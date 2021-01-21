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Пожар в доме престарелых в Харькове мог случиться из-за газового счетчика, - полиция

Пожар в доме престарелых в Харькове мог случиться из-за газового счетчика, - полиция

В пансионате должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление могло начаться с газового счетчика.

Такую версию озвучил во время внеочередного заседания правительства председатель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По предварительной информации, именно сегодня в этом доме должны были ремонтировать газовое оборудование. Задымление было именно в районе газового счетчика. В настоящее время полицейские опросили трех сиделок этого дома и управляющего", - сказал Клименко.

Он также отметил, что, по показаниям свидетелей, во время пожара в доме находились 28 пожилых людей и 4 человека обслуживающего персонала.

Читайте на Цензор.НЕТ: У хозяина сгоревшего дома престарелых нашли еще одно такое незаконное заведение

Следователями полиции по факту трагедии открыто уголовное производство по статье "Нарушение установленным законодательством условий пожарной безопасности, повлекшее гибель людей"

Автор: 

пожар (5932) Нацполиция (16431) Харьков (7452) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+3
газовый счётчик может ремонтироваться без демонтажа? если счётчик был простая механика, то чему там задымлятся? .......
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21.01.2021 23:42
+2
Кто пожиспектор, который проверял данный пансионат и закрыл глаза на нарушения правил пожарной безопасности? Например у нас в детском саду, где ранее были на некоторых помещениях решетки, а стены обиты вагонкой, наконец заставили снять, но простояло это всё при закрытых глазах пожинспекции лет пятнадцать. Теперь, опять когда погибли люди, пускай сделают проверку подобных домов, заодно садов и учебных заведений, на наличие решёток, сгораемых облицовок стен и свободных эвакуационных выходов, потому как это повторится в будущем.
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21.01.2021 23:54
+2
Який п*здець. І що характерно, у нас має статися трагедія, щоб отакий бардак нарешті виліз під вицибулені очі суспільства та влади - "хмуя собі, людоньки добрі! що ж це коїться?"
А раніше - no way.
Якось зкріпно. У північно-східного сусіда щось подібне.
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22.01.2021 00:17
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Так прокурорша казала через недбале поводження з електроприладами. Коротше бабці винні самі.
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21.01.2021 23:26 Ответить
задымление могло начаться с газового счетчика.Источник: https://censor.net/ru/n3243304
А возгорание где началось?
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21.01.2021 23:35 Ответить
пошла отмазка армянина... какое отношение он имел к газовому счетчику? виновата газ контора - фирташ.
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21.01.2021 23:38 Ответить
газовый счётчик может ремонтироваться без демонтажа? если счётчик был простая механика, то чему там задымлятся? .......
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21.01.2021 23:42 Ответить
Скорей всего отрезали газ.
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21.01.2021 23:53 Ответить
Кто пожиспектор, который проверял данный пансионат и закрыл глаза на нарушения правил пожарной безопасности? Например у нас в детском саду, где ранее были на некоторых помещениях решетки, а стены обиты вагонкой, наконец заставили снять, но простояло это всё при закрытых глазах пожинспекции лет пятнадцать. Теперь, опять когда погибли люди, пускай сделают проверку подобных домов, заодно садов и учебных заведений, на наличие решёток, сгораемых облицовок стен и свободных эвакуационных выходов, потому как это повторится в будущем.
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21.01.2021 23:54 Ответить
Прочитал, теперь понятно, дом престарелых был нелегальным, какие проверки. Наверное при этом позиционировали себя, как элитный...Бардак!
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22.01.2021 00:00 Ответить
Який п*здець. І що характерно, у нас має статися трагедія, щоб отакий бардак нарешті виліз під вицибулені очі суспільства та влади - "хмуя собі, людоньки добрі! що ж це коїться?"
А раніше - no way.
Якось зкріпно. У північно-східного сусіда щось подібне.
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22.01.2021 00:17 Ответить
Хмм...может ..в районе кирпичной кладки? Или водосточной трубы?
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22.01.2021 06:22 Ответить
Так "пожежа" чи "задимлення"?
Ми на мокшанії чи в Україні.
Це в мокшанії є нові слова. Пожежа - "задимлення". Вибух - "хлопок".
Може передрук із "тієї сторони".
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22.01.2021 08:12 Ответить
Качество подаваемого в жилье газа значительно упало. Из-за конденсата газовые счетчики клинят, что приводит к аварийным ситуациям.
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22.01.2021 10:32 Ответить
 
 