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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - семь нарушений "тишины", средствами РЭБ подавлены два вражеских беспилотника, - штаб ОС

Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - семь нарушений

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

Также, в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет вражеских беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

"Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ", - сказано в сообщении.

Ткже сообщается, что вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-мм калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-мм калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе боевых действий в зоне ООС в 2020 году погибли 50 военнослужащих ВСУ, 339 были ранены, - Минобороны

Недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе была зафиксирована работа вражеского снайпера.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - говорится в сообщении.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре ОС.

Вместе с тем, по информации штаба, с начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая.

Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - семь нарушений тишины, средствами РЭБ подавлены два вражеских беспилотника, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - семь нарушений тишины, средствами РЭБ подавлены два вражеских беспилотника, - штаб ОС 02

обстрел (26942) потери (4371) ВСУ (6548) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
Царство небесне полеглому захиснику.
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22.01.2021 08:29
+16
ну и как долго будет продолжаться "перемирие" им. Зеленского.? "Разведение" войск, сдача территорий, запрещение разведки, формула Штанмайера, обмен Цемаха - оно того стоило? Зеленский и его слуги просто обосрались в очередной раз
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22.01.2021 08:47
+6
Штаб ООС! В ежедневных сводках, когда Вы пишете, что "с начала суток враг не стреляет" - Вы обязаны добавлять слово "ПОКА", потому что с начала "принятия договоренностей о режиме полной тишины" - не было ни одного дня (ни одного дна!!!), чтобы враг не обстреливал позиции украинских войск!
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22.01.2021 09:18
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Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
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22.01.2021 09:27 Ответить
Царство небесне полеглому захиснику.
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22.01.2021 08:29 Ответить
ну и как долго будет продолжаться "перемирие" им. Зеленского.? "Разведение" войск, сдача территорий, запрещение разведки, формула Штанмайера, обмен Цемаха - оно того стоило? Зеленский и его слуги просто обосрались в очередной раз
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22.01.2021 08:47 Ответить
Штаб ООС! В ежедневных сводках, когда Вы пишете, что "с начала суток враг не стреляет" - Вы обязаны добавлять слово "ПОКА", потому что с начала "принятия договоренностей о режиме полной тишины" - не было ни одного дня (ни одного дна!!!), чтобы враг не обстреливал позиции украинских войск!
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22.01.2021 09:18 Ответить
как бы узнать у нелоха...это какой день перемирного-перемирия... в его голове (по-большому счету оно мне нах не надо...но хочется узнать, главноговнокомандующему хотя бы докладывают о потерях...или такие оно войну уже закончило)
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22.01.2021 09:21 Ответить
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень "тиші", засобами РЕБ подавлено два ворожі безпілотники, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9725
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22.01.2021 10:36 Ответить
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - сім порушень "тиші", засобами РЕБ подавлено два ворожі безпілотники, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4629
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22.01.2021 20:44 Ответить
эта музыка может еше 30 лет играть пока не будут предприняты радикальные шаги по удалению этой проблемы будем и дальше читать такие грустные новости сил собрали нормально уже оружия под завязку можно двумя бронироваными кулаками окружить с северовосточного направления и решить эту проблему а пока будут избегать честной битвы ткие новости будут постоянно к сожалению блин когда уже наступление
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22.01.2021 23:43 Ответить
 
 