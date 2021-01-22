Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - семь нарушений "тишины", средствами РЭБ подавлены два вражеских беспилотника, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.
Также, в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет вражеских беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.
"Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ", - сказано в сообщении.
Ткже сообщается, что вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-мм калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-мм калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе была зафиксирована работа вражеского снайпера.
"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - говорится в сообщении.
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре ОС.
Вместе с тем, по информации штаба, с начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая.
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