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Байден предложит РФ продлить ядерный договор СНВ-III на 5 лет, – The Washington Post

Байден предложит РФ продлить ядерный договор СНВ-III на 5 лет, – The Washington Post

Президент США Джозеф Байден собирается предложить России продление на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия. В то же время Белый дом планирует ввести новые санкции против РФ за ее агрессию.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.

По словам неназванных американских чиновников, решение о продлении договора, которое поддерживает Россия, продиктовано приближением крайнего срока для этого шага – 5 февраля.

Экс-президент Дональд Трамп пытался продлить договор на один год в последние месяцы своего президентства, но ему не удалось это сделать, так как Китай отказался присоединиться к соглашению.

Если срок действия договора истечет, Москва и Вашингтон смогут развернуть неограниченное количество атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, что, как опасаются многие эксперты, может спровоцировать гонку ядерных вооружений и еще больше обострить отношения между США и РФ.

При этом издание пишет, что не все в окружении Байдена поддерживают продление СНВ-III на пять лет. Виктория Нуланд, к примеру, считает, что договор должен быть продлен на год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг

В то же время администрация Байдена, по словам источников, готовится ввести против России новые санкции. Официальные лица заявили, что новый президент США исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Москвой.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", – сказал один из чиновников.

Байден поручит директору национальной разведки Аврил Хейнс предоставить ему полную оценку предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года, применения химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и о вознаграждении членам Талибана за нападения на американских военных в Афганистане.

"Мы будем использовать эту оценку для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели", – сказал другой высокопоставленный чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года.

Автор: 

Байден Джо (2785) россия (95381) СНВ (21) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+10
Днями московське МЗС згадало про річницю Переяславської ради 1654 р і «воз'єднання» Росії та України.До відома знавців історії з МЗС РФ:назва «Росія»з'явилася лише у 1721 р., а до того часу на карті була така собі Московія.

Не соромитесь своєї справжньої історії і не крадіть нашу
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22.01.2021 00:17
+8
Если срок действия договора истечет, Москва и Вашингтон смогут развернуть неограниченное количество атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, что, как опасаются многие эксперты, может спровоцировать гонку ядерных вооружений и еще больше обострить отношения между США и РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3243312

США может и развернут, насчет кацапов сильно сомневаюсь.
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22.01.2021 00:01
+8
да , уж , печаль- печальная ... походу Джо тоже не слышал что слова "Россия" и "Договор" должны быть только на клочке туалетной бумаги !
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22.01.2021 00:07
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Если срок действия договора истечет, Москва и Вашингтон смогут развернуть неограниченное количество атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, что, как опасаются многие эксперты, может спровоцировать гонку ядерных вооружений и еще больше обострить отношения между США и РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3243312

США может и развернут, насчет кацапов сильно сомневаюсь.
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22.01.2021 00:01 Ответить
Днями московське МЗС згадало про річницю Переяславської ради 1654 р і «воз'єднання» Росії та України.До відома знавців історії з МЗС РФ:назва «Росія»з'явилася лише у 1721 р., а до того часу на карті була така собі Московія.

Не соромитесь своєї справжньої історії і не крадіть нашу
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22.01.2021 00:17 Ответить
Це не московія, це мокша, відрижка татаро-монгольської орди.
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22.01.2021 08:13 Ответить
Замечательно. Нехай кормят стадо подлодками вместо хлеба с маслом.
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22.01.2021 00:35 Ответить
У них на МКС то сортир сломается, то жратва закончится, то кондиционер вырубится. На МКС им помогают американцы, за что }{уйлостанцы бесплатно драют тем сортиры.
А на АПЛ американцы парашникам не помогут. Печалька...
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22.01.2021 06:13 Ответить
Много это скока? Кузя ещё не на дне?
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22.01.2021 09:42 Ответить
*много*,- как много в этом слове брехни кацапской налажоно...Собаки сутулые ,все пытаетесь надувать дряблые щечки,аки жабры, куда вам ,животным,тягаться с Америкой , нищеброды вы,ворье и убийцы . Где бронзовые винты с *многих* ?
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22.01.2021 10:34 Ответить
Конечно много.
Правда некоторые на стапелях стоят по 25-30 лет, но какое это имеет значение, верно?
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22.01.2021 16:59 Ответить
ПаРашники сами и подорвутца рукожопством..
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22.01.2021 00:02 Ответить
До чого Щєля довів нарід?!! Доколє?!! *Уява малює страшні картини, як ідейні совки вхопили той шматочок колишньої совкової розкоші і намагаються виварити з нього смак ковбаси по 2,20...
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22.01.2021 00:07 Ответить
Ух ти, калбаса!
Байден предложит РФ продлить ядерный договор СНВ-III на 5 лет, – The Washington Post - Цензор.НЕТ 2600
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22.01.2021 00:17 Ответить
Це - сосиски.
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22.01.2021 04:00 Ответить
херовенький початок Джо.
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22.01.2021 00:02 Ответить
То був тролінг - пацак Ху це не підтримає бо скрєпа не дасть.
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22.01.2021 00:04 Ответить
Та справа в тому, що пацак ху той договір на ху вертів, як і багато інших договорів, чому американці з нього і вийшли бо ху є ху, і договір виявився односторонньою ху.
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22.01.2021 00:14 Ответить
Мудре рішення. Воно захистить не тільки США, але й все людство від непередбачених кремлівських придурків
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22.01.2021 00:12 Ответить
А как оно нас защитило? Вы сильно за людство будете переживать когда вас и вашу семью зарежет какое ни будь приехавшие из на росийи моторыло?
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22.01.2021 07:00 Ответить
Ну, Байден вже старенький, з усім не справиться. Тому по добрій пам'яті срати кацапам у під'їздах буде Обама. У нього є 10-літній досвід. Вчора Байден секретним указом назначив Обаму головним засирачем по *********. Цитата: "Назначити Обаму Барака Хусейновича засирачем кацапів".
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22.01.2021 00:05 Ответить
да , уж , печаль- печальная ... походу Джо тоже не слышал что слова "Россия" и "Договор" должны быть только на клочке туалетной бумаги !
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22.01.2021 00:07 Ответить
Байден надіслав ***** пляшку шампанського з запискою «Sit down, now!», - джерело
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22.01.2021 00:08 Ответить
НІХТО НЕ ПОВИНЕН ТРИМАТИСЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ, КОЛИ МАЄ СПРАВУ З РФ!!! Можна підписати ці умови з рф і вимагати її їх дотримуватись, у той час як самі не будуть. рф це варвари. І боротися з варварами можна тільки варварськими методами. Методами, що сама ж рф і користується!
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22.01.2021 00:41 Ответить
британские разведывательные самолеты вскрыли коды доступа к комплексам с-400.ранее турция решила обменять комплексы с-400 на истрибители f-35 американского производства.
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22.01.2021 00:12 Ответить
нету никаких кодов доступа т.к. 400 это обычная пво шная система. вот у с 200 с ядерными зарядами такие коды были.
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22.01.2021 00:26 Ответить
Мокша что за с-200 с ядерніми зарядами?
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22.01.2021 00:28 Ответить
а ты почитай, в интернете хотя бы, перед тем как обзывать других людей.
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22.01.2021 09:37 Ответить
Правильно, надо себя и свое президентство сначала обезопасить
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22.01.2021 00:16 Ответить
Чтобы ядерную бомбу русские на голову не скинули
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22.01.2021 00:17 Ответить
Какие хрюсские,шойгу что ли? Нет никаких хрюсских ,есть татаромордва ,300 лет назад ,обозванная так Пидером 1м !
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22.01.2021 10:42 Ответить
болгария отказалась от дальнейшего сотрудничества с россией в связи с испорченными самолетами миг-29,которые россия не может отремонтировать в течение 2 лет со дня поставки.руский металолом сильнее американского
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22.01.2021 00:17 Ответить
Знайшов з ким домовлятись.
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22.01.2021 00:19 Ответить
правильно Джо, ты единственный разумный политик который не ставит мир на грань ядерной катастрофы
мы так ждали тебя
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22.01.2021 00:20 Ответить
Байден предложит РФ продлить ядерный договор СНВ-III на 5 лет, – The Washington Post - Цензор.НЕТ 4015
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22.01.2021 00:23 Ответить
а як буде українською кіт?
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22.01.2021 00:28 Ответить
Слушай, так та мартышка, которая в суде заявила "мая твая пААнимай нету, дай мне русского переводчика" - активистка "молодых респ. за Трумпа" из Орегона.
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22.01.2021 00:39 Ответить
душа болить за недооціненних та недообранних
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22.01.2021 00:58 Ответить
за тих кого проігнорували
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22.01.2021 00:59 Ответить
Дєткі,назовіте домашнєє животное,какоє ви знаєте.
-КІт
- Ха-ха-ха!Кіт - ето морское животное.
- Ні,кіт - домашня тварина,в мене є!
-.....ти хочешь сказать"кот"?
- Я не хочу сказать"кот",я хочу сказати"кіт"!
Діалог з дня народження ,дитини і ведучого свята.
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22.01.2021 00:45 Ответить
оце правильно!
Пора відвикати нам від звички переходити на ізиг тільки тому, що мордвинам впадло вивчити мову
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22.01.2021 01:12 Ответить
Это очень серьезный мэсседж для Украины. Видимо договариваться будут с рашей в первую очередь.
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22.01.2021 00:27 Ответить
та вони вже домовились
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22.01.2021 00:30 Ответить
Байден видимо похлеще Трампа ещё будет.ххх
Если США нас бросят, нам киздец настанет.
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22.01.2021 00:32 Ответить
Абсолютли... И на 100 дней одеть намордники)
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22.01.2021 00:57 Ответить
Кто бы в этом сомневался)))))
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22.01.2021 00:57 Ответить
По логике вещей должна наоборот развернуться новый виток гонки вооружений с которой паРаша должна издать свой предсмертный крик ... Но решили как и при Обаме - "перезагрузку устроить" с кацапами... Вывод один - Байден оказался в натуре Бидон, и Нам Украинцам писда...
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22.01.2021 00:48 Ответить
Скорей всего в США решили наш проект прикрыть.
поживем увидим,рано ещё паниковать.
Но сигналы очень тревожные.
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22.01.2021 00:52 Ответить
Это не сигналы - это уже открытым текстом...

Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто - пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина... Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания.
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22.01.2021 00:55 Ответить
Кстати нашего Зелю на инаугурацию не пригласили,в отличии от рашистов.
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22.01.2021 00:58 Ответить
а зачем дублировать нахождение Зе на инагурации если все его кураторы-кацапы там были..
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22.01.2021 01:00 Ответить
Не дождетесь ,чебурашки драные...
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22.01.2021 11:26 Ответить
Байден запропонує РФ продовжити ядерний договір СНО-III на 5 років, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9752
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22.01.2021 01:27 Ответить
Байден запропонує РФ продовжити ядерний договір СНО-III на 5 років, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6913Кто бы как к кому не относился, но деградация на лицо.
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22.01.2021 01:35 Ответить
Тільки імбецили бачать розвиток людства у цьому сторіччі. По факту маємо тотальну деградацію в усіх сенсах.
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22.01.2021 01:49 Ответить
Як тобі цей висєр? Ілон Маск!
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22.01.2021 02:21 Ответить
Ілон Маск - це майже єдиний промінь світла у 21 сторіччі.
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22.01.2021 02:26 Ответить
Лівацька мерзота Байден починає саме з того, чого від нього чекали у Кремлі. Уся к@цапська верхівка хотіла продовження цього договору, й вони це отримали. Дерьмократи у своєму стилі.
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22.01.2021 01:44 Ответить
Пффф! То ти трампіст-путініст! А я думаю, шо від тебе так лаптями тхне. Фііі, гидота.
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22.01.2021 02:23 Ответить
Боже, які у тебе примітивні судження. Напевно, ти з порохоботів. У них в отарі усі вважають, що той, хто не за баригу, той за ЗЕлю та путіна.
Клав я на Трампа, тим паче на путіна, але у мене вистачає розуму не захоплюватися Байденом та іншим лівацьким лайном.
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22.01.2021 02:31 Ответить
ты на всех порохоботов не гони, я вот порохобот но считаю что Бидон это днище. А отдельные упоротые для которых "трапм агент хйла" - нам, адекватным порохоботам, самим за них стыдно.
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22.01.2021 09:41 Ответить
Ээээ,да ты упоротый ватный длбб
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22.01.2021 11:30 Ответить
Вот этими продлениями-переподписаниями всяких там договоров они помогают шизанутому путину и его окружению утвердиться в мысли, что с ними еще кто-то считается. Что их недострана что-то из себя представляет и что ее кто-то там боится. На самом деле, все должно быть очень просто: тотальный игнор по всем фронтам и секторальные (не персональные!) санкции. Когда в их заплывших жиром мозгах возникнет мысль о том, что от них ничего не зависит, только тогда они наконец-то начнут идти на уступки.
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22.01.2021 02:10 Ответить
А вот и пошли первые договорняки с ****** от байдена
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22.01.2021 02:11 Ответить
Якщо параша відмовиться , або порушить цей договір Джо Байден Вишневецький зітре їх порошок.
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22.01.2021 08:19 Ответить
Кацапські пєрдакі почали вибухати.
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22.01.2021 02:33 Ответить
На РАБссии нет ядерного оружия с 1994 года,когда Альберт Гор и Виктор Черномырдин продали-купили весь ядерный запас накопленный в СССР с 1955 года,а это 500 тонн....,РАБссия голозадая обезьяна
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22.01.2021 04:05 Ответить
"Гонка вооружений" прикончила совок. Про рашкостан и говорить нечего.
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22.01.2021 06:12 Ответить
"За лагерное время хорошо я узнал и понял советских врагов человечества: КУЛАК они уважают, больше ничего, чем сильнее кулаком их улупишь - тем и безопасней. Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить."
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом".
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22.01.2021 07:26 Ответить
Это Байден погорячился.
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22.01.2021 08:23 Ответить
Печально, бо США дійчно будуть виконувати, а мордор буде робити свою справу.
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22.01.2021 09:08 Ответить
 
 