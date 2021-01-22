Жестокое избиение 14-летнего украинца в Париже: посольство Украины обратилось в прокуратуру, проводится расследование

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца возле Эйфелевой башни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Олег Николенко.

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", - сообщил Николенко.

Напомним, по данным украинской общины в Париже, жестоко избили 14-летнего украинца, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в центре Парижа избили 14-летнего украинца - парень в коме