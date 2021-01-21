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Управляющий гранитным карьером на Кировоградщине подорвался на поставленной у дома растяжке, - источник

Управляющий гранитным карьером на Кировоградщине подорвался на поставленной у дома растяжке, - источник

Рядом с домом 66-летнего мужчины установили на растяжке гранату Ф-1.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в селе Ивановка Долинского района Кировоградской области около 19 часов. Растяжка была установлена рядом с воротами частного дома 66-летнего управляющего местным гранитным карьером.

Также на Цензор.НЕТ: Неизвестные привязали гранату к двери автомобиля ривненского полицейского - открыто два уголовных производства. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6727) граната (997) Кировоградская область (629)


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Топ комментарии
+7
хоть паржем, хуже не будет
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21.01.2021 21:31
+5
90e - все только начинается))))
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21.01.2021 21:27
+4
Там разлёт осколков 150 метров!!!
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21.01.2021 21:44
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А хоть живой остался???
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21.01.2021 21:26 Ответить
Ф1, розтяжка, живий ))))))))))) звичайно живий! Там мінімум уражень на мінімум відстані! От якби РГД 5, шансів не були б вижити!
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21.01.2021 21:37 Ответить
Там разлёт осколков 150 метров!!!
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21.01.2021 21:44 Ответить
Ви зрозуміли мій сарказм? ))
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21.01.2021 21:51 Ответить
200
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22.01.2021 09:56 Ответить
А можно было сообщить, пережил ли этот человек взрыв? Ф1 шансов мало, но всё же...
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21.01.2021 21:27 Ответить
90e - все только начинается))))
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21.01.2021 21:27 Ответить
хоть паржем, хуже не будет
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21.01.2021 21:31 Ответить
подорвался, но жив??? ранен? или...
ну хоть какой-то намек на судьбу человека...
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21.01.2021 21:31 Ответить
Це капєц, жорстко. Прям, війна за бізнес.
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21.01.2021 21:32 Ответить
большая стройка требует большого щебня...юзик не справляется с растущими объемами... время поджимает...а еще жеж и дороги большой стройки в концессию нужно успеть дать-взять
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22.01.2021 04:59 Ответить
Во и кончилась карьера "карьериста"...
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21.01.2021 21:51 Ответить
90 е "отдыхают..."
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21.01.2021 21:57 Ответить
По идее, туда на карьер надо послать десант геологов. Чего-то могли найти.
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21.01.2021 22:53 Ответить
підірвали ж не власника (?). Скоріше всього не вгодив комусь. Помста може.
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21.01.2021 23:29 Ответить
разве это покушение? вот если бы преступник после взрыва шарахнул потерпевшего доской на 40...о! это покушение на жизнь! а так..бакланка..206
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22.01.2021 09:15 Ответить
Мусара как обычно не вкурсе, кто и как, они были заняты организацией новой наркоточки и нового канала поставок для картеля мусорско-сбушного!
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22.01.2021 09:57 Ответить
выдать медаль авакяну!
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22.01.2021 09:58 Ответить
камута постаил подножку и получил под ножку подножку.
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22.01.2021 10:24 Ответить
Вот скоро Рада утвердит свободную продажу огнестрельного оружия. Тогда будет совсем весело. А то как то скучно.
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22.01.2021 17:51 Ответить
 
 