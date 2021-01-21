В "Дії" появятся цифровая подпись, смена места регистрации и электронный больничный, - Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в первом квартале 2021 года ряда новых цифровых услуг в приложении "Дія".
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Дія ID, смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение, автоматическая регистрация бизнеса. Уникальные продукты, как всегда, трансформируют Украину. Все эти услуги скоро будут доступны онлайн в "Дії". Благодаря лучшей команде Минцифры", - написал Федоров.
Он перечислил такой список услуг, которые планируют к запуску в первом квартале 2021 года.
✔️Дія ID - современная цифровая подпись, которая облегчит украинцам получения услуг в онлайне. В смартфоне через несколько кликов можно будет получить КЭП. Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.
✔️Смена места регистрации онлайн.
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✔️Строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.
✔️Автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.
✔️Электронный больничный. Замена бумажного больничного электронным листком нетрудоспособности.
✔️Налоговый онлайн-услуги. Оптимизация на перевод в "Дію" услуг кабинета налогоплательщика.
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Рабам новый ошейник, цыфровой..
🤣
а здесь даже вшивать какие-то чипы не нужно-
полная карта личных данных в телефоне, который с гордостью таскает его владелец с собой даже в туалет...
сейчас базовые станции определяют местоположение телефона/владельца с точностью до нескольких десятков метров...
а там еще какие-то NFC меточки под благовидным предлогом придумают....
так под колпак и возьмут...
я вроде не параноик, но как-то печально будущая трансформация видится....