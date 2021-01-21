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Власти России провели задержания соратников Навального, среди них - Ярмыш, Соболь, Албуров

Власти России провели задержания соратников Навального, среди них - Ярмыш, Соболь, Албуров

Вечером 21 января полиция Москвы задержала нескольких соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, со об этом сообщает Медуза.

На Ленинградском вокзале задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, его увезли в ОВД по Красносельскому району Москвы. Также полиция пришла домой к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Она больше часа не открывала полицейским дверь, те угрожали, что составят на нее административный протокол. После того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали. Полицейские начали осмотр квартиры пресс-секретаря Навального.

Днем 21 января полиция задержала двух юристов ФБК — это Любовь Соболь и Владлен Лось. Соболь увезли в полицию, чтобы составить административный протокол из-за призывов к акции, намеченной на 23 января. Владлену Лосю, гражданину Беларуси, по его словам, предписали покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на два с половиной года. Когда в ОВД "Даниловский" к Лосю приехал адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов, на него напали.

Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но его не оказалось дома. По его словам, в этот момент там находилась журналистка Елизавета Нестерова. Перед визитом полиции в доме Степанова пропал свет, Степанов попросил МВД включить электричество. Нестерова утверждает, что полиция ждет Олега Степанова, но тот "надежно спрятан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я требую немедленно освободить Навального. И очень срочно, - Меркель

Автор: 

россия (95381) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+25
чем больше задержаных, тем больше санкций
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21.01.2021 21:00
+20
хоть какая то польза от гавноНавального - санкций навешают на паРашу...
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21.01.2021 21:01
+12
Меня устроит только пепел с московии , а не кого там задержали . Мне совершено на это наплывать .
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21.01.2021 21:13
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чем больше задержаных, тем больше санкций
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21.01.2021 21:00 Ответить
за 47 млн переглядів!
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21.01.2021 21:33 Ответить
уже 53 млн. Предвижу за неделю 70.
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22.01.2021 03:17 Ответить
Та коли ви вже зрозумієте - плювати рашці на санкції. Це не змінює її поведінку.
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21.01.2021 22:03 Ответить
Санкції змінюють не лише можливості РФ а також і її поведінку: наразі вся ця метушня з Навальним - це початок передвиборчої кампанії в РФ.
І це все дійство відбувається при буцімто "живому" Путіну. Хто б міг таке передбачити бодай кількома роками раніше?
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22.01.2021 00:22 Ответить
а ви повинні зрозуміти, що є розумні гомосапієнс, які перестають битися головою об стінку після першого разу, а є росіяни, які будуть битися головою поки не закінчеться їжа
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22.01.2021 04:38 Ответить
хоть какая то польза от гавноНавального - санкций навешают на паРашу...
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21.01.2021 21:01 Ответить
Сам ти говноНавальний!
Досить вже цю брехню ФСБшну транслювати.
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21.01.2021 22:04 Ответить
Тю. Да хоть массовые расстрелы хай там устраивают.
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21.01.2021 21:02 Ответить
Пресс-секретарь Навального Ярмыш задержана в Москве - Цензор.НЕТ 7999
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21.01.2021 21:05 Ответить
Дурка, палата ✓ 6 !
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21.01.2021 21:15 Ответить
666...
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21.01.2021 21:37 Ответить
Як видно, ***** почуло вимоги Заходу негайно звільнити Навального.)))
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21.01.2021 21:06 Ответить
Взялись по серьезному за либеральную колонну.
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21.01.2021 21:06 Ответить
Побільше санкцій, поменше хліба для кацапів.
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21.01.2021 21:07 Ответить
Скоро во всех кацапских СМИ : " Задержали всех ! "
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21.01.2021 21:07 Ответить
І трохи пізніше типові повідомлення - "%USERNAME% застрелен при попытке к бегству/внезапно умер во время допроса/самоизнасиловался и повесился в камере/упал с нар прямой кишкой на бутылку/другие варианты".
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21.01.2021 21:14 Ответить
И шо?

ЕС перестанет вкусную мароженку поставлять в Роисю? Или закроет то, что и так должен закрыть, чтобы не оказаться под санкциями США?
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21.01.2021 21:29 Ответить
А це окрема тема. ***** скаже "санкции нам только на пользу", а кацапська бавовна радісно підтримає - "дави либерастов! у нас особый путь - русская помойка!"
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21.01.2021 21:35 Ответить
Да ничего он не скажет. Продлят/скостят срок зеку, который пырнет Навального, и на этом все.

В ЕС поохают еще немного для вида и заявят, что надо таки налаживать отношения. Что ж теперь делать-то раз Навального все равно уже нет? Надо жить дальше и не давать теням прошлого омрачать прекрасное будущее.
Меркель вон уже решила Спутник-5 в Германии производить, раз с СП-2 фигня вышла.
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21.01.2021 21:41 Ответить
В диктаторской тюрьме всё без изменений ! ))
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21.01.2021 21:07 Ответить
Як би то Єрмак із Зелею російсько-білоруський досвід не перейняли
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21.01.2021 21:10 Ответить
Пупок развяжется. И умрут от несварения.
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21.01.2021 21:12 Ответить
Ты тататарава забыл ! 😁
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21.01.2021 21:13 Ответить
Клован з д'Єрьмаком - навряд чи. А от А-ффак-офф в разі призначення прем'єром - навіть дуже імовірно. Після того, як клована зробить таким собі "весільним генералом".
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22.01.2021 02:42 Ответить
технология...
как бульбаши ходят шоб их били по выходным...
так и навального тягают по кичам...
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21.01.2021 21:11 Ответить
Очень скоро появится заявление ,,Разрешитя нам СП 2 , а ми асфабадим вашага Нафальнага !!! ,, 😀👍 ! ,, 😀
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21.01.2021 21:11 Ответить
Посмотрел "дворец путина" и понял, -не тех людей называют ворами в законе!
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21.01.2021 21:12 Ответить
Меня устроит только пепел с московии , а не кого там задержали . Мне совершено на это наплывать .
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21.01.2021 21:13 Ответить
Можно пепел заменить на кучу осколков!
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21.01.2021 21:14 Ответить
Другие новости

США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/21/119585/ssha-perebrosili-v-norvegiyu-svoi-strategicheskie-bombardirovschiki-B-1B-Lancer.shtml
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21.01.2021 21:15 Ответить
Жизнь в России
@RussianLife2021
Это мост через Амур, который мы строили совместно с Китаем. Мы вложили 25 млрд. в нашу половину, Китай в свою 5 млрд. Мы не достроили (денег не хватило, ибо всё украли). В итоге Китай достроил нашу половину за свои деньги (3 млрд.)

Наша часть моста ушла на домик в Геленджике..😄
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21.01.2021 21:16 Ответить
На жаль більшість коментаторів так і зрозуміли що практично кожен кацап, це своєрідне колективне Х..йло... Просто той Алеша та його однодумці зараз не при владі.
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21.01.2021 21:17 Ответить
Кацапы вяжут кацапов.
Что в этом нового?

Вот, если бы в Москве уличные бои начались и Кадыров свою "пехоту" туда ввел - вот это была бы потеха.
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21.01.2021 21:18 Ответить
Це обов'язково станеться, гадаю в не такому ж і далекому майбутньому.
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21.01.2021 21:21 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Сухая статистика. За последние 2 года в России закрылись 600 тысяч бизнесов - малых и больших.

🙉🙉🙉😂😂😂

За то стабильность как в гробу 🤓🤓🤓
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21.01.2021 21:19 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода. Теперь американцы будут не только кормить голодных русских космонавтов едой, но и питать их кислородом

🙈🙈🙈🙈😂😂😂
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21.01.2021 21:20 Ответить
Пвдозрюю що і стіралка ,тазком у них накрилася !Доведеться піндосам і обстірувать !😆
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21.01.2021 21:22 Ответить
Кацапські космонавти (на орбіті) - "ой сенкью, френдс! Ить скусно! Джон, гив ми ван море тьюбик, плиз!"
...
Кацапські космонавти (трохи згодом на землі) - "тьху, пиндосская жрачка - дерьмо! Синтетика сплошная и ГМО! Только с голодухи и ели!"
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21.01.2021 21:41 Ответить
Крим це не бутерброд , щоб його повертать ! Заява Навального. Робіть висновки !😈
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21.01.2021 21:20 Ответить
Ой да поставьте всем им памятники на броневике... шоб я еще за них переживал...
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21.01.2021 21:21 Ответить
Это мне одному как - то пофиг ?
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21.01.2021 21:21 Ответить
Рано почали затримувати, потрібно щоб так щось таки сталося 23, даешь москальський майдан і розвал рф.
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21.01.2021 21:26 Ответить
"Бутербродники"...
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21.01.2021 21:27 Ответить
Реакція пересічного москаля на повернення Наваляного :https://youtu.be/iFWOPskXfUQ?t=72
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21.01.2021 21:28 Ответить
операция по внедрению нового царька проходит успешно. пока.
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21.01.2021 21:30 Ответить
Меркеляка: я требую немедленно освободить Навального. И очень срочно.
Это - дуре ответ.
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21.01.2021 21:36 Ответить
Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві - Цензор.НЕТ 3710
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21.01.2021 21:38 Ответить
Кишеньковий опозиціонер Навальний підставляє своїх.Його потримають і відпустять,а подєльнікам влуплять.
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21.01.2021 21:38 Ответить
у анальных свидетелей секты наковального один человек при памяти и та соболь.
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21.01.2021 21:41 Ответить
еще Лось есть 😊
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21.01.2021 21:50 Ответить
Однажды в Мордоре.

Деда, а в какой концлагерь нас везут ?..
Ой, не знаю внучёк, я политикой - не интересуюсь ...
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21.01.2021 21:42 Ответить
Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві - Цензор.НЕТ 215
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21.01.2021 22:07 Ответить
Кабиздохи.
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21.01.2021 22:09 Ответить
Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но его не оказалось дома. По его словам, в этот момент там находилась журналистка Елизавета Нестерова. Перед визитом полиции в доме Степанова пропал свет, Степанов попросил МВД включить электричество. Нестерова утверждает, что полиция ждет Олега Степанова, но тот "надежно спрятан".
Что за бред? Источник этого? Или это гугл-перевод с рузьге на хинди и обратно?
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21.01.2021 21:47 Ответить
Нам пытаются втюхать что Навальный "второй путя" и ату его ? Нет ,господа! Хуже мелкой питерской сявки,которая стала главным паханом бандитской орды ,никто быть не может! Любой лучше! Ибо бандит никогда не вернет награбленное. Навальный реальный лютый враг ху"ла ,а значит нам союзник. Не может он сказать то ,что отвернет от него зомбированных обывателей....
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21.01.2021 21:51 Ответить
Что бы торговаться с Украиной Раша - Путинило захватывает заложников из числа украинских граждан в Крыму, ОРДЛО, Реферии, Беларуси.. А что бы торговаться с Западом, набивает КПЗ и тюрьмы собственной оппозицией. Что тех, что других у них неограниченный контингент. Ну в крайнем случае и Путину и его приемнику уж точно до конца их дней хватит " обменного фонда"., хоть каждый день обменивай..
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21.01.2021 21:53 Ответить
Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві - Цензор.НЕТ 2577
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21.01.2021 21:55 Ответить
Да похеру. Навальный гандон похуже *****. Он обыкновенная подстава.
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21.01.2021 22:06 Ответить
На субботу у соседей намечены очередные массовые катания в автозаках.
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21.01.2021 22:07 Ответить
Та хай пожеруть москалі одне іншого. Разом з лаптями і какошніками. Так, щоб то зкріпно було.
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21.01.2021 22:08 Ответить
Да здравствует Кормление личинок Непредставимого Пхы! ,,,;,;,,,
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21.01.2021 22:56 Ответить
Знайшов ось такий енциклопедично вичерпний опис:

Непредставимый Пхы - мифический персонаж в произведениях сетератора-археомодерниста Александра Блога. Является оригинальной придумкой автора. Конкретного выведенного и четко очерченного образа Пхы пока не имеется, и автор чаще его описывает туманно или намеками. Известно, что Пхы - это нечто большое и неописуемое людским языком, а также то, что Пхы «спит глубоко во чреве Русской Земли, но пробудится, когда придет срок». С другой стороны, в рассказах довольно детально описываются порождения Пхы. Это гигантские черные «личинки» Пхы, которые представляют собой что-то вроде огромных черных сколопендр, которые либо обитают в темных и мрачных подземных тоннелях («катакомбы архи-еретика К'хереилла»), либо появляются в людских городах во время так называемого «Великого Кормления». Описание личинок варьируется в плане размера и в описании их конечностей: в одном варианте это типичные конечности сколопендры, в других - что-то вроде безобразных «человеческих» рук. Личинки нападают на людей и поедают их, причем их привлекают, в первую очередь, не физические тела, а эмоции жертв - страх и ненависть. Звук, который издают личинки Пхы описывается как тоскливое и мрачное протяжное гортанное зевание (стонущий болезненный вздох).
Другими порождениями Пхы являются так называемые «мысли Пхы», которые представляют собой некий плотный чёрный туман, способный принимать любые, но временные и, вероятно, неустойчивые формы. Судя по контексту, они являются мимолетными мыслеформами спящего разума Пхы. Стоит заметить, что существует версия, согласно которой личинки Пхы также являются мыслями Пхы, поэтому их внешний вид может быть различным (см. выше).
Культ Пхы является неким древним темным культом, адептами которого являются служки во главе с архи-еретиком К'хереиллом, которые в свою очередь являются существами лишь внешне похожими на людей, но, в действительности, являющимися своего рода созданиями Пхы. В этом смысле автор использует (в некотором смысле) постмодернисткую игру со стилизацией под типичный лавкрафтовский эпос, но с переносом на современную российскую повседневность, прежде всего указывая на неоднозначную роль в культе Пхы Президента, под которым подразумевается президент Путин, хотя его фамилия ни разу не упоминается.
С другой стороны автор намекает, что Пхы - это некая аллегория на мрачные стороны коллективного бессознательного (ксенофобию, агрессивные страхи социума, подверженность пропаганде). В некоторых текстах Пхы именуется Mass-Umbra, что можно условно перевести, как тень (лат.) массы (англ.) или, более литературно, «Тень толпы», причем слово «тень» используется в том, смысле, которое в него в своей теории вкладывал К. Г. Юнг. Но если Юнг применял «тень» к психологии человека, то А.Блог переносит его на весь социум.
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22.01.2021 00:53 Ответить
Ого! Тут усе продумано. Я сказав би, що фундаментально. Автор - молодець: практикує системний підхід.
Я тут от про що подумав. Було б корисно створити якусь сторінку-довідник, де б зацікавлені користувачі могли б дізнатися і про мумів, і про Нєпрєдставімого Пхи з його личинками, і про інші штуки. Щоб люди з контексту не випадали. І нас не вважали наркоманами. Чи неадекватами .
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22.01.2021 02:25 Ответить
Цікава ідея... от тільки де зробити сторінку і на яку тему? Треба подумати...
Хоча з іншого боку за гугл-запитом "мумь" і "Непредставимый Пхы" моментально гугляться першоджерела )))
Знайшов іще ось таке, це фанфік за мотивами - але суть і атмосферу передано на відмінно. Погляд на ту саму містичну чортівню, але з боку іншого персонажа. Із фіналом, що чітко вписується в загальну концепцію.
https://ficbook.net/readfic/5369106 Арьята Кари. СОСЕДИ
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22.01.2021 04:30 Ответить
це відповідь на заклики тьоті Анжели?.
цього і треба було чекати.. заручники - споконвічний прийом терористів росії..
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21.01.2021 22:47 Ответить
.

зеля тоже козел. только бесхребетный и чмо
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21.01.2021 23:05 Ответить
великая империя (сверхдержава, прости Господи) во всей красе. Конечно, к ней теперь люди (бывшие колонии навроде Украины, Грузии и Молдовы) потянутся, щщаасс
Прессекретарку Навального Ярмиш затримали в Москві - Цензор.НЕТ 1476
в связи с последними событиями в Карабахе, картинка устарела
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21.01.2021 23:15 Ответить
сколько можно рекламировать агентуру фсб, работающую против Украины?
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22.01.2021 03:08 Ответить
А достатньо лише запитати у цих апазіціанєрів: чий Крим? Вони в унісон з бутербродним скажуть - кримнаш.
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22.01.2021 03:18 Ответить
интересно, а почему мекстные актывисты транслируют о Навальном фсбэшную пригожинскую брехню?
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22.01.2021 03:20 Ответить
 
 