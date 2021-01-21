Главные новости 21 января: пожар в доме престарелых в Харькове, передача пленных Медведчуку остановлена

Пожар в доме престарелых в Харькове, Тупицкий просит Зеленского созвать СНБО, передача пленных Медведчуку сорвана, САП опять закрыла дело "Роттердам+", - главные новости Украины 21 января.

Пожар в доме престарелых в Харькове

Пламя вспыхнуло во второй половине дня, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с электрическими нагревателями. Огонь унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. Хозяйка заведения сейчас дома на больничном, возле ее жилья выставили наряды полиции.

22 января объявлено в Харькове траурным днем. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Передача пленных украинцев Медведчуку не состоится

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, процесс передачи остановлен - самолет с удерживаемыми украинцами не вылетел.

"Я не знаю, может, кроме украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет", - говорит Кравчук.

Тупицкий обратился к Зеленскому

Отстраненный указом президента Владимира Зеленского глава КС Александр Тупицкий обратился к главе государства с открытым письмом. Он называет действия сотрудников Управления госохраны, которые вот уже несколько дней не пускают его на работу, незаконными, и говорит, что таким же образом сотрудники УГО могут заблокировать работу любого учреждения.

Тупицкий просит Зеленского пустить его на работу, уволить руководство УГО и созвать Совет национальной безопасности и обороны.

САП закрыла дело "Роттердам+" во второй раз

Решение о закрытии дела принимал тот же самый прокурор Пономаренко, что закрывал дело и в первый раз. После первого закрытия дела НАБУ просило генпрокурора Венедиктову заменить прокурора по этому делу, отстранив Пономаренко, но сделано это не было.

Новое закрытие НАБУ также обещает обжаловать.

Решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека огласил ряд решений, касающихся Украины.

Он признал, что наше государство нарушило свободу слова, когда отказалось в 2011 году предоставить тогда еще журналисту Сергею Лещенко информацию о том, за какую сумму Янукович купил землю в Межигорье.

Кроме этого, суд постановил, что Украина должна выплатить 19 тыс. евро компенсации евромайдановцу Игорю Луценко и 25 тыс. евро - брату убитого участника революции Михаила Вербицкого.

Также суд признал, что Россия несет ответственность за пытки военнослужащих и гражданского населения в ходе конфликта в Грузии летом 2008 года.