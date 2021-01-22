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Джекпот Mega Millions почти в $1 млрд может быть сорван сегодня ночью. Вы тоже можете попытаться его выиграть! (реклама)

Джекпот Mega Millions в почти $1 млрд может быть сорван сегодня ночью. Вы тоже можете попытаться его выиграть!

Джекпот Mega Millions почти в $1 млрд может быть сорван сегодня ночью. Вы тоже можете попытаться его выиграть! 01

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

  • Джекпот Mega Millions достиг $970 млн – к моменту проведения тиража эта сумма может стать ещё больше. Это второй крупнейший приз в истории лотереи. Ближайший тираж пройдет в пятницу, 22 января.
  • Джекпот Powerball в $731,1 млн был выигран в среду 20 января одним билетом, купленным в штате Мэриленд.
  • Вне зависимости от того, где вы живете, вы все еще можете сыграть за приз размером в почти миллиард долларов!

"Когда мы доходим до таких размеров [приза], возможно, что люди, которые обычно не обращают внимания на лотереи также оказываются в курсе происходящего", прокомментировал резко возросший в последние недели спрос на билеты пресс-секретарь лотереи Мичигана Джейк Харрис. Вполне вероятно, что к моменту проведения тиража размер первого приза перешагнет рубеж в $1 млрд.

Как играть в Mega Millions?

Мега Миллионы проводятся в формате 5/70 + 1/25. Это означает, что участникам надо угадать 5 чисел от 1 до 70 и один дополнительный номер ("MegaBall") от 1 до 26. Кроме джекпота лотерея также разыгрывает 8 второстепенных призов.

Победитель лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $970 млн, но это не единственный способ стать миллионером с Mega Millions. Да, выигрыш второго приза принесет вам хотя бы $1 млн. В последнем тираже эту удалось сделать сразу 11 игрокам. Двое из них удвоили свой выигрыш с помощью опции "Megaplier", которую вы можете добавить за небольшую доплату.

Как участвовать в Мега Миллионах из-за границы?

Как известно, билеты Mega Millions продаются только в США. Но это – не проблема! Вы можете играть из любого места в мире, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.com. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает: "Местные агенты theLotter.com в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее". Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Mega Millions через theLotter.com, вам надо:

  1. Создать учетную запись
  2. Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей
  3. Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или сослучайными числами)
  4. Добавить к билету мультипликатор "Megaplier" (по желанию)
  5. Оплатить заказ

Хотите стать первым победителем MegaMillions на сайте? Не теряйте время! Джекпот может быть сорван уже в сегодняшнем тираже. Купите билеты сегодня, и пусть вам повезет!

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

лотерея (215) реклама (643)


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Топ комментарии
+3
_Канечна, канечна, физически владеющий в США выигрышным билетом честно отдаст выигрыш доверчивому буратине из Украины. Не сомневайтесь, буратины. Налетайте!
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22.01.2021 10:05
+1
Гарна приманка для ЗЕлохів.
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22.01.2021 10:03
+1
А сейчас рэклама
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22.01.2021 10:04
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Гарна приманка для ЗЕлохів.
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22.01.2021 10:03 Ответить
У Олежки Ляшко появился шанс 1-10000000000000000000000000000000
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22.01.2021 10:28 Ответить
Джекпот Mega Millions в майже $1 млрд може бути зірвано сьогодні вночі. Ви теж можете спробувати його виграти! - Цензор.НЕТ 2038
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22.01.2021 11:18 Ответить
Джекпот Mega Millions в майже $1 млрд може бути зірвано сьогодні вночі. Ви теж можете спробувати його виграти! - Цензор.НЕТ 9339
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22.01.2021 10:04 Ответить
Джекпот Mega Millions в майже $1 млрд може бути зірвано сьогодні вночі. Ви теж можете спробувати його виграти! - Цензор.НЕТ 5553......
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22.01.2021 10:04 Ответить
Ах денежки,
Как я люблю вас, мои денежки,
Вы в жизни счастье, мои денежки,
Приносите с собой.
И ваше нежное шуршание
Приводит сердце в трепетание,
Вы лучше самой легкой музыки
Приносите покой.

ЧА-ЧА-ЧА!!!
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22.01.2021 10:44 Ответить
А сейчас рэклама
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22.01.2021 10:04 Ответить
_Канечна, канечна, физически владеющий в США выигрышным билетом честно отдаст выигрыш доверчивому буратине из Украины. Не сомневайтесь, буратины. Налетайте!
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22.01.2021 10:05 Ответить
а когда-то во времена СССРа (хотя и сейчас мало-что изменилось) если индивид выиграл в лотарею или облигацию допустим 10 тыс рублей или больше к нему сразу подкатывали спецслужбы из холодного табора, чтобы купить 3-5 дороже этот билетик...для своих консервов.
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22.01.2021 10:48 Ответить
бегууууууу!
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22.01.2021 10:21 Ответить
Почём билетики?
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22.01.2021 10:28 Ответить
Промоутер медом заливає про шалені виграші вже і сьогодні. А ось цікаво чи є в нього позитивна історія - хтось з України зіграв і виграв хоча б яку тисячу?
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22.01.2021 10:45 Ответить
 
 