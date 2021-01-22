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Новости
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Гебрейесус о планах США вернуться в ВОЗ: Рады, что Штаты остаются в "семье народов"

Гебрейесус о планах США вернуться в ВОЗ: Рады, что Штаты остаются в

Всемирная организация здравоохранения очень рада, что США останутся ее полноправным членом.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время сессии исполнительного комитета ВОЗ, которая проходит в онлайн-режиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ВОЗ - это семья народов. Мы все рады, что США остаются в семье", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ с нетерпением ожидает возможность продолжить партнерство с США.

"Мы должны работать вместе как одна семья, чтобы удостовериться, что все страны могут начать вакцинацию медиков и других групп риска в течение первых 100 дней 2021-го года. С вашим обязательством, мы на один шаг ближе", - отметил гендиректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы

Как сообщалось, 20 января, сразу после инаугурации, президент США Джо Байден подписал 17 документов, которые отменили ряд указов своего предшественника Дональда Трампа, в том числе и об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения.

8 июля 2020 США официально объявили о выходе из ВОЗ, которую Трамп обвинил в том, что организация проигнорировала первую вспышку COVID-19 в Китае.

ВОЗ (777) США (26439) Гебрейесус Тедрос (158)


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Топ комментарии
+3
Ещё бы он не был рад.
США принесут 400 000 000 долларов в год,
а им за это предоставят право публиковать свои объявления на сайте ВОЗ
и читать новости там же, которые можно бесплатно читать в интернете.
Бийдоновская команда начала пилить бюджет.
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22.01.2021 07:50
+3
Да мы в курсе что ты - ротшильдовский холуй. Мог бы и не светиться ещё раз.
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22.01.2021 08:02
+2
Ото загнув ефіоп ...
Підлизується.
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22.01.2021 07:46
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Ото загнув ефіоп ...
Підлизується.
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22.01.2021 07:46 Ответить
Ещё бы он не был рад.
США принесут 400 000 000 долларов в год,
а им за это предоставят право публиковать свои объявления на сайте ВОЗ
и читать новости там же, которые можно бесплатно читать в интернете.
Бийдоновская команда начала пилить бюджет.
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22.01.2021 07:50 Ответить
Семья уродов вы, наВОЗ. Американским налогоплательщикам приготовиться.
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22.01.2021 07:51 Ответить
Эх, блин! Чертов эфиопский уродец. Кто-бы знал, что подобная особь будет что-то решать. Ну, или даже просто продвигать, в Мировом масштабе. Кошмар!
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22.01.2021 07:54 Ответить
Жили ми якось в такій сім'ї під назвою сесесер.
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22.01.2021 07:54 Ответить
Та при Леониде Ильиче то была полусонная либеральная демократия, по сравнению с нынешними "глобализаторами".
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22.01.2021 08:03 Ответить
Да мы в курсе что ты - ротшильдовский холуй. Мог бы и не светиться ещё раз.
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22.01.2021 08:02 Ответить
Концлагерь семейного типа.
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22.01.2021 08:59 Ответить
Люди самолёты угоняли, чтобы вырваться из советского рая.
Бразинскасы - 1971 год. Лётчик Беленко - 1975 год : расцвет брежневского социализма.
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22.01.2021 09:46 Ответить
Еврейсусы так поработали, что уже космолет угонять надо.
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22.01.2021 09:57 Ответить
Умный Илон Маск не просто так занимается Марсом.
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22.01.2021 10:21 Ответить
ВООЗ то затратна і неефективна організація. Величезна армія чинуш-бюрократів-дармоїдів без жодної користі для здоров"я людей (тут м-р Трамп мав повну рацію). Цей Гебрейсус радий не "поверненню Америки до сім"ї народів", а халявному американському баблу для корита бездарів з ВООЗ, хай би краще самоліквідувалися і гроші на утримання направили для закупки медикаментів, медзасобів, вакцин для бідних країн...
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22.01.2021 09:26 Ответить
Гебрейша обрадовался, уже раскатал свою маланскую харю.
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22.01.2021 09:44 Ответить
Не семья, а рассадник коррупции. Байден такой же идиот, как и все остальные.
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22.01.2021 11:31 Ответить
 
 