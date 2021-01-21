Пожар в доме престарелых в Харькове мог случиться из-за газового счетчика, - полиция
В пансионате должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление могло начаться с газового счетчика.
Такую версию озвучил во время внеочередного заседания правительства председатель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По предварительной информации, именно сегодня в этом доме должны были ремонтировать газовое оборудование. Задымление было именно в районе газового счетчика. В настоящее время полицейские опросили трех сиделок этого дома и управляющего", - сказал Клименко.
Он также отметил, что, по показаниям свидетелей, во время пожара в доме находились 28 пожилых людей и 4 человека обслуживающего персонала.
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Следователями полиции по факту трагедии открыто уголовное производство по статье "Нарушение установленным законодательством условий пожарной безопасности, повлекшее гибель людей"
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А возгорание где началось?
А раніше - no way.
Якось зкріпно. У північно-східного сусіда щось подібне.
Ми на мокшанії чи в Україні.
Це в мокшанії є нові слова. Пожежа - "задимлення". Вибух - "хлопок".
Може передрук із "тієї сторони".