В деле о пожаре в доме престарелых задержаны 3 человека - собственник помещения, арендатор и администратор, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали трех человек по делу о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Там говорят, что задержали владельца дома, где произошел пожар, арендатора помещения и администратора нелегального заведения. В их домах проводят обыски, говорят в прокуратуре.
"Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
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почему никто не бросился расследовать и задерживать?
и никакой ни европейский ни тем более украинский суд не решит проблему аморальности, алчности, цинизма нынешней власти
Мог бы допустить, что родственники погибших могли с них потребовать за деньги, отданные на содержание родственников, и их закрыли от расправы... И тут смысла задерживать нет. Не думаю, что это было умышленно.
Скорее всего "ментовский город" демонстрирует свою власть.
Ведь оба знали про этот пансион для пожилых