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Жестокое избиение 14-летнего украинца в Париже: посольство Украины обратилось в прокуратуру, проводится расследование

Жестокое избиение 14-летнего украинца в Париже: посольство Украины обратилось в прокуратуру, проводится расследование

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца возле Эйфелевой башни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Олег Николенко.

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", - сообщил Николенко.

Напомним, по данным украинской общины в Париже, жестоко избили 14-летнего украинца, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в центре Парижа избили 14-летнего украинца - парень в коме

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Топ комментарии
+10
Абсолютно неінформативна подача новини, обговорення неможливе. Не ясно головне- що це за група, в яку він входив? Етнічна? Якщо ні- то чого туди МЗС лізе?
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22.01.2021 07:33
+9
А в Польщі такого нема, бо не впускають дикарів в країну
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22.01.2021 08:17
+6
У Фпанціі араби і негри сідають ср...ти під тою вежею і не бояться тоі поліціі, а якщо щось не по-іхньому, так громлять магазини і палять автомобілі. А тут якісь там підліткові банди не подилили місцее де ср..ти. Що хлопець там робив, чого опинився там, де вулиичні банди ділять територію?
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22.01.2021 08:56
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Або банда з сусіднього району напала на його банду і це кримінальні розбірки.
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22.01.2021 07:34 Ответить
Абсолютно неінформативна подача новини, обговорення неможливе. Не ясно головне- що це за група, в яку він входив? Етнічна? Якщо ні- то чого туди МЗС лізе?
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22.01.2021 07:33 Ответить
Простите, а кто лезть должен, министерство спорта и туризма?
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22.01.2021 08:03 Ответить
У кримінальні розбірки лізти? Чи кудой?
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22.01.2021 08:31 Ответить
А давайте рюкзакова туда отошлем - он быстро разберется.
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22.01.2021 08:48 Ответить
"Увидеть Париж и ..."
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22.01.2021 08:04 Ответить
идёшь на стрелку с желанием отвесить люлей - будь готов что люлей могут отвесить тебе.....
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22.01.2021 08:04 Ответить
якщодыйсно быля вежы побили - там багато камер спостереження! де відео щоб скласти власну точку зору... а так - зовсім недостатньо інформації с ким він там був, у який час сталося, чи вів себе провокуючи....де були його батьки.... що він там робив під час карантину?
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22.01.2021 08:04 Ответить
Він навчається в коледжі.
Закінчилися заняття і він мав іти додому. Мати дзвонила (бо мусив уже вернутися) - він не відповідав, вона почала хвилюватися.

З того, що читала.
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22.01.2021 08:49 Ответить
звик критично ставитися до інформації - все це зі слів однієї сторони. А як там було насправді - ми можемо ніколи і не дізнатися. Сподіваюся лише що там правоохоронна система є, та є незворотність покарання...
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22.01.2021 09:22 Ответить
Если бы ты бывал возле той башни за последние несколько лет, то охота слушать "другую сторону" отпала бы. Потому что "другая сторона" - это банды "гостей столицы", там и взрослому человеку стремно ходить как стемнеет. Ножевые ранения кстати очень четко указывают на них.
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22.01.2021 09:48 Ответить
Звичайно. В неї запитали - вона розказала.

А я не сподіваюся.
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22.01.2021 15:50 Ответить
Простой украинский хлопчик, учился в простом элитном Парижском колледже ... И тут такое. Трагедия. Как это все близко и понятно, нам - простым украинцам. Сопереживаем и сочуствуем.
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22.01.2021 09:57 Ответить
...а російським слідом все закінчиться.
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22.01.2021 08:10 Ответить
У тебя паранойя!
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22.01.2021 10:45 Ответить
Ихтамнет.
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22.01.2021 11:15 Ответить
А в Польщі такого нема, бо не впускають дикарів в країну
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22.01.2021 08:17 Ответить
Да ладно, сколько новостей было, как поляки нападают на украинцев
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22.01.2021 18:13 Ответить
А почему несовершеннолетний иностранец бродит по Парижу один? с группой? какой? Каким образом он там очутился? Жалко парня. Странная инфо, ничего не объясняющая...кроме "наших бьют".
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22.01.2021 08:44 Ответить
Все было разъяснено в новостных статьях - он там учился. И где это написано о том, что 14-летним иностранцам нельзя гулять по Парижу. Это вроде не Уганда.
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22.01.2021 08:46 Ответить
У Фпанціі араби і негри сідають ср...ти під тою вежею і не бояться тоі поліціі, а якщо щось не по-іхньому, так громлять магазини і палять автомобілі. А тут якісь там підліткові банди не подилили місцее де ср..ти. Що хлопець там робив, чого опинився там, де вулиичні банди ділять територію?
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22.01.2021 08:56 Ответить
сел покакать под вежей ?
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22.01.2021 13:53 Ответить
Уголовное дело против родителей уже завели?
В чужой стране отдали ребенка в банду ...
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22.01.2021 09:10 Ответить
Тут всё просто - хлопець з промитими нашими адептами теорії всесвітнього братства мізками вважав негрів своїми братами й не став обходити їх стороною, та виявилося що негри зовсім не брати й вважали за потрібне для себе довести це хлопцю. Нема худа без добра, тепер в Україні з'явився ще один борець за чистоту нації.
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22.01.2021 09:10 Ответить
Шпана везде шпана, но в вашем комментарии, думаю, весомая доля никому нелицеприятных фактов /есть как есть/!
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22.01.2021 09:21 Ответить
Новость ни о чём - может он вслух обзывал французов жабоедами,
или мочился на Эйфелеву башню ...
Нам кидают кость и грызитесь, ггои !
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22.01.2021 09:50 Ответить
Десяток невідомих з металевими кийками, битами і ножами атакували компанію студентів, в якій знаходився 14-річний Юрій.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/pobittya-ukrajincya-v-parizhi-u-franciji-pobili-pidlitka-novini-ukrajina-11293700.html
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22.01.2021 10:40 Ответить
Компанія СТУДЕНТІВ ? Так йому лише 14 років - це 7 клас.
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22.01.2021 11:03 Ответить
просто так там бить небудут
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22.01.2021 09:56 Ответить
Он был не маске.
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22.01.2021 12:46 Ответить
То есть он в свои 14 лет уже входил с какую-то "конфликтующую подростковую группу"? Ничего не понятно. Или попытка представить дело в стиле "сам виноват". Бред какой-то.
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22.01.2021 10:00 Ответить
Забили білого, хто забив - то все є в інеті. Чому всі "наші" інфо про це мовчать, а особливо наш "пасол"?
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23.01.2021 00:40 Ответить
 
 