Жестокое избиение 14-летнего украинца в Париже: посольство Украины обратилось в прокуратуру, проводится расследование
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца возле Эйфелевой башни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Олег Николенко.
"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", - сообщил Николенко.
Напомним, по данным украинской общины в Париже, жестоко избили 14-летнего украинца, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
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Закінчилися заняття і він мав іти додому. Мати дзвонила (бо мусив уже вернутися) - він не відповідав, вона почала хвилюватися.
З того, що читала.
А я не сподіваюся.
В чужой стране отдали ребенка в банду ...
или мочился на Эйфелеву башню ...
Нам кидают кость и грызитесь, ггои !
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/pobittya-ukrajincya-v-parizhi-u-franciji-pobili-pidlitka-novini-ukrajina-11293700.html