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Замглавы администрации Путина Козак участвовал в заседании ТКГ вместо Грызлова и "говорил эмоционально", - Казанский

Замглавы администрации Путина Козак участвовал в заседании ТКГ вместо Грызлова и

Заместитель администрации президента РФ Дмитрий Козак "бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло".

Об этом пишет в Telegram член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришёл Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло", - написал он.

По словам Казанского, Козак был раздражен и говорил эмоционально, требуя, чтобы участники встречи обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток.

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"Видно, что у Козака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация поменялась кардинально - если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ", - добавил Казанский.

Автор: 

Грызлов Борис (137) россия (95381) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+23
****** їм на комір а не Україну з нашим Кримом!
Замглавы администрации Путина Козак участвовал в заседании ТКГ вместо Грызлова и "говорил эмоционально", - Казанский - Цензор.НЕТ 1744
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21.01.2021 21:18
+18
Горять сраки у кацапів))
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21.01.2021 21:13
+18
Відмову України від суверенітету та територіальної цілісності...Так їм хочеться
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21.01.2021 21:15
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Козак давит на Медведчука, Дмитриев хочет двинуть эту пару в сторону. Если не будет Спутника, то так оно и случится. Потому у оппонентов политическая злость.
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21.01.2021 21:12 Ответить
козак может только надавить себе на чиряк...
медведчук ему не по масти
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21.01.2021 21:15 Ответить
он и не давит. Наоборот, помогает. Но есть уже другие, которые давят и хотят подвинуть и Козака и Медведчука. Пока не вышло, но только пока.
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21.01.2021 21:20 Ответить
блохи котятам достаются от кошки
родятся они без блох.....
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21.01.2021 21:22 Ответить
и в результате рождаются дмитриевы, что будет похуже всех блох, вместе взятых.
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21.01.2021 21:24 Ответить
я не совсем верно написал сверху.
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21.01.2021 21:21 Ответить
система - вот имя следующего
и предидущего)))
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21.01.2021 21:31 Ответить
Леонид Макарович такая нудная жопа, что он зажует кого угодно, а уж Казака тем более

человек для "Минского процесса" то что надо !
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21.01.2021 22:49 Ответить
Горять сраки у кацапів))
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21.01.2021 21:13 Ответить
от Кравчука на стену полезешь.....
он тебе так закрутит и выкрутит !
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21.01.2021 22:50 Ответить
вместо Грызлова и "говорил эмоционально"

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Бач які кацапи емоційні..Розпереживалися. ...Зараз плакати почну ...
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21.01.2021 21:13 Ответить
кацап, то огидна потворка, яка була еволюційно створена із біологічного сміття, а отже нам, українцям по цимбалам емоційність тої худобини!
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21.01.2021 21:20 Ответить
старая тактика кгб
смена коней
и перекладывание мешков
с одних плечей на другие..
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21.01.2021 21:13 Ответить
Чего они все обсуждают?
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21.01.2021 21:14 Ответить
Відмову України від суверенітету та територіальної цілісності...Так їм хочеться
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21.01.2021 21:15 Ответить
я вас прошу, Порох замутил эту жвачку "Минский процесс" и она будет продолжаться дольше "Столетней войны", пока рашка не сдохнет....
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21.01.2021 22:52 Ответить
вопрос "Северных территорий" Японии не потерял свою остроту и спустя 75 лет
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21.01.2021 22:59 Ответить
Кроме Японии этим вопросом никто не озабочен почему то.
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21.01.2021 23:33 Ответить
Всьому світу відомо ,що іловайський та дебальцевський котли зробили регулярні війська РФ. Порошенко звільнив дві третини Донбасу і звільнив би весь Донбас , а мінські угоди змушений був підписати під страшенним тиском.Тільки проросійська пропаганда звинувачує Порошенка
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22.01.2021 10:40 Ответить
прогревают Байрактары моторы или еще нет?
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21.01.2021 23:21 Ответить
Ермак облажался...пришлось самому...
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21.01.2021 21:17 Ответить
****** їм на комір а не Україну з нашим Кримом!
Замглавы администрации Путина Козак участвовал в заседании ТКГ вместо Грызлова и "говорил эмоционально", - Казанский - Цензор.НЕТ 1744
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21.01.2021 21:18 Ответить
Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 2306
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21.01.2021 21:20 Ответить
Ой шо робыця....
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21.01.2021 21:21 Ответить
птнпнх.
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21.01.2021 21:23 Ответить
Надоело помогать народу далбаса? Вот жлобье, что жалко пару лярдов в месяц Дениске и его алкашне, сволочи!😁
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21.01.2021 21:25 Ответить
Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 7609
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21.01.2021 21:26 Ответить
Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 5106
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21.01.2021 21:39 Ответить
Ихтамнеты пошли в атаку с открытым "забралом",так и кремлёвский мясник скоро подтянется
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21.01.2021 21:34 Ответить
"забралом" рифмуется с "******"....
ну или просто "в пятак"
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21.01.2021 22:55 Ответить
з відкритим забралом більше шансів отримати в бубен)))))
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21.01.2021 23:00 Ответить
Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 5878Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 1163Заступник глави адміністрації Путіна Козак брав участь у засіданні ТКГ замість Гризлова і "говорив емоційно", - Казанський - Цензор.НЕТ 9463
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21.01.2021 21:38 Ответить
И Казак и Грызлов - организаторы и соучастники грязной кровавой агрессии против независимого, свободного государства, члена ООН Украины, действиям которых нет никаких оправданий и прощений.
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21.01.2021 21:41 Ответить
А ****** не хохо?
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21.01.2021 22:04 Ответить
Время кацапов подходит к концу. Истерика будет только возрастать
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21.01.2021 22:54 Ответить
Это могло быть театрализированным представлением. Поступать истерически, людям высокого полёта, не свойственно.
Если это театральное выступление, значит Система готовит в Украине какую-то неприятность.
Если это истерика, то раша в реальном тупике.
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21.01.2021 22:59 Ответить
Кравчука дешевым театром не возьмешь, он сам еще тот артист !
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21.01.2021 23:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
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22.01.2021 03:25 Ответить
Козак пойдёт нах.
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21.01.2021 23:46 Ответить
Зачем ТКГ легализует этих террористических чучел из ОРДЛО? Эти переговоры с ними не просто ошибка, это преступление!
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22.01.2021 03:24 Ответить
 
 