Власти России провели задержания соратников Навального, среди них - Ярмыш, Соболь, Албуров

Вечером 21 января полиция Москвы задержала нескольких соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, со об этом сообщает Медуза.

На Ленинградском вокзале задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, его увезли в ОВД по Красносельскому району Москвы. Также полиция пришла домой к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Она больше часа не открывала полицейским дверь, те угрожали, что составят на нее административный протокол. После того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали. Полицейские начали осмотр квартиры пресс-секретаря Навального.

Днем 21 января полиция задержала двух юристов ФБК — это Любовь Соболь и Владлен Лось. Соболь увезли в полицию, чтобы составить административный протокол из-за призывов к акции, намеченной на 23 января. Владлену Лосю, гражданину Беларуси, по его словам, предписали покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на два с половиной года. Когда в ОВД "Даниловский" к Лосю приехал адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов, на него напали.

Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но его не оказалось дома. По его словам, в этот момент там находилась журналистка Елизавета Нестерова. Перед визитом полиции в доме Степанова пропал свет, Степанов попросил МВД включить электричество. Нестерова утверждает, что полиция ждет Олега Степанова, но тот "надежно спрятан".

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