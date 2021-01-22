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Новости Коронавирус и карантин
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Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины

Регулирующий орган Венгрии дал предварительное разрешение на использование британской вакцины AstraZeneca и российской "Спутник V" против коронавируса. Министр иностранных дел страны уже отбыл в Москву для переговоров по поставкам препарата.

Об этом сообщил 21 января руководитель офиса венгерского премьера Г.Гуляш, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что министр иностранных дел Петер Сийярто уже отправился в Москву для переговоров по закупке российской вакцины. Если он заключит соглашение на ее поставку, Венгрия станет первым членом Европейского союза, который получит "Спутник V".

Как пишет издание, это демонстрирует спешку Будапешта отменить карантин, чтобы восстановить экономику, даже несмотря на то, что регулирующий орган ЕС разрешение на использование российской вакцины не выдавал.

Так же Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобрило и британский препарат AstraZeneca, но решение по нему ожидают 29 января.

Гуляш рассказал, что проблемы с поставками Россией вакцины, похоже, были решены, и он надеется, что Москва сможет доставить в Венгрию большое количество доз "Спутник V" в ближайшее время.

В Российском фоне прямых инвестиций уже заявили, что Венгрия стала первой страной в ЕС, которая "осознала все преимущества вакцины" Спутник V "и позволила ее использования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Венгрии

Автор: 

вакцина (3815) Венгрия (1933) карантин (16729) Сийярто Петер (320) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
под*уйловник приехал к *уйлу просить фуфломицин
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22.01.2021 00:46
+23
Повний треш, це коли людина відмовляється від файзер або модени, бо не довіряє, а чекає на спутнік. Живе в Європі 40 років, а розмова тільки про совок і ху@ла. Хворі, безнадійні, невиліковні
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22.01.2021 00:51
+17
Президент Молдови номер 2. От чого вони так до мови прискіпуються. Вони вже отримують зарплату з маскви. Шкода, що Україна зараз немає президента. Стільки ворогів і без Головнокомандувача...
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22.01.2021 00:47
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под*уйловник приехал к *уйлу просить фуфломицин
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22.01.2021 00:46 Ответить
Сподіваюся Навальному ще раз вколять спутнік вє ще один руський стане хорошим гггг
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22.01.2021 00:57 Ответить
Главе МИД Венгрии Сийярто надеюсь вколят в голову спутник так как там все равно кроме лаптей пусто
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22.01.2021 04:46 Ответить
Пускай прививать начнут с венгерских активистов Закарпатья.
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22.01.2021 07:49 Ответить
Он на инструктаж приехал, как пить дать. Оплата за вакцину - это так, взятка боссу, венгры такие странные проплаты в русню практикуют постоянно.
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22.01.2021 12:56 Ответить
В очередь, сукины дети, в очередь!!!
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22.01.2021 00:46 Ответить
Президент Молдови номер 2. От чого вони так до мови прискіпуються. Вони вже отримують зарплату з маскви. Шкода, що Україна зараз немає президента. Стільки ворогів і без Головнокомандувача...
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22.01.2021 00:47 Ответить
ну слава богу, що мадяри спутнік купили, нарешті, the real stuff!

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины - Цензор.НЕТ 5405
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22.01.2021 00:54 Ответить
это предварительные данные. они скорее всего не точные, после уточнения должно быть минимум 146%.
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22.01.2021 11:05 Ответить
Повний треш, це коли людина відмовляється від файзер або модени, бо не довіряє, а чекає на спутнік. Живе в Європі 40 років, а розмова тільки про совок і ху@ла. Хворі, безнадійні, невиліковні
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22.01.2021 00:51 Ответить
Да хрен там, - сами они пфайзером уколятся, а для *******, - спутник-новичок
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22.01.2021 01:10 Ответить
после прививки спутником прихлебателей пу станет меньше.эволюция работает
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22.01.2021 01:45 Ответить
Названия вакцин уточни.
На файзера ни модены нет в природе.
30 лет Украина самостоятельное государство, "а розмова тільки про совок і ху@ла. Хворі, безнадійні, невиліковні".
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22.01.2021 05:11 Ответить
Пшел вон,свинорус.
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22.01.2021 06:28 Ответить
"Кіт Яша", там "хвороба" специфічна... Називається "золота лихоманка"... Росія вже років "надцять" будує мадярам АЕС. Договір підписував Орбан. Угода засекречена. Сійярто - "в долі"... От і все...
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22.01.2021 06:44 Ответить
Еще один Сийярито-Кацапо-Куерито... пздц
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22.01.2021 00:57 Ответить
Вот это я понимаю один нарот, венгры из мокшанских болот в Европу заехали.
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22.01.2021 01:00 Ответить
Вакцина не сертифицирована а ее уже все в очередь стоят купить.
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22.01.2021 01:01 Ответить
Они у себя эту вакцину сертифицировали.
Если ты имеешь в виду 3-ю стадию испытаний, то её не прошла НИ ОДНА из вакцин.
Пфайзер планирует закончить 3-ю стадию в 2023-м.
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22.01.2021 05:15 Ответить
закрыть границу на замок и онулировать все венгерские рабочие визы,вы думаете этими помоями будут венгров колоть,щас на заробитчанах украинских тестировать это г..но будут,назревает очередная качеля с венграми,пуйло на всех фронтах воюет,польша почему-то пфайзер закупает,не гоните в венгрию ехать сейчас
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22.01.2021 01:16 Ответить
На историческую уральскую родину приехал.
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22.01.2021 02:36 Ответить
Главное, чтоб сам укололся этим шмурдяком
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22.01.2021 03:42 Ответить
вот этот "венгерский додон" спросил самих венгров-хотят ли они русскую вакцину прививать или европейскую?"...Когда уже Европа прозреет и перестанет выбирать всех этих "додонов" местных разливов? Хотя...хотя.пусть привьётся,может сделают таки разумные выводы..
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22.01.2021 04:10 Ответить
А писали что венгры отказались . Вот вам и отказ.
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22.01.2021 04:48 Ответить
Что, где, когда?
Они её выбрали сразу и у себя её уже сертифицировали.
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22.01.2021 05:17 Ответить
А коли Ви плануєте вакцинуватись "спутніком v". Я бачу Ви палкий прихильник російських наукових розробок.
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22.01.2021 06:19 Ответить
Вакцинироваться буду, как все украинцы на общих основаниях.
А свои тупые выводы можешь оставить при себе.
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22.01.2021 06:22 Ответить
Китайською вакциною? Бо на " общіх основаніях" це поки що китайський шмурдяк з ефективністю 52%.
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22.01.2021 06:28 Ответить
Этот паршивый мадьяр прибыл в масквабад в первую очередь за инструкциями, какую ещё гадость сделать Украине.
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22.01.2021 06:29 Ответить
Нах их в евросоюз взяли
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22.01.2021 06:49 Ответить
Так цей істеричний ***** мав же до нас їхать ...
Чи вже був ? Може, я пропустила ...
Давай, Сіярто, першим коли собі.
Там кажуть, побічні ефекти =пречудові=.
Якраз для тебе і таких придурків противних, як ти.
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22.01.2021 07:00 Ответить
Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины - Цензор.НЕТ 3855
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22.01.2021 07:44 Ответить
Лаптестанцы мстят венграм , во время ВОВ они их в плен не брали , за особенную жестокость .
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22.01.2021 07:57 Ответить
Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры по поставке российской вакцины - Цензор.НЕТ 6449
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22.01.2021 07:57 Ответить
Не думаю что они пойдут против рекомендаций ЕС. На днях видел в новостях, что был какой-то официальный визит венгерского МИД в Украину. Моё мнение, что Венгрия покупает спутник не для себя, а для того чтобы перепродать нам по договоренности с мертветчуком. И будет у нас прививки "Країна походження - ЄС"
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22.01.2021 08:18 Ответить
Прямо там и привьют ватного гребня посадят на бутылку шоколадным сейфом .
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22.01.2021 08:43 Ответить
Ага, предлог хороший.
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22.01.2021 08:51 Ответить
Сіярто їде спочатку до "хазяїна" в Москві, отримує інструкції, а потім - до Кулеби вирішувати територіальні, освітнянські і мовні питання на Закарпатті. Єдине що радує - що мадярів щепитимуть російською вакциною - послідовність і невпинність процесу дебілізації зберігається...
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22.01.2021 09:39 Ответить
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22.01.2021 11:13 Ответить
А что министры иностранных дел в Венгрии занимаются вопросами здравохранения ? Оригинально!
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22.01.2021 11:32 Ответить
Хоче стати для Кремлівськи своїм.
А вийде?
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08.07.2021 17:46 Ответить
 
 