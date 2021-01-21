РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11094 посетителя онлайн
Новости
6 990 35

У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение

У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение

Во втором пансионате для пожилых людей проживают 24 постояльца.

Об этом сообщил во время внеочередного заседания правительства председатель Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Владельца проверяем на наличие еще нескольких таких собственных домов, которые тоже, возможно, были переоборудованы в дома престарелых. В настоящее время мы установили один такой дом, в котором находились 24 пожилых человека. На этот дом тоже нет документов", - рассказал Клименко, пообещав как можно быстрее задержать владельца помещений.

Полицейские приступили к осмотру места происшествия и допросили трех человек обслуживающего персонала и одного управляющего. Кроме того, они допросили соарендаторшу здания, которая сейчас находится на лечении после операции. Сейчас наряд полиции дежурит у ее палаты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дом престарелых горит в Харькове, обнаружены тела 15 человек, - ГСЧС. ФОТО

По словам Клименко, разрешительной документации на дом престарелых людей нет, в то же время установлена ​​личность владельца, который сдал здание в аренду.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА

Автор: 

пожар (5932) Нацполиция (16431) Харьков (7452) Клименко Игорь (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
И никто не знал, правоохранители и пожарные обходили стороной?
показать весь комментарий
21.01.2021 22:33
+13
Первая мысль, которая приходит в голову, когда узнаешь, что этот приют вообще нигде не числился. Ну, какой дурак может поверить в то, что мусорня не знала об этом. Да на следующий день после заселения участковый мусор начал бы интересоваться, а что это тут на "его территории".
показать весь комментарий
21.01.2021 22:51
+12
не удивлюсь если они были конечными бенефециарами
показать весь комментарий
21.01.2021 22:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И никто не знал, правоохранители и пожарные обходили стороной?
показать весь комментарий
21.01.2021 22:33 Ответить
не удивлюсь если они были конечными бенефециарами
показать весь комментарий
21.01.2021 22:35 Ответить
Первая мысль, которая приходит в голову, когда узнаешь, что этот приют вообще нигде не числился. Ну, какой дурак может поверить в то, что мусорня не знала об этом. Да на следующий день после заселения участковый мусор начал бы интересоваться, а что это тут на "его территории".
показать весь комментарий
21.01.2021 22:51 Ответить
100%.
А зараз і місцева влада, і пожежники, і поліція - всі дружно вмикають дурня. Типу, - Ой! А ми не знали!. Я зовсім не здивуюсь, якщо власник - якийсь депутат, чи його мама, яка АБСОЛЮТНО АЛЬТРУЇСТИЧНО, з любові до ближнього, безкоштовно (звичайно) доглядала за літніми людьми.
показать весь комментарий
22.01.2021 06:38 Ответить
А есть ли вообще законная схема?
показать весь комментарий
21.01.2021 22:39 Ответить
При условии когда государство заботится о своих гражданах.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:41 Ответить
здайоцца мне, шо владельцу максимум, что могут вменить - это незаконное занятие предпринимательской деятельностью и штраф 340 грн.

никаким законом не запрещено пожилым людям собираться и жить на одной жилплощади,

а из бюджета он денег на их содержание не получал.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:44 Ответить
Вы знаете, шо Ваши дети Вас любят, если в дом престарелых они Вас везут на заднем сидении, а не в багажнике (ц). Невзоров.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:48 Ответить
У нас могут вменить все что угодно.
Мы не правовое государство, в этом вся проблема.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:11 Ответить
Дкйствия повлекшие массовую гибель людей. Процедура жестко прописвеа. По крайней мере так было во времена СССР. Что, совок? А может Римская Империя?
показать весь комментарий
22.01.2021 03:29 Ответить
чай с малиновым вареньем или просмотр телевизора повлекли массовую гибель ?

тут надо чётко установить, что это за действия и чьи это действия
показать весь комментарий
22.01.2021 10:38 Ответить
Твои родители такая же мерзость, как и ты?
показать весь комментарий
22.01.2021 10:48 Ответить
вот как кацап, так сразу переход на родителей
показать весь комментарий
22.01.2021 11:21 Ответить
Удивительная находка. Сами и крышевали годами.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:41 Ответить
На фронті знову загиблий.
Знову внаслідок ворожого снайперського вогню....
Знову контрснайперським парам не дажуть наказ.....
Знову промовчить Зеленський...
Знову нам розкажуть про тишу на фронті....
показать весь комментарий
21.01.2021 22:46 Ответить
Війна продовжується! Московія вбила ще одного нашого воїна(

У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение - Цензор.НЕТ 4763
показать весь комментарий
21.01.2021 22:47 Ответить
Янілох побачив мир в очах путлєра !
показать весь комментарий
21.01.2021 22:49 Ответить
А я думав, що там де працює ворожий снайпер там має працювати контснайперська група, а не ВСП. ЩО за маразм? А, да ЗЕбанат Хомчак наказом вивів всіх контрснайперів з фронту.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:02 Ответить
По законам Хаммурапи, если строитель построил дом и хозяина завалило и он погиб, то по закону Хаммурапи, тот кто строил дом должен быть казнен и справедливое наказание за смерть владельца дома, который построил строитель, наказание для строителя смерть ибо по его вине дом завалился.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:58 Ответить
Канал Г+Г (https://twitter.com/tsnua @tsnua ) хоче з'їсти гівна. Ось за кого і проти кого треба боротись блогосфері. Плюси звикли гівном годувати ЗЕбілів, але коли їм про це кажуть - вони ображаються. Це виклик перед медіаспільнотою. Цікаво, чи наважуться інші ТБ зробити з цього інфопривід.
Geek Journal під загрозою блокування. 1+1 відправили ще один страйк на канал. Деталі: https://facebook.com/tyler.anderson21/posts/3369137099864912%E2%80%A6 https://facebook.com/tyler.anderson21/posts/3369137099864912…
Підтримати Geek Journal можна по лінках:

Телеграм: https://t.me/geekjournalua

Інстаграм: https://instagram.com/geek.journal.official/%E2%80%A6 https://instagram.com/geek.journal.official/…
Фейсбук: https://facebook.com/geek.journal.ua У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение - Цензор.НЕТ 1274
показать весь комментарий
21.01.2021 22:59 Ответить
Дякую. Гарно подана ретроспектива і етапи перетворення на гівноплюси.
показать весь комментарий
22.01.2021 07:53 Ответить
Це так само що й сьогодні була новина, СБУ накрила ділків які незаконно видобували корисні копалини - 6 тисяч тонн. Тисяч Карл! Курви шлєх би вас потрафив.
показать весь комментарий
21.01.2021 22:59 Ответить
Оксана Обертинська, яка зіграла психолога в серіалі "Слуга народу", стала консультанткою Офісу президента Володимира Зеленського з питань вірусології та отримала з бюджету держзамовлень на 18 млн грн. Ось так Манська Хвойда бореться з корупцією.

У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение - Цензор.НЕТ 9856
показать весь комментарий
21.01.2021 23:05 Ответить
Это фейк или реальная правда? Представить трудно
показать весь комментарий
22.01.2021 08:26 Ответить
Таких домов полно по Украине. Вы лучше заставьте их зарегистрироваться и придерживаться всех норм. Закрывать их бессмысленно. Куда будете стариков девать? Государству ведь на весь народ наплевать а тем более на стариков.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:06 Ответить
Так сделайте легальными, как в цивилизованных странах.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:33 Ответить
Если будет легальным, то открыться ему почти что не реально. Люди, которые определяют пожилых людей в эти дома - лучшие контролеры. Если, разумеется они нормальные.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:51 Ответить
На этот дом тоже нет документов"..

Такого не может быть в принципе. Это не может быть частный дом, это 100% госучереждение с госфинансированием.
показать весь комментарий
22.01.2021 00:00 Ответить
І знову Одеса.
показать весь комментарий
22.01.2021 00:24 Ответить
ой, шото я заволновался, за здоровье "хозяйки" этого заведения,ой там работа кипит я представляю(армагедон)
показать весь комментарий
22.01.2021 00:28 Ответить
Если вы дома содержите и ухаживаете за родственниками жены - это тоже незаконное заведегие?
показать весь комментарий
22.01.2021 03:42 Ответить
Это зависит от того по своей воле у Вас находится этот родственник или нет.
показать весь комментарий
22.01.2021 07:56 Ответить
Харьковчане хвалились свои мером -ах, сколько он "табуреток" поставил в метро, ах... Это вам, харьковчане, напоминание, что харьковской власти на вас плевать... Это вы все виновны в попустительстве действий верхушки вашей городской власти, вы ее выбирали, а опосредованно и в нелепой гибели ни в чем не повинных людей. Правда-она жестокая.
показать весь комментарий
22.01.2021 08:24 Ответить
Полиция гребла там деньги лопатой за этот дом, пока он не згорел.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:08 Ответить
 
 