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Новости Агрессия России против Украины
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Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС

Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС

Решение Европейского суда по правам человека о приемлемости для рассмотрения дела "Украина против России" относительно нарушения прав человека в Крыму является знаковым в процессе привлечения РФ к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза на заседании Постоянного совета ОБСЕ 21 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе Европейский суд по правам человека объявил частично приемлемой жалобу Украины против России относительно систематических нарушений Европейской конвенции по правам человека Российской Федерацией в Автономной Республике Крым и городе Севастополе в 2014 году. Суд установил, что Россия уже осуществляла контроль над Крымом до проведения незаконного так называемого "референдума". Это — знаковое решение в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму", - говорится в заявлении.

При этом выражается озабоченность "тенденцией относительно произвольных задержаний, насильственных исчезновений, принудительных призывов на военную службу, принудительных перемещений и депортаций жителей Крыма Российской Федерацией, в том числе этнических украинцев и крымских татар и тех, кто пытается противостоять власти на местах".

"Мы сожалеем по поводу того, что 12 января еще три гражданина Украины — Айдер Джаппаров, Энвер Омеров и Риза Омеров — были осуждены в Российской Федерации по обвинению в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти", - добавили в ЕС.

Напоминаем, 14 января Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело "Украина против Российской Федерации" относительно Крыма и перешел к рассмотрению его по существу. Украина просит признать, что Россия нарушает статьи конвенции: о праве на жизнь; о запрете пыток; о праве на свободу и личную неприкосновенность; о праве на справедливый суд; о праве на уважение частной и семейной жизни; о праве на свободу мысли, совести и религии; о праве на свободу собраний и объединений.

Автор: 

Крым (26369) Европейский суд по правам человека (811) Евросоюз (17067)


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Поки ЕСПЛ виносить рішення яке вщент розбиває зліплені із гівна і палок "факти" портнова, українське судиліще ЗЕбаната виносить ось такі рішення.Гнила наскрізь судова система має піти прахом.

Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 7998
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21.01.2021 23:30 Ответить
А ,если оппозиция и продажные мрази журнашлюхи ,резко перекрасившиеся в зеленку ( Найем , Лещенко , Соболев с его дружиной……………… ) и остальные хамелеоны Парасюк «свобода « не примут никаких действий , после решений портновских судилищ , Украине - конец
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22.01.2021 00:32 Ответить
Щодо рішення ЕСПЛ по Криму:

Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 9696 Решение ЕСПЧ - знаковое в вопросе привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 388
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21.01.2021 23:32 Ответить
россия сегодня освобождает белорусию и армению от бандеровцев.
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21.01.2021 23:35 Ответить
семь лет лихой кацап бесчинствует во всём мире, но никто конкретно не сказал, когда он и как будет отвечать ?
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21.01.2021 23:37 Ответить
статья №5 конституции украины.власть принадлежит народу.о каких беспорядка пишет портнов?админ здания в киеве не были захвачены и капитолий не штурмовали.у портнова крыша едет от дебилизма.
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21.01.2021 23:38 Ответить
Они не дебилы - ВРАГИ УКРАИНЫ ПОРТНОВ , зеленский и вся его мишура
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22.01.2021 00:25 Ответить
Параллельно нужно рассматривать иск о геноциде украинского народа (Голодоморе) со стороны России.
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22.01.2021 07:22 Ответить
 
 