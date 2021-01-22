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В Совете Европы выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Харькове

В Совете Европы выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Харькове

В Совете Европы выразили глубокие соболезнования в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, сообщение в Tвиттере со словами соболезнования опубликовано от имени генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Я глубоко скорблю из-за потерь жизней вследствие сегодняшнего трагического пожара в доме престарелых в Харькове", - заявила генсек СЕ.

Она выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА

Автор: 

пожар (5932) Совет Европы (699) Харьков (7452) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Топ комментарии
+1
А по загиблому воїну ЗСУ? Ви що подуріли зовсім?
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22.01.2021 00:19
+1
Яценюк про Зелю и вакцинирование ...три минуты . Коротко и по делу
https://www.youtube.com/watch?v=n3oGKx5LOrQ
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22.01.2021 00:21
+1
В оффшорах...
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22.01.2021 00:37
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А по загиблому воїну ЗСУ? Ви що подуріли зовсім?
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22.01.2021 00:19 Ответить
Шкода стареньких. Дуже шкода, але вбили молодого. Чуєте вбили дитину. Чи вам молодого не шкода? Боже коли це скінчиться. Коли почнуть за кожного вбитого українця обкладать санкціями такими, що бізнес агресора сам буде давить терористів за це. Де санкції?
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22.01.2021 00:23 Ответить
В оффшорах...
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22.01.2021 00:37 Ответить
Яценюк про Зелю и вакцинирование ...три минуты . Коротко и по делу
https://www.youtube.com/watch?v=n3oGKx5LOrQ
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22.01.2021 00:21 Ответить
хозяина дома престарелых надо помиловать.он их даже раздетыми любил.спасавший стариков парень собщил страшные подробности.они были полуголыми и голодными.
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22.01.2021 00:33 Ответить
А за замерзлого пенса за миску юшки-нє?!
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22.01.2021 00:35 Ответить
незрозуміло навіщо було трамати дім напівпідстаркуватих у привптному секторі на холодній горі
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22.01.2021 01:26 Ответить
********* спеллчекер
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22.01.2021 01:27 Ответить

"А теперь, скажи нам то же, но на нормальном языке" (с)
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22.01.2021 05:29 Ответить
Жаль людей, но, к сожалению жизнь человека в нашем обществе ничего не стоит. Пять лет назад в Киеве подобное не происходило? Тогда тоже неделю дома престарелых проверяли, за нарушения денюжку взяли и забыли... в Одессе регулярно люди в гостиницах горят... и что? В нашем государстве спасение утопающих, дело рук самих утопающих... государство становится бесполезным органом...
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22.01.2021 07:05 Ответить
 
 