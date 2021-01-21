Управляющий гранитным карьером на Кировоградщине подорвался на поставленной у дома растяжке, - источник
Рядом с домом 66-летнего мужчины установили на растяжке гранату Ф-1.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Взрыв произошел в селе Ивановка Долинского района Кировоградской области около 19 часов. Растяжка была установлена рядом с воротами частного дома 66-летнего управляющего местным гранитным карьером.
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