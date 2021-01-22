Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

Есть категория людей, которых не нужно вакцинировать от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24".

"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", — сказала она.

Есть категория людей, которых не нужно вакцинировать от коронавируса.

"Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", — сказала она.

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Добавим, антителозависимое усиление инфекции — это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.

Ранее председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал о необходимости вакцинации.