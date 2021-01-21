Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС

Решение Европейского суда по правам человека о приемлемости для рассмотрения дела "Украина против России" относительно нарушения прав человека в Крыму является знаковым в процессе привлечения РФ к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза на заседании Постоянного совета ОБСЕ 21 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе Европейский суд по правам человека объявил частично приемлемой жалобу Украины против России относительно систематических нарушений Европейской конвенции по правам человека Российской Федерацией в Автономной Республике Крым и городе Севастополе в 2014 году. Суд установил, что Россия уже осуществляла контроль над Крымом до проведения незаконного так называемого "референдума". Это — знаковое решение в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму", - говорится в заявлении.

При этом выражается озабоченность "тенденцией относительно произвольных задержаний, насильственных исчезновений, принудительных призывов на военную службу, принудительных перемещений и депортаций жителей Крыма Российской Федерацией, в том числе этнических украинцев и крымских татар и тех, кто пытается противостоять власти на местах".

"Мы сожалеем по поводу того, что 12 января еще три гражданина Украины — Айдер Джаппаров, Энвер Омеров и Риза Омеров — были осуждены в Российской Федерации по обвинению в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти", - добавили в ЕС.

Напоминаем, 14 января Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело "Украина против Российской Федерации" относительно Крыма и перешел к рассмотрению его по существу. Украина просит признать, что Россия нарушает статьи конвенции: о праве на жизнь; о запрете пыток; о праве на свободу и личную неприкосновенность; о праве на справедливый суд; о праве на уважение частной и семейной жизни; о праве на свободу мысли, совести и религии; о праве на свободу собраний и объединений.