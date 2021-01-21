В "Дії" появятся цифровая подпись, смена места регистрации и электронный больничный, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в первом квартале 2021 года ряда новых цифровых услуг в приложении "Дія".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Дія ID, смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение, автоматическая регистрация бизнеса. Уникальные продукты, как всегда, трансформируют Украину. Все эти услуги скоро будут доступны онлайн в "Дії". Благодаря лучшей команде Минцифры", - написал Федоров.

Он перечислил такой список услуг, которые планируют к запуску в первом квартале 2021 года.

✔️Дія ID - современная цифровая подпись, которая облегчит украинцам получения услуг в онлайне. В смартфоне через несколько кликов можно будет получить КЭП. Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.

✔️Смена места регистрации онлайн.

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✔️Строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

✔️Автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.

✔️Электронный больничный. Замена бумажного больничного электронным листком нетрудоспособности.

✔️Налоговый онлайн-услуги. Оптимизация на перевод в "Дію" услуг кабинета налогоплательщика.

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