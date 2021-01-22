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Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона

Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект, позволяющий утвердить отставного американского генерала Ллойда Остина в порядке исключения на посту шефа Пентагона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает телеканал CNN.

Кандидатуру Остина выдвинул президента США Джо Байден. Утверждение кандидатуры Остина требует от обеих палат Конгресса принять отдельный законопроект из-за американского законодательства, по которому уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад не могут находиться во главе Пентагона. Далее кандидатуру Остина должен утвердить Сенат.

Ряд американских законодателей, включая некоторых демократов, ранее высказывались против назначения еще одного отставного генерала министром обороны.

Комментируя свое назначение, Остин заявил: "В случае назначения я буду выполнять миссию Министерства обороны, избегая войны и обеспечивая безопасность нашей страны. Я буду поддерживать принцип гражданского контроля над вооруженными силами, как и предполагается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин

Ранее Остин назвал Россию и Китай основными вызовами для Соединенных Штатов. По его словам, эти страны представляют угрозу в том числе в космической сфере. Также он высказался за предоставление Украине оружия, чтобы вооруженные силы страны могли "сохранять территориальную целостность" государства.

Остин покинул пост весной 2016 года. До этого в истории США Конгресс лишь дважды делал такое исключение: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году.

Конгресс США (1229) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+18
Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать!
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22.01.2021 07:34
+17
Куда им до совковых лампасников с отъевшимися харями и пузом до колен.
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22.01.2021 07:38
+7
А чем тебе не нравится женщина? У тебя специфическая ориентация?
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22.01.2021 07:27
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Правила форума Совет форумчан
А чем тебе не нравится женщина? У тебя специфическая ориентация?
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22.01.2021 07:27 Ответить
Куда им до совковых лампасников с отъевшимися харями и пузом до колен.
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22.01.2021 07:38 Ответить
👏😁👍✌️
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22.01.2021 07:45 Ответить
Женщина и ориентация - это понятия для постели, а не для армейской службы, CRETINO
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22.01.2021 07:55 Ответить
Женщина в кремле рулит ! ))
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22.01.2021 07:48 Ответить
Усюди "Закон як дишло..."
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22.01.2021 07:23 Ответить
Повне нерозуміння чи навмисне спотворення терміну "закон" і принципу розділення влад на законодавчу, виконавчу і судову в демократичній державі. Рішення законодавчого органу (Конгресу) і є закон. Виключення з правил в даному випадку є поправка до закону. "Закон як дишло" стосується лише виконавчої і судової влади.
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22.01.2021 08:47 Ответить
По этому поводу все кацапы, еще недавно вылезая из кожи кричавшие "Жизнь черного имеет значение!", резко стали белыми расистами.
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22.01.2021 07:26 Ответить
Конгрес США дозволив Ллойду Остіну обійняти пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 8975
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22.01.2021 07:37 Ответить
Вылитый Луи де Фюнес.
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22.01.2021 07:44 Ответить
Там *тема * інша ..Шість охоронців у вбиральні .
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22.01.2021 07:51 Ответить
А тот хрен с портфелем, что, нес "ядерный чемоданчик", без которого Путин даже посрать не может, или в него забрали все секретное путинское говно, чтобы враг не взял пробу на анализ?
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22.01.2021 08:07 Ответить
Там автоматична зброя
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22.01.2021 09:13 Ответить
Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать!
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22.01.2021 07:34 Ответить
А чёрный ли он? Надо проверить.
Вот Обама, например, совершенно белый человек.
Папа кениец, но уехал в Африку сразу после рождения. Барака.
А мама у Обамы - белая, и воспитывался он в белой семье и в белой среде учился.
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22.01.2021 07:36 Ответить
Кацапню не любит-уже норм.
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22.01.2021 07:40 Ответить
это не норма, это супер.
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22.01.2021 08:08 Ответить
Есть за что не любить. Почитайте кацапские посты на Раме. Расисты из Алабамы и весь Куклусклан курят в сторонке.
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22.01.2021 08:10 Ответить
Гарний парубок,і видно шо не москаль))
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22.01.2021 08:12 Ответить
Шайга Конжутович теж не білий(монголоїдний)
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22.01.2021 09:39 Ответить
Україні потрібна не так зброя, як незалежність, а не маріонетковий уряд кремля у Києві.
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22.01.2021 08:40 Ответить
кацапы готовсь !
Конгрес США дозволив Ллойду Остіну обійняти пост глави Пентагону - Цензор.НЕТ 1020
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22.01.2021 08:59 Ответить
На Кинг Конга похож
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22.01.2021 09:02 Ответить
У кацапні найкращі і світі танки і ракєти! (надувні)
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22.01.2021 11:23 Ответить
 
 