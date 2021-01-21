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Для координации работы комиссии по выяснению обстоятельств пожара в доме престарелых в Харьков вылетел глава Минрегиона Чернышов

Для координации работы комиссии по выяснению обстоятельств пожара в доме престарелых в Харьков вылетел глава Минрегиона Чернышов

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов вылетает в Харьков для координации работы правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых накануне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

"Мы сделаем все, чтобы причины пожара были объективно изучены, а виновные наказаны по закону", - цитирует пресс-служба слова Чернышова.

Также сообщается, что министр вылетел в Харьков совместно с членами правительственной комиссии.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА

Автор: 

пожар (5932) Харьков (7452) Минрегионразвития (137) Алексей Чернышов (150)


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Нах он там нужен? Разве с обеспокоенным и лицом видосик пилить? Прокурорские крайних назначат. Если назначенные примажорены, то отпустят в бега. Всё. Дело закрыто. Больше ничего по сути не будет...
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21.01.2021 23:08 Ответить
Каждый раз одно и тоже: дешевый и убогий пиар на человеческом горе!
В нормальной стране, расследованием подобных происшествий занимаются правоохранительные органы.
И только у нас, по любому поводу создают непонятные "правительственные комиссии"!
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21.01.2021 23:08 Ответить
Видимость деятельности наше всё... Лучше бы дали ему лопату. Вскопал бы сотку и земляных червей была бы благодарочка. Уже польза...
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21.01.2021 23:10 Ответить
 
 