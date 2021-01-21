Замглавы администрации Путина Козак участвовал в заседании ТКГ вместо Грызлова и "говорил эмоционально", - Казанский

Заместитель администрации президента РФ Дмитрий Козак "бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло".

Об этом пишет в Telegram член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришёл Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло", - написал он.

По словам Казанского, Козак был раздражен и говорил эмоционально, требуя, чтобы участники встречи обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток.

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"Видно, что у Козака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация поменялась кардинально - если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ", - добавил Казанский.