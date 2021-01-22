Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины

Регулирующий орган Венгрии дал предварительное разрешение на использование британской вакцины AstraZeneca и российской "Спутник V" против коронавируса. Министр иностранных дел страны уже отбыл в Москву для переговоров по поставкам препарата.

Об этом сообщил 21 января руководитель офиса венгерского премьера Г.Гуляш, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что министр иностранных дел Петер Сийярто уже отправился в Москву для переговоров по закупке российской вакцины. Если он заключит соглашение на ее поставку, Венгрия станет первым членом Европейского союза, который получит "Спутник V".

Как пишет издание, это демонстрирует спешку Будапешта отменить карантин, чтобы восстановить экономику, даже несмотря на то, что регулирующий орган ЕС разрешение на использование российской вакцины не выдавал.

Так же Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобрило и британский препарат AstraZeneca, но решение по нему ожидают 29 января.

Гуляш рассказал, что проблемы с поставками Россией вакцины, похоже, были решены, и он надеется, что Москва сможет доставить в Венгрию большое количество доз "Спутник V" в ближайшее время.

В Российском фоне прямых инвестиций уже заявили, что Венгрия стала первой страной в ЕС, которая "осознала все преимущества вакцины" Спутник V "и позволила ее использования".

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