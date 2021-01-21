У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение

Во втором пансионате для пожилых людей проживают 24 постояльца.

Об этом сообщил во время внеочередного заседания правительства председатель Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Владельца проверяем на наличие еще нескольких таких собственных домов, которые тоже, возможно, были переоборудованы в дома престарелых. В настоящее время мы установили один такой дом, в котором находились 24 пожилых человека. На этот дом тоже нет документов", - рассказал Клименко, пообещав как можно быстрее задержать владельца помещений.

Полицейские приступили к осмотру места происшествия и допросили трех человек обслуживающего персонала и одного управляющего. Кроме того, они допросили соарендаторшу здания, которая сейчас находится на лечении после операции. Сейчас наряд полиции дежурит у ее палаты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дом престарелых горит в Харькове, обнаружены тела 15 человек, - ГСЧС. ФОТО

По словам Клименко, разрешительной документации на дом престарелых людей нет, в то же время установлена ​​личность владельца, который сдал здание в аренду.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА