Пожар в доме престарелых в Харькове мог случиться из-за газового счетчика, - полиция

В пансионате должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление могло начаться с газового счетчика.

Такую версию озвучил во время внеочередного заседания правительства председатель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По предварительной информации, именно сегодня в этом доме должны были ремонтировать газовое оборудование. Задымление было именно в районе газового счетчика. В настоящее время полицейские опросили трех сиделок этого дома и управляющего", - сказал Клименко.

Он также отметил, что, по показаниям свидетелей, во время пожара в доме находились 28 пожилых людей и 4 человека обслуживающего персонала.

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