Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект, позволяющий утвердить отставного американского генерала Ллойда Остина в порядке исключения на посту шефа Пентагона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает телеканал CNN.

Кандидатуру Остина выдвинул президента США Джо Байден. Утверждение кандидатуры Остина требует от обеих палат Конгресса принять отдельный законопроект из-за американского законодательства, по которому уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад не могут находиться во главе Пентагона. Далее кандидатуру Остина должен утвердить Сенат.

Ряд американских законодателей, включая некоторых демократов, ранее высказывались против назначения еще одного отставного генерала министром обороны.

Комментируя свое назначение, Остин заявил: "В случае назначения я буду выполнять миссию Министерства обороны, избегая войны и обеспечивая безопасность нашей страны. Я буду поддерживать принцип гражданского контроля над вооруженными силами, как и предполагается".

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Ранее Остин назвал Россию и Китай основными вызовами для Соединенных Штатов. По его словам, эти страны представляют угрозу в том числе в космической сфере. Также он высказался за предоставление Украине оружия, чтобы вооруженные силы страны могли "сохранять территориальную целостность" государства.

Остин покинул пост весной 2016 года. До этого в истории США Конгресс лишь дважды делал такое исключение: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году.