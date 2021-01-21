Для координации работы комиссии по выяснению обстоятельств пожара в доме престарелых в Харьков вылетел глава Минрегиона Чернышов
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов вылетает в Харьков для координации работы правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых накануне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.
"Мы сделаем все, чтобы причины пожара были объективно изучены, а виновные наказаны по закону", - цитирует пресс-служба слова Чернышова.
Также сообщается, что министр вылетел в Харьков совместно с членами правительственной комиссии.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В нормальной стране, расследованием подобных происшествий занимаются правоохранительные органы.
И только у нас, по любому поводу создают непонятные "правительственные комиссии"!