Рейтинг СМИ: Цензор.НЕТ входит в десятку украинских онлайн-медиа с качественной информацией

Сайт Цензор.НЕТ попал в "белый список" из 10 украинских онлайн-медиа с качественной информацией по версии Института массовой информации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ИМИ.

Как отметила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк, в рейтинг, который называют "белым списком", вошло 10 сайтов общенациональных СМИ, "которые действительно имеют уровень качественной информации более 95%. И меня радует, что качественная информация присутствует именно в онлайне и может служить альтернативным источником для тех граждан, которые черпают информацию в соцсетях".

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