сайт Цензор.НЕТ попал в "белый список" из 10 украинских онлайн-медиа с качественной информацией по версии Института массовой информации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ИМИ.
Как отметила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк, в рейтинг, который называют "белым списком", вошло 10 сайтов общенациональных СМИ, "которые действительно имеют уровень качественной информации более 95%. И меня радует, что качественная информация присутствует именно в онлайне и может служить альтернативным источником для тех граждан, которые черпают информацию в соцсетях".
Топ комментарии
+39 рихард зомби
показать весь комментарий21.01.2021 20:34
+30 Alex Newman
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+22 Артем Вуйко
показать весь комментарий21.01.2021 20:32
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Но тогда кацапы напишут - а мынепанимаем....
😁
На якій мові чи язіку написано- така й відповідь!!
😁
Крим-Україна.
рфія- ворог.
пУЙЛО&рфія-ПНХ!
Тепер ти FD FD
етапи бальшова...Г+Г
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
А то штраф впаяють!!
😁
Из этих 10 сайтов нормально можно комментировать только на Цензоре и УП (раньше).