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В "Дії" появятся цифровая подпись, смена места регистрации и электронный больничный, - Федоров

В

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в первом квартале 2021 года ряда новых цифровых услуг в приложении "Дія".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Дія ID, смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение, автоматическая регистрация бизнеса. Уникальные продукты, как всегда, трансформируют Украину. Все эти услуги скоро будут доступны онлайн в "Дії". Благодаря лучшей команде Минцифры", - написал Федоров.

Он перечислил такой список услуг, которые планируют к запуску в первом квартале 2021 года.

✔️Дія ID - современная цифровая подпись, которая облегчит украинцам получения услуг в онлайне. В смартфоне через несколько кликов можно будет получить КЭП. Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.

✔️Смена места регистрации онлайн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минцифры запускает "ВзаємоДію" - национальную платформу электронной демократии

✔️Строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

✔️Автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.

✔️Электронный больничный. Замена бумажного больничного электронным листком нетрудоспособности.

✔️Налоговый онлайн-услуги. Оптимизация на перевод в "Дію" услуг кабинета налогоплательщика.

Также на Цензор.НЕТ: Безработные киевляне смогут бесплатно учиться в частных IT-школах столицы, - министр цифровой трансформации Федоров

В Дії появятся цифровая подпись, смена места регистрации и электронный больничный, - Федоров 01
В Дії появятся цифровая подпись, смена места регистрации и электронный больничный, - Федоров 02

Автор: 

Федоров Михаил (504) Дія (420)


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Топ комментарии
+7
_Чтобы массы сами добровольно одевали ошейник, он должен быть удобным и привлекательным, разумеется. Вот как червяк на крючке для рыбы!
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21.01.2021 23:38
+6
Смена места регистрации онлайн? Ага, без бумажной справки в военкомате хер чё сделаете)
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21.01.2021 23:49
+5
Австралійський вуйку, тебе ще там вакцинатори-рептилоїди не впіймали?
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22.01.2021 00:48
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_Чтобы массы сами добровольно одевали ошейник, он должен быть удобным и привлекательным, разумеется. Вот как червяк на крючке для рыбы!
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21.01.2021 23:38 Ответить
Станом на 21 січня лише дев'ять країн Європи поки не почали вакцинуватися: Албанія, Андорра, Боснія і Герцеґовина, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Україна.
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21.01.2021 23:57 Ответить
Ну вот, есть шанс что в этих странах население останется живым.
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22.01.2021 00:16 Ответить
Австралійський вуйку, тебе ще там вакцинатори-рептилоїди не впіймали?
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22.01.2021 00:48 Ответить
Не, у нас это дело вяло движется. Население больше не верит в ковид. Даже тётки постбальзаковского возраста сомневаться начали.
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22.01.2021 00:51 Ответить
А врачей спрашивают или у них нет выбора?
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22.01.2021 00:58 Ответить
A вот это я ещё не выяснил. Скоро разберёмся.
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22.01.2021 01:00 Ответить
А у кого кнопошний телехвон, шо тоді?
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21.01.2021 23:40 Ответить
"Наберіть ваші ПІП після звукового сигналу..." 😁
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21.01.2021 23:43 Ответить
Чета через "Дію" повестки в суд для властьпоимеющих не Проходют...
Рабам новый ошейник, цыфровой..
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21.01.2021 23:49 Ответить
Для всяких вовков все просто - не хочешь в суд, не берешь повестку. Это всяких обычных лохов мусора доставят куда надо, а там "на нет и суда нет".
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21.01.2021 23:52 Ответить
Агга...под Видео вручали- просто выкинул..
🤣
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21.01.2021 23:55 Ответить
Смена места регистрации онлайн? Ага, без бумажной справки в военкомате хер чё сделаете)
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21.01.2021 23:49 Ответить
Когда появятся,тогда и пишите!
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22.01.2021 05:46 Ответить
представьте, что людей заставили чипироваться- естественно возникнет протест...

а здесь даже вшивать какие-то чипы не нужно-

полная карта личных данных в телефоне, который с гордостью таскает его владелец с собой даже в туалет...
сейчас базовые станции определяют местоположение телефона/владельца с точностью до нескольких десятков метров...
а там еще какие-то NFC меточки под благовидным предлогом придумают....
так под колпак и возьмут...
я вроде не параноик, но как-то печально будущая трансформация видится....
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22.01.2021 07:36 Ответить
_Нынешние технологии дают государству такой контроль над людьми - сталин и пр. только мечтать о таком могли! И это - пугает.
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22.01.2021 08:54 Ответить
Сколько же даунов в коментариях...
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22.01.2021 09:33 Ответить
 
 