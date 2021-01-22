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В деле о пожаре в доме престарелых задержаны 3 человека - собственник помещения, арендатор и администратор, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали трех человек по делу о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Там говорят, что задержали владельца дома, где произошел пожар, арендатора помещения и администратора нелегального заведения. В их домах проводят обыски, говорят в прокуратуре.

"Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА

В деле о пожаре в доме престарелых задержаны 3 человека - собственник помещения, арендатор и администратор, - прокуратура 01
В деле о пожаре в доме престарелых задержаны 3 человека - собственник помещения, арендатор и администратор, - прокуратура 02
В деле о пожаре в доме престарелых задержаны 3 человека - собственник помещения, арендатор и администратор, - прокуратура 03

Автор: 

задержание (6673) пожар (5932) Харьков (7452)


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Топ комментарии
+5
Влаштовувала колега свого вітчима алкоголіка після інсульта у подібний дім. Богодільня для непотрібних, але тисяч 5000-6000 на місяць плати. Частково цю суму перекриває пенсія. Що вразило, при прийомі натякали, що, якщо є бажання то можна скоротити перебування в тому будинку за винагороду у 500-1000 доларів. Багато треба хворій людині, щоб перейти в інший світ.... Не дай Бог потрапити у такий заклад у кінці життя
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22.01.2021 06:21
+4
все из за тарифов на Газ , экономили Газ и проводка загорелась,клоуна арестуйте
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22.01.2021 05:50
+4
А 15 трупів, при звичайній пожежі, це так, "дріб"язок", що не заслужує уваги? Чи люди, які загинули, "не того сорту"?
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22.01.2021 06:37
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прям преступление века вызовите шерлок холмса
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22.01.2021 03:07 Ответить
Тебя что-то раздражает?
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22.01.2021 05:05 Ответить
А 15 трупів, при звичайній пожежі, це так, "дріб"язок", що не заслужує уваги? Чи люди, які загинули, "не того сорту"?
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22.01.2021 06:37 Ответить
а тысячи умерших от ковид из-за преступных действий или бездействия нынешней власти?
почему никто не бросился расследовать и задерживать?
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22.01.2021 07:09 Ответить
Ну, раз тебе "поперло на "планов громадье", то де твоя заява до Європейського суду з прав людини? Відправ, а потім а потім я тобі відповім...
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22.01.2021 07:26 Ответить
это был риторический вопрос...
и никакой ни европейский ни тем более украинский суд не решит проблему аморальности, алчности, цинизма нынешней власти
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22.01.2021 07:47 Ответить
Це було не "риторичне питання", а "спроба розвести срач"... Ті, хто крадуть мільйонами, а вмирають, від цього, "тисячі", починають з крадіжки "ластика" чи олівця в школі... А вибирають їх у владу такі самі, але менш удатні... Так що "не треба" - набачився я на таких "мітингарів"... І "Майдан" - не виключення...
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22.01.2021 07:57 Ответить
та к от батареи а не от чупакабры какой то там и так все ясно
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22.01.2021 10:13 Ответить
Та ти що? І багато ти розслідував і направив кримінальних справ до суду, по подібних фактах, що тобі "все ясно"?... Чим мені подобаються "дилетанти від юриспруденції", так це своєю безапеляційністю... Їм завжди "все ясно" і "зрозуміло"... А от спеціалістам, що вчилися розслідувать кримінальні справи, мають досвід їх розслідування, розгляду в судах - ні... Мабуть, вони тупіють у процесі набуття досвіду...
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22.01.2021 11:12 Ответить
старим людям треба більше тепла...і їх стає все більше
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22.01.2021 05:30 Ответить
все из за тарифов на Газ , экономили Газ и проводка загорелась,клоуна арестуйте
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22.01.2021 05:50 Ответить
В деле о пожаре в доме престарелых задержаны 3 человека - собственник помещения, арендатор и администратор, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4961
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22.01.2021 06:00 Ответить
Здоровий ескулап поблажливо поклав руку на плече потєрпєвшего, який на фоні цих дядьків виглядає дистрофіком. Меганевдала фотка.
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22.01.2021 06:08 Ответить
Влаштовувала колега свого вітчима алкоголіка після інсульта у подібний дім. Богодільня для непотрібних, але тисяч 5000-6000 на місяць плати. Частково цю суму перекриває пенсія. Що вразило, при прийомі натякали, що, якщо є бажання то можна скоротити перебування в тому будинку за винагороду у 500-1000 доларів. Багато треба хворій людині, щоб перейти в інший світ.... Не дай Бог потрапити у такий заклад у кінці життя
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22.01.2021 06:21 Ответить
Ну так колега же отправила своего отчима!!!
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22.01.2021 06:53 Ответить
лучше на тот свет, чем овощем при детях
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22.01.2021 08:23 Ответить
Вопрос. Зачем их задерживать? Они скрывались от следствия? Могли заметать следы?
Мог бы допустить, что родственники погибших могли с них потребовать за деньги, отданные на содержание родственников, и их закрыли от расправы... И тут смысла задерживать нет. Не думаю, что это было умышленно.
Скорее всего "ментовский город" демонстрирует свою власть.
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22.01.2021 06:35 Ответить
А в справі Єрмаків, татарових, "Журавля", крадіжці з фонду ковід, масок, відсутності швл, китайської вакцини, тощо - нікого оперативно не затримали часом?
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22.01.2021 06:38 Ответить
по традициях нашей правоохранителей, виноватой будет какая-то девочка-санитарка, которая даже не глядя подписалась на ответственную по противопожарной безопасности...
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22.01.2021 07:04 Ответить
А пожарный инспектор и полицейский участковый почему не задержаны????

Ведь оба знали про этот пансион для пожилых
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22.01.2021 08:14 Ответить
Ані ні вєдалі, шо там благодЄльня.
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22.01.2021 09:02 Ответить
а як вони мали прийти з перевіркою, коли пансіонат був без реєстрації? до тебе у привтне помешкання ходять?
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22.01.2021 10:21 Ответить
А участкового задержали, а чиновников этого района задержали и всех кто крышевал эту богодельню и наркопритон задержали?
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22.01.2021 09:06 Ответить
Ну не знаю, еслиб у меня такое заведение было, сама бы вызывала пожарников чтоб устанивили сигнализации на дым, огнетушители и ходили проверяли чтоб все работало...
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22.01.2021 09:15 Ответить
Цікаво, нам скажуть скільки таких закладів в Україні. Ну і подібних закладів де "лікують" наркоманів та алкашів.
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22.01.2021 09:19 Ответить
просто умиляет весь этот цирк вокруг "дома престарелых". вот пока он не загорелся, никто не знал о его существовании. никто даже и не подозревал. и мусора на лапу не получали, и пожарные. там такие системы маскировки и шифрования - ФБР с Моссадом нервно курят в сторонке. а какие там хакеры следы заметают...уууу.
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22.01.2021 11:03 Ответить
Элементарное заметка следов по хищениям, как в той "Операции Ы", перестарались - людей невинных престарелых загубили. Бог судья.
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22.01.2021 11:20 Ответить
 
 