Управляющий гранитным карьером на Кировоградщине подорвался на поставленной у дома растяжке, - источник

Рядом с домом 66-летнего мужчины установили на растяжке гранату Ф-1.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в селе Ивановка Долинского района Кировоградской области около 19 часов. Растяжка была установлена рядом с воротами частного дома 66-летнего управляющего местным гранитным карьером.

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