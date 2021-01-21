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Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях"

Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят на повестке дня перед украинской властью в 2021 году, и обсудил дорожную карту их решения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во встрече приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты и главы комитетов парламента, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместители и советники.

Речь шла об изменениях в государстве, которые происходят в связи с пандемией. Была подчеркнута важность голосования приоритетных законов, направленных на выполнение реформ, которые будут способствовать макроэкономическом росту.

Отдельно участники совещания остановились на поддержке представителей бизнеса и населения. Значительная часть встречи касалась экономики. Было отмечено, что в 2021 г. ожидается экономический рост, также планируется осуществить ряд шагов и инициатив для согласования отечественного законодательства с европейским, ведь Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский написал письмо Разумкову и Шмыгалю: предупреждает о коррупции в сфере публичных закупок

Премьер-министр рассказал, что правительство работает над реализацией инициативы президента по ипотеке для молодежи под 7%. Также в планах - введение именных стипендий для студентов и специальных премий.

"Когда мы шли на выборы, мы обещали упрощение условий ведения бизнеса, доступные кредиты и ипотеку для молодых семей, повышение материального обеспечения. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и поставила перед нами новые неожиданные вызовы, которые требовали немедленного решения. Но мы не должны забывать о наших обещаниях и то, чего от нас ожидают люди. В новом году мы должны продолжить движение в направлении реализации наших программных положений для построения успешной страны счастливых людей", - отметил Зеленский.

Верховная Рада соберется на пленарное заседание 26 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Разумков Дмитрий (1520) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+35
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 1755
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21.01.2021 22:16
+34
В.А. Зеленский. "Полное собрание обещаний" в 54 томах (метрах).
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21.01.2021 22:11
+24
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 2519
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21.01.2021 22:24
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Правила форума Совет форумчан
В.А. Зеленский. "Полное собрание обещаний" в 54 томах (метрах).
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21.01.2021 22:11 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 1755
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21.01.2021 22:16 Ответить
"он столько много обещал, что я уже даже ничего не помню из того, что он обещал"


эпиграф к книге ЗЕленского "ЦЕНА СЛОВА"
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21.01.2021 22:19 Ответить
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21.01.2021 22:26 Ответить
Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", це Степанов поставив таку умову китайській фірмі Sinovac Що Україна купить, якщо Sinovac продаватиме свою вакцину Україні через прокладку Степанова "Лекхім" - .Chas.News logo

А міністр Степанов наполягає, що посередництво «Лекхіму» є вимогою китайської сторони.

За таких умов в Європі, чи США, Степанов мав би негайно подати у відставку. А якщо "здєлка" відбулася - то сів би в каталажку і надовго! А в деяких країнах Південно-Східної Азії- за вироком суду.., розстріляли б!

Що слід зробити в такій ситуації? Різницю в ціні, за якою продаватиме вакцину "Лекхім" і ціною, за якою продає фірма Sinovac - має перекрити Степанов всім свої майном (активами)

https://chas.news/news/predstavniki-sinovac-************-scho-spivpratsyuvati-z-lekhimom-im-rekomenduvav-uryad
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22.01.2021 00:15 Ответить
Шедевр пиара клоуна на троне царя - "Мы не должны забывать о наших обещаниях". (или это кто-то клоуна подставил и написал саркастическую эпитафию его деяниям на троне царя?)) )
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22.01.2021 00:29 Ответить
АЛЕЕЕЕ! клоун ! Даже в твое незабвенное - А НУ ВЫЙДЫ ОТСЮДА РОЗБИЙНЫК верилось и смеялось смешнее ...
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22.01.2021 00:32 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 7579
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21.01.2021 22:51 Ответить
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21.01.2021 22:54 Ответить
Идиот
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21.01.2021 22:12 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 2519
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21.01.2021 22:24 Ответить
откудо єсть пошол
етапи бальшова...Г+Г

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 00:01 Ответить
не прошло и два года )))
шо такое?
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21.01.2021 22:13 Ответить
Ермак величайший из продюсеров величайшего лидера - почерк узнаете?
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22.01.2021 00:34 Ответить
Какия прральныя слова и кака кружитца галава(вже 30 років)!!
🤣🤣
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21.01.2021 22:14 Ответить
это ты, кацапский пенсионер, помог ему туда залезть
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21.01.2021 22:19 Ответить
та шось ти два роки тому не дуже чекав всплытія правди, а просто розносив кацапо-бенінсько-матьківщинську брехню
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21.01.2021 22:34 Ответить
я це написав зовсім не для того, шоб тебе зацікавити.

я це написав для того, шоб інші не забули, яка ти мерзота
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21.01.2021 22:47 Ответить
Севастополь не Україна??
Там служив на БПК....
Клавчик, рахуй сірники..
🤣🤣
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21.01.2021 22:27 Ответить
Питання не в тому, де ти колись служив.

Питання в тому, шо зараз тобі пенсію нараховує і виплачує міністерство оборони Кацапії
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21.01.2021 22:29 Ответить
Ні-УКРАЇНА!!
🤣
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21.01.2021 22:31 Ответить
можливо і Україна також.

ти ж хитродупий
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21.01.2021 22:32 Ответить
Дякую за комплімент!!
А Ви хитровагінна??
🤔
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21.01.2021 22:34 Ответить
ваш мамківщинський ботоосередок сценаристи кварталу шуткам вчать ?
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21.01.2021 22:36 Ответить
шютка на Українській мові -Жарт..
🤣
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21.01.2021 22:44 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 6183
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21.01.2021 22:14 Ответить
Це "культовий" песик. Дарма ти так з ним..
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22.01.2021 00:59 Ответить
Про які обіцянки мова? Глибше загляати в о(ч)ко пуйла? Моніка невгамовна!
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21.01.2021 22:15 Ответить
Самовнушением занимается.
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21.01.2021 22:15 Ответить
и самолюбованием )))
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21.01.2021 22:17 Ответить
Ага! То пандемія корективи внесла! 😊А тепер пандемія закінчилась разом з локдауном. Тільки забув ірпєрок, що економіка "спіткнулась" (В. А. Зєлєнскій) ще до короновірусу.
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21.01.2021 22:21 Ответить
больше лозунгов!
мы не должны ... !!!!
мир, труд, май!
каждому совещанию свой гимн и герб!
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21.01.2021 22:16 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 455
????
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21.01.2021 22:17 Ответить
Зеленський https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa знов "виконав" свою обіцянку! Ціни на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року встановлено на рівні 7,22 гривень за куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Не послухали Голобородька, а він правду казав Зеленський БРЕХЛО!

https://twitter.com/ze_benya/status/1342934788714471432

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21.01.2021 22:22 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 4999
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21.01.2021 22:47 Ответить
Здесь моя пенсия, которую лишили в 55 лет. а потом и в 60 - будьте вы ш и ды прокляты.Народный гнев не за горами
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21.01.2021 23:20 Ответить
Nastoyashchij Polkovnik
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00ZZHUGaHZzmdGz2opcIfc66Hv0Iw:1611260600671&q=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0+%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDUwTUpZxCp5YcKF3UC4QeHC_IvNFzZf2HCx_cK-C5subAAA-6MZFCkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8Pi97a3uAhVdAxAIHbBlBIcQMTAAegQIAhAD Алла Борисівна Пугачова

Повстречалась я с бравым военным
На скалистом морском берегу
Ой, девчонки, режим с гигиеной
Нарушали мы на каждом шагу
Страсть повергла в пучину
Об одном только помню
Ой, такой был мужчина
Ну, настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
Приглашал он меня в ресторан
Коньяком, правда, за мой счет угощал
Обещал Монте-Карло и Варну
Ой, и жениться, представляешь, обещал
Так вот под этой личиной
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
Ну, настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчин
Настоящий полковник
Как закончилось это лето
Помнит лишь опустевший вокзал
И прибой, как дворняга котлету
Все следы нашей страсти слизал

Вот опять я за стойкой буфета
Для поправки бюджета служу
Кать, глянь, посетителей там нету
Ой, пойду я в окно погляжу
Гложет сердце кручина
Давит грудь подоконник
Ой, где ж ты бродишь, мужчина
Настоящий полковник

Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Ах, какой был мужчина
Настоящий полковник
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21.01.2021 22:26 Ответить
"Настоящий Голобородько"
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21.01.2021 22:29 Ответить
Так вот под этой личиной
Скрывался, блин, уголовник
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина
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21.01.2021 23:07 Ответить
преписдента зиленского "заменит даже кофемолка, в которую насрали и раздавили бульдозером".
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21.01.2021 22:17 Ответить
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21.01.2021 22:18 Ответить
Так дуже вічливо і зауважу на доступному для адресата язеку.
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21.01.2021 22:23 Ответить
предельно корректно.Это я вам как филолог филологу говорю.
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21.01.2021 22:26 Ответить
Мерзота!
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21.01.2021 22:17 Ответить
Граждане для государства как дети! Оно придумывает для них игры, рассказывает сказки, кормит сладкими обещаниями…
Нюю..новогоднее обращенийо в пример..
🤑
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21.01.2021 22:18 Ответить
Так ты же полтора года назад волал тут за криворагуля, шо бегемот на сносях
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21.01.2021 22:19 Ответить
І не кажи, зебаран думає про нього забули😄
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21.01.2021 22:27 Ответить
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21.01.2021 22:38 Ответить
Судя по расплывчатой повестке дня- опять гнилой базар ни о чём, кроме распилов и откатов.
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 5032
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21.01.2021 22:20 Ответить
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21.01.2021 22:27 Ответить
байден даст кредит коломойскому.спасать надо пацанов.
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21.01.2021 22:21 Ответить
Блевотное , лицемерное , унылое говно
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21.01.2021 22:21 Ответить
эпоху бедности спасти надо.зеленский не врет.
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21.01.2021 22:23 Ответить
Он ее уже спас
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21.01.2021 22:26 Ответить
Наша пісня гарна й нова... Як це все запіпчило...
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21.01.2021 22:24 Ответить
Дурний ошуканий народе,
Ти сам собі напнув ярмо !
Ти зрадив шлях свій до свободи,
бо полюбив телелайно !
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21.01.2021 22:24 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - Цензор.НЕТ 2989
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21.01.2021 22:54 Ответить
россии повезло больше,у них нет зеленского и трампа.
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21.01.2021 22:28 Ответить
мнение калмыка ибн засранца мне неинтересно
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21.01.2021 22:32 Ответить
кучма воспитал хорошего сына,жаль что зеленский не станет президентом россии.
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21.01.2021 22:29 Ответить
скоморох каже дотепер були квіточки, далі будуть ягідки
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21.01.2021 22:31 Ответить
"...успешной страны счастливых людей..." - надо же... прям так и сказал?
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21.01.2021 22:40 Ответить
Зеленский обещал уйти с поста президента, если он нарушит закон, но видимо забыл о своем обещании.
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21.01.2021 22:44 Ответить
Видимо он не забыл, а врал идиотам в глаза.
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21.01.2021 22:53 Ответить
чмо
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21.01.2021 22:45 Ответить
мощным ударом конца взял си-бемоль...
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21.01.2021 22:51 Ответить
Не було ще ні одного "пріорєтєтного" напрямку, де б Найвеличніший не 💩..
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21.01.2021 22:54 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях"=============
"Если я нарушу закон, я покину пост", - Президента В.ЗЕЛЕНСКИЙ
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21.01.2021 23:01 Ответить
Ні обіцянок ,ні пробачень...
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22.01.2021 01:16 Ответить
Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях" - https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский в видосике обещает, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек.
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21.01.2021 23:05 Ответить
Образили на весь остаток життя, і принизили

Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
Л. Костенко

Сумська обл. с. Кузьки Конотопський р-н
Скажіть ви в змові з місцевими представниками?
Чому ви оголошуєте Закон де одне, а на місцях воно все по іншому? Ми вибирали нову владу з надією, ось вам і "держава в смартфоні"
Я двічі зверталася вже до вас і була в них сонна реакція, бо мене ганяють по всіх місцях де я працювала, (як би надумано) щоб підтвердити стаж
Зверталась за призначенням пенсії в 59.6 р. був мій вік - відмовили бо треба всі підтвердження стажу....
В серпні вже в 2020 мій вік 60 р. є стаж більше 26 років
- що не зрозуміло в Законі цим горе працівникам в пенсійному відділі м.Конотоп - відмовили мені в серпні, кажуть ідіть підтверджуйте бо в нас вказівка... яка?... а звертайтеся за соц. допомогою .
Я рахую що працівники маючи вказівки ваші, і відтягують час щоб не включити мене до нарахування пенсії і перевести в категорію на 63 чи даже 65 років - це видно і зрозуміло по їх заявах що "никто вам не поможет"
Ну мені треба жити якось -звертаюся за соц. допомогою і.... дали один раз аж 1000 гр., а потім штраф... бо не відповіла по телефону їм... так а що помінялось чи ждуть щоб вірус мене добив? Та і для чого ж мені та допомога, коли в мене вже
60 років і 4 місяці вік і стаж більше 26 р. це ж право на пенсію?
Я признана не працездатною, ногу тягаю, не піднімаю порвано сухожилля і гіпертонік вже 1 стадії, є комісія і мед підтвердження -кажуть найдем легку роботу., нікому ніякого діла, одні отписки. Як жити мені вчора завтра - що за відношення до людей, йти на смітник?
Після чергової відмови про пенсію я відлежала в лікарні 2 тижні Вже я зверталась до влади і впевнена що керівництво в Державі знає про ці всі фокуси - немає сенсу звертатися в Верховну Раду до нашого депутата, до Президента до Кабінету міністрів в усі можливі інстанцій і бачу що треба звернення в Суди Європи, бо наші ви, банально як заявилив пенсійному не визнають.
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21.01.2021 23:15 Ответить
А про чиє він повишеніє благосостоянія турбується ? Невже вони ще недостатньо заробляють від діючих тарифів ?
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21.01.2021 23:24 Ответить
А шо он, собственно, обещал?
Ни одной реформы за 2 года, то что было - похерил, движение в НАТО и Евросоюз остановлено, бюджет разворован, коломойша поставил раком энергетику, марадерил на коронавирусе, деньги спецфонда закатал в асфальт вместо того чтобы граждан обеспечить средствами защиты и вакциной, внешнюю политику провалил, антипутинскую коалицию развалил, на хлебные посты назначил друзей-кумовей, остальное продал, армию парализовал,часть позиций сдал под видом разведения, понаоткрывал дел против патриотов, анти украинские силы уже открыто обвиняют всу, пригрел коррупционеров в оп, похерил антикоррупционный процесс,коммуналку поднял, субсидии порезаны, смолия из НБУ выпер, пятая колонна чувствует себя как дома, постоянными отпусками насцал в глаза людям которые последний хрен без соли доедают.
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21.01.2021 23:27 Ответить
Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань на 2021 рік: "Ми не повинні забувати про наші обіцянки" - Цензор.НЕТ 5230
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21.01.2021 23:28 Ответить
Таки ОЙЦ!!
Вдруг откуда не возьмись- з'явилась БПП в 14 году...
А в 19-м "слуги"....
Терзают смутныя самненья- однояйцевыя близнюки?
Аллигаторы то на месте, а обещали...
Жиддя по новому і Жиддя без бідності..
🤣🤣
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21.01.2021 23:29 Ответить
Головне щоб ті хто проголосував за ЗЕ не забули що обіцяли знизити платіжки,підвищити вчителям та лікарям,перестати красти,перетворити Ротердам+ на-, посадити на весні бариг, віддати держдачі дітям сиротам,переїхати з банкової в спейс офіс,закінчити війну, і тд.. тд...тд.
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21.01.2021 23:44 Ответить
...мы не должны забывать, что голову периодически надо брить, чтобы гниды не размножались !
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21.01.2021 23:53 Ответить
Съезжает шапито, уходят клоуны, факиры, уносят праздник смех и радость, и то что спистить удалось.(с)
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22.01.2021 00:14 Ответить
Для кого эти сообщения о совещаниях?
В них не верит ни одна собака (простите, собаки! - вы не худшие в ряду с клоунами из породы людей , снявших с ПУСТОЙ ГОЛОВЫ клоунский колпак, и вообразившим, что она заслуживает короны ) .Простите и клоуны - не все вы глупы и не у всех вас рабское желание служить избранным негодяям. НО если у пустоголового клоуна , раба негодяев, есть хотя бы одна извилина , он хотя бы задницей должен почуять - ПОРА СНЯТЬ Корону ВЛАСИТЕЛЯ или пора учуять что она бутафорская и вернуться к тому , что умеешь пусть и плохо но как-то умеешь...
ВОВА! Не издевайся над народом , над своей родиной - к сожалению для родины это Украина .
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22.01.2021 00:24 Ответить
- За 21 день нового року Україна імпортувала з Білорусі майже 73 млн. КВт/год електроенергіі. Збиток вітчизняної генерації становить 104,7 млн. грн;

- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;

- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;

- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).

Якщо це не колапс, то хіба умисна державна зрада...
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22.01.2021 01:35 Ответить
знову ні про що
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22.01.2021 07:41 Ответить
Та ты ШО!
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22.01.2021 10:55 Ответить
Совещание это есть пустая болтовня, никаких конкретных решений, реформы свёрнуты.
Всё тонет в имитации. Удивительно, но поддержка Зеленского сохраняется.
"А шо он, собственно, обещал?
Ни одной реформы за 2 года, то что было - похерил, движение в НАТО и Евросоюз остановлено, бюджет разворован, коломойша поставил раком энергетику, марадерил на коронавирусе, деньги спецфонда закатал в асфальт вместо того чтобы граждан обеспечить средствами защиты и вакциной, внешнюю политику провалил, антипутинскую коалицию развалил, на хлебные посты назначил друзей-кумовей, остальное продал, армию парализовал,часть позиций сдал под видом разведения, понаоткрывал дел против патриотов, анти украинские силы уже открыто обвиняют всу, пригрел коррупционеров в оп, похерил антикоррупционный процесс,коммуналку поднял, субсидии порезаны, смолия из НБУ выпер, пятая колонна чувствует себя как дома, постоянными отпусками насцал в глаза людям которые последний хрен без соли доедают".
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22.01.2021 12:14 Ответить
Бабки выходят не из-за денег.в основном из-за тоски по совку, по " сильной руке"ю И ещеиз-за чувства,чтоони кому-то нужны. Нужны ОПЗЖоповцам и за это еще платят- сошлись все мечты до купы.
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15.06.2021 17:17 Ответить
 
 