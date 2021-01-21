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Рейтинг СМИ: Цензор.НЕТ входит в десятку украинских онлайн-медиа с качественной информацией

Рейтинг СМИ: Цензор.НЕТ входит в десятку украинских онлайн-медиа с качественной информацией

Сайт Цензор.НЕТ попал в "белый список" из 10 украинских онлайн-медиа с качественной информацией по версии Института массовой информации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ИМИ.

Как отметила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк, в рейтинг, который называют "белым списком", вошло 10 сайтов общенациональных СМИ, "которые действительно имеют уровень качественной информации более 95%. И меня радует, что качественная информация присутствует именно в онлайне и может служить альтернативным источником для тех граждан, которые черпают информацию в соцсетях".

Рейтинг СМИ: Цензор.НЕТ входит в десятку украинских онлайн-медиа с качественной информацией 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020-м Цензор.НЕТ возглавил рейтинг информационных сайтов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

рейтинг (1636) СМИ (3833) ИМИ (22) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+39
Тут лише коментарі чого варті. Вони бувають цікавішими за новини.
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21.01.2021 20:34
+30
Вітаємо українську біатлоністку Юлію Джиму з срібною нагородою в індивідуальній гонці на Кубку світу в Антхольц-Антерсельві.

Рейтинг СМИ: Цензор.НЕТ входит в десятку украинских онлайн-медиа с качественной информацией - Цензор.НЕТ 5850
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21.01.2021 20:40
+22
Ну и хорошо. Читаем цензор.
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21.01.2021 20:32
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В правом верхнем углу нажми - "UA" !
Но тогда кацапы напишут - а мынепанимаем....
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21.01.2021 21:12 Ответить
Я знаю де що натискати. Дякую за пораду але я не про те писав.
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21.01.2021 21:20 Ответить
Читайте трохи нижче- так само написав!
😁
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21.01.2021 21:13 Ответить
А що до непринятому закону "Української мови" - перші новини на Цензорі мусять бути на гілці UA а не як зараз- RU??
На якій мові чи язіку написано- така й відповідь!!
😁
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21.01.2021 21:10 Ответить
зашел, и сразу в спам!..
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21.01.2021 21:14 Ответить
та мне пофиг, кто ты и откуда!.. у тебя нулевые комменты и сам ты нулевой!
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21.01.2021 21:22 Ответить
Ой , та ладна! Максимум , що ти робиш то це за собою свої зелені шмарклі тягаєш.
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21.01.2021 21:15 Ответить
Зеля малорос Порошенко Українець. Що далі убогий? Масочку одінь клоун.

Рейтинг ЗМІ: Цензор.НЕТ входить у десятку українських онлайн-медіа з якісною інформацією - Цензор.НЕТ 4235
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21.01.2021 21:19 Ответить
Хутин-пУЙЛО.
Крим-Україна.
рфія- ворог.
пУЙЛО&рфія-ПНХ!
Тепер ти FD FD
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21.01.2021 21:22 Ответить
Подергай пыньку и фсе (заходить никуда не надо)...
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21.01.2021 21:17 Ответить
Зарплатня маленька, вистачає тіко на підлогу-вареника...
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21.01.2021 21:34 Ответить
У большинства из перечисленных выше "белых" изданий отсутствует возможность оперативной реакции на публикуемые статьи, т.е. возможность мгновенных комментариев. Например, у хвалёного "Зеркала недели" такая возможность отсутствует. А в этом, на мой взгляд, главная привлекательность изданий для читателей. Жаль, что ИМИ этого не понимает (или делает вид, что не понимает), раз поставила в один ряд с Цензором издания гораздо менее привлекательные для современного читателя, которые боятся публиковать мнения своих читателей.
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21.01.2021 21:14 Ответить
повністю згідний, Юлія Мостова просто переживає, що читачі будуть коментувати її ядовитість і вона та її творчий колектив втратять власне реноме саме перед собою
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22.01.2021 04:07 Ответить
так тримати
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21.01.2021 21:20 Ответить
Добавлю к выше сказанному. Если бы у "Зеркала недели" в своё время была обеспечена возможность комментариев, то при наличии у его издателей политической воли можно было бы не "сопли жевать", а организовать соответствующую медийную поддержку мужу главного редактора этого издания. А так, имеют то, что имеют.
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21.01.2021 21:24 Ответить
ты подчиненный игорька что оли? за панталонием скучаешь?
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21.01.2021 21:28 Ответить
до речі, а пан Ю. Бутусов тривалий час був оглядачем "ДТ"
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21.01.2021 21:29 Ответить
був час у 2000 тисяному ДТ друковане на схопити було у кіоску...
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21.01.2021 21:38 Ответить
був час, коли й під "Телеманію" народ не спав до глупої ночі

етапи бальшова...Г+Г

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 00:03 Ответить
Дякуємо Цензору за комфортний притулок))
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21.01.2021 21:29 Ответить
Censor.net - переходьте на гілку UA!!
А то штраф впаяють!!
😁
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21.01.2021 21:31 Ответить
Ну не согласен. С 13 по 19-й года читал Уп. То во что превратилось это уважаемое издание - просто мрак. Так что эту говноконтору нужно выбрасывать на помойку. Можно оставить только ЕвроПравду, Ист правду
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21.01.2021 22:06 Ответить
Та заради Бога, тут ніхто нікого насильно не тримає
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21.01.2021 22:57 Ответить
та ладно)) мы не злопамятные)
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21.01.2021 23:30 Ответить
Молодці !!! Так тримати !!!
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21.01.2021 23:26 Ответить
Тільки не придворна Українська Правда,а на справді ''коломойсъка брехня''. Не набагато краще зараз і Радіо Свобода, теж дуже ''зелене''.
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21.01.2021 23:47 Ответить
Я насправді не можу зрозуміти, яким чином у списку опинилась "УП"... будь ласка, друзі, поясніть!
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22.01.2021 00:38 Ответить
Новостной сайт без возможности комментирования - каменный век.
Из этих 10 сайтов нормально можно комментировать только на Цензоре и УП (раньше).
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22.01.2021 10:09 Ответить
Як до переліку потрапила "Українська Правда московського патріархату"?
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22.01.2021 10:10 Ответить
Спеціально зберіг картинку чесних змі. А всілякі Г+Г нехай дауни дивляться
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22.01.2021 11:07 Ответить
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