У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение
Во втором пансионате для пожилых людей проживают 24 постояльца.
Об этом сообщил во время внеочередного заседания правительства председатель Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Владельца проверяем на наличие еще нескольких таких собственных домов, которые тоже, возможно, были переоборудованы в дома престарелых. В настоящее время мы установили один такой дом, в котором находились 24 пожилых человека. На этот дом тоже нет документов", - рассказал Клименко, пообещав как можно быстрее задержать владельца помещений.
Полицейские приступили к осмотру места происшествия и допросили трех человек обслуживающего персонала и одного управляющего. Кроме того, они допросили соарендаторшу здания, которая сейчас находится на лечении после операции. Сейчас наряд полиции дежурит у ее палаты.
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По словам Клименко, разрешительной документации на дом престарелых людей нет, в то же время установлена личность владельца, который сдал здание в аренду.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА
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А зараз і місцева влада, і пожежники, і поліція - всі дружно вмикають дурня. Типу, - Ой! А ми не знали!. Я зовсім не здивуюсь, якщо власник - якийсь депутат, чи його мама, яка АБСОЛЮТНО АЛЬТРУЇСТИЧНО, з любові до ближнього, безкоштовно (звичайно) доглядала за літніми людьми.
никаким законом не запрещено пожилым людям собираться и жить на одной жилплощади,
а из бюджета он денег на их содержание не получал.
Мы не правовое государство, в этом вся проблема.
тут надо чётко установить, что это за действия и чьи это действия
Знову внаслідок ворожого снайперського вогню....
Знову контрснайперським парам не дажуть наказ.....
Знову промовчить Зеленський...
Знову нам розкажуть про тишу на фронті....
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Такого не может быть в принципе. Это не может быть частный дом, это 100% госучереждение с госфинансированием.