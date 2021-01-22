Гебрейесус о планах США вернуться в ВОЗ: Рады, что Штаты остаются в "семье народов"
Всемирная организация здравоохранения очень рада, что США останутся ее полноправным членом.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время сессии исполнительного комитета ВОЗ, которая проходит в онлайн-режиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ВОЗ - это семья народов. Мы все рады, что США остаются в семье", - сказал Гебрейесус.
Он добавил, что ВОЗ с нетерпением ожидает возможность продолжить партнерство с США.
"Мы должны работать вместе как одна семья, чтобы удостовериться, что все страны могут начать вакцинацию медиков и других групп риска в течение первых 100 дней 2021-го года. С вашим обязательством, мы на один шаг ближе", - отметил гендиректор.
Как сообщалось, 20 января, сразу после инаугурации, президент США Джо Байден подписал 17 документов, которые отменили ряд указов своего предшественника Дональда Трампа, в том числе и об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения.
8 июля 2020 США официально объявили о выходе из ВОЗ, которую Трамп обвинил в том, что организация проигнорировала первую вспышку COVID-19 в Китае.
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и читать новости там же, которые можно бесплатно читать в интернете.
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