Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях"=============

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят на повестке дня перед украинской властью в 2021 году, и обсудил дорожную карту их решения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во встрече приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты и главы комитетов парламента, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместители и советники.

Речь шла об изменениях в государстве, которые происходят в связи с пандемией. Была подчеркнута важность голосования приоритетных законов, направленных на выполнение реформ, которые будут способствовать макроэкономическом росту.

Отдельно участники совещания остановились на поддержке представителей бизнеса и населения. Значительная часть встречи касалась экономики. Было отмечено, что в 2021 г. ожидается экономический рост, также планируется осуществить ряд шагов и инициатив для согласования отечественного законодательства с европейским, ведь Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Премьер-министр рассказал, что правительство работает над реализацией инициативы президента по ипотеке для молодежи под 7%. Также в планах - введение именных стипендий для студентов и специальных премий.

"Когда мы шли на выборы, мы обещали упрощение условий ведения бизнеса, доступные кредиты и ипотеку для молодых семей, повышение материального обеспечения. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и поставила перед нами новые неожиданные вызовы, которые требовали немедленного решения. Но мы не должны забывать о наших обещаниях и то, чего от нас ожидают люди. В новом году мы должны продолжить движение в направлении реализации наших программных положений для построения успешной страны счастливых людей", - отметил Зеленский.

Верховная Рада соберется на пленарное заседание 26 января.

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