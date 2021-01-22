В Совете Европы выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Харькове

В Совете Европы выразили глубокие соболезнования в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, сообщение в Tвиттере со словами соболезнования опубликовано от имени генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Я глубоко скорблю из-за потерь жизней вследствие сегодняшнего трагического пожара в доме престарелых в Харькове", - заявила генсек СЕ.

Она выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА