Для координации работы комиссии по выяснению обстоятельств пожара в доме престарелых в Харьков вылетел глава Минрегиона Чернышов

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов вылетает в Харьков для координации работы правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых накануне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

"Мы сделаем все, чтобы причины пожара были объективно изучены, а виновные наказаны по закону", - цитирует пресс-служба слова Чернышова.

Также сообщается, что министр вылетел в Харьков совместно с членами правительственной комиссии.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА