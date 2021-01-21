Байден предложит РФ продлить ядерный договор СНВ-III на 5 лет, – The Washington Post
Президент США Джозеф Байден собирается предложить России продление на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия. В то же время Белый дом планирует ввести новые санкции против РФ за ее агрессию.
Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.
По словам неназванных американских чиновников, решение о продлении договора, которое поддерживает Россия, продиктовано приближением крайнего срока для этого шага – 5 февраля.
Экс-президент Дональд Трамп пытался продлить договор на один год в последние месяцы своего президентства, но ему не удалось это сделать, так как Китай отказался присоединиться к соглашению.
Если срок действия договора истечет, Москва и Вашингтон смогут развернуть неограниченное количество атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, что, как опасаются многие эксперты, может спровоцировать гонку ядерных вооружений и еще больше обострить отношения между США и РФ.
При этом издание пишет, что не все в окружении Байдена поддерживают продление СНВ-III на пять лет. Виктория Нуланд, к примеру, считает, что договор должен быть продлен на год.
В то же время администрация Байдена, по словам источников, готовится ввести против России новые санкции. Официальные лица заявили, что новый президент США исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Москвой.
"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", – сказал один из чиновников.
Байден поручит директору национальной разведки Аврил Хейнс предоставить ему полную оценку предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года, применения химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и о вознаграждении членам Талибана за нападения на американских военных в Афганистане.
"Мы будем использовать эту оценку для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели", – сказал другой высокопоставленный чиновник.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США может и развернут, насчет кацапов сильно сомневаюсь.
Не соромитесь своєї справжньої історії і не крадіть нашу
А на АПЛ американцы парашникам не помогут. Печалька...
Правда некоторые на стапелях стоят по 25-30 лет, но какое это имеет значение, верно?
мы так ждали тебя
-КІт
- Ха-ха-ха!Кіт - ето морское животное.
- Ні,кіт - домашня тварина,в мене є!
-.....ти хочешь сказать"кот"?
- Я не хочу сказать"кот",я хочу сказати"кіт"!
Діалог з дня народження ,дитини і ведучого свята.
Пора відвикати нам від звички переходити на ізиг тільки тому, що мордвинам впадло вивчити мову
Если США нас бросят, нам киздец настанет.
поживем увидим,рано ещё паниковать.
Но сигналы очень тревожные.
Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто - пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина... Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания.
Клав я на Трампа, тим паче на путіна, але у мене вистачає розуму не захоплюватися Байденом та іншим лівацьким лайном.
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом".