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Новости Борьба с коронавирусом
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Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

Есть категория людей, которых не нужно вакцинировать от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24".

"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", — сказала она.

Есть категория людей, которых не нужно вакцинировать от коронавируса.

"Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", — сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий регистрировать вакцины от COVID-19 без полного цикла испытаний

Добавим, антителозависимое усиление инфекции — это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.

Ранее председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал о необходимости вакцинации.

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+10
Наче і голова на місці у мене, і звик до "хитрокручених" юридичних "вивертів", але почитав я висловлювання Голубовської, і згадав тиради Голохвастова, з комедії "За двома зайцями"...
"Вроде-бы, ДА... Так НЕТ!!!"
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22.01.2021 08:15
+9
Душогуби!
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
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22.01.2021 08:53
+7
Цікаво та неочікувано для мене. Чітко зрозуміло одне- нічого вони про цю хворобу достеменно не знають. Та й про людський організм теж, самі здогадки. Кращого захисту ніж наш природній імунітет ніякі лікарі нам не дадуть.
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22.01.2021 08:36
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Правила форума Совет форумчан
эта категория депутаты и ОП.... они уже по тихой контрабандной вакциной шлёпнулись...
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22.01.2021 08:07 Ответить
Вы верите тому, что говорят нынешние депутаты ? За что им платят - то они и говорят.
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22.01.2021 10:17 Ответить
А вот тут она истину глаголет. Поддерживаю.
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22.01.2021 11:38 Ответить
А що з цього приводу думає консультантка Офісу Президента з питань вірусології ?
https://www.unn.com.ua/uk/news/1913303-psikholog-zelenskogo-z-serialu-sluga-narodu-obertinska-zaroblyaye-milyoni-na-kovidnikh-zakupivlyakh Психолог Зеленського з серіалу "Слуга народу" Обертинська заробляє мільйони на "ковідних" закупівлях

Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 9313

Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 4088
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22.01.2021 08:11 Ответить
да ладно, у нас все население Украины относится к этой категории
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22.01.2021 08:12 Ответить
https://twitter.com/i/status/1352365240743301128
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22.01.2021 08:50 Ответить
Наче і голова на місці у мене, і звик до "хитрокручених" юридичних "вивертів", але почитав я висловлювання Голубовської, і згадав тиради Голохвастова, з комедії "За двома зайцями"...
"Вроде-бы, ДА... Так НЕТ!!!"
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22.01.2021 08:15 Ответить
Ты про голову уверен?
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22.01.2021 08:23 Ответить
Та поки-що у оточуючих сумніви не з"являлися... Ти - перший... Жду детальної аргументації... (До речі, читав, на днях, твоє спілкування з форумчанами... Ті ж самі враження, як про Голохвастова...).
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22.01.2021 08:31 Ответить
Напомню.
Именно Голохвастов пытался умничать, не понимая сути вещей, чем занимаешься ты, а не я.
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22.01.2021 08:37 Ответить
Я непогано знаю класику української літератури... І "За двома зайцями" читав... Однак, де твоя "аргументація"? Я чесно признався, що з тих "словесних вивертів" Голубовської "ні хрєна" не зрозумів... А я ж вивчав, трохи, медицину (правда, "вузької направленості, судову, але трохи в цьому "шурупаю" : випадало читать медичні документи - історії хвороб, висновки судмедекспертиз, проводить службові розслідування).
Я хочу зрозуміть - ти хочеш в темі розібраться, чи "срач розвести"? Здається, друге...
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22.01.2021 08:51 Ответить
Короче, прищепка дело темное.
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22.01.2021 09:03 Ответить
Сравни наши комменты и сделай вывод, кто разводит "срач".
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22.01.2021 09:06 Ответить
Так люди ж, і порівнюють... До речі, я твої "аргументи" почую, в кінці-кінців, чи ні? А то у тебе поки видно тільки одне - "Ти неправий, тому що я так думаю...". Тим більше, пишучи свій коментар, я не звертався до тебе, а просто висловив свою думку... Ти "вставив свої "п"ять копійок", адресувавши це мені... Так давай, доводь, в чому я неправий!...
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22.01.2021 11:19 Ответить
Голубовська висловилась чітко: вакциування потрібне не всім.
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22.01.2021 09:21 Ответить
Блін ... Люде прочитали. Зрозуміло, що ті хто реально перехворів під питанням.
А ще які категорії ? Якщо ідти до дільничого лікаря, то з якимось уявленням. Чи морочити дільничому голову і забирати його енергію і час ??
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22.01.2021 10:45 Ответить
А кому саме "не потрібно", вона також "чітко висловилася"? Тут же питання саме в цьому...
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22.01.2021 11:15 Ответить
Якщо у людини після хвороби утворився гарний високий титр антитіл, я категорично проти. Джерело: https://censor.net/ua/n3243324
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24.01.2021 06:14 Ответить
Ви не зрозуміли... Я написав про те, що лікарі до цих пір, у питанні КОВІДу, бродять у сутінках, самі, до кінця, не розуміючи ні його природи, ні шляхів боротьби з ним, і приховують це незнання за "медичним словоблуддям"...
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24.01.2021 06:32 Ответить
Не бродять у сутінках а вивчають.
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25.01.2021 03:10 Ответить
Ну так я ж про це і кажу!... Люди, он, в Європі, хімію вивчають, ще з Середніх віків, а філософський камінь так і не відкрили... І "вічний двигун - теж...А в біології - секрет вічної молодості... І так само свої невдачі маскують науковоподібним словоблуддям...
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25.01.2021 07:08 Ответить
То - професійне! Вірусологія - наука темна!
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22.01.2021 08:52 Ответить
Особливо, коли нею займаються обрані народи, що хотять панувати над іншими.
І готові заради цього на найбільш нелюдскі речі.
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22.01.2021 09:31 Ответить
Євреї ? Китайці ?
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22.01.2021 10:46 Ответить
Марсіани...
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22.01.2021 11:30 Ответить
Так я ж, про це і пишу... "Накалапуцяла" якоїсь "муті", в стилі Голохвастова, що зрозуміть не можна... Якщо проводить аналогію з юридичними документами, то ТАК пишуть, коли самі не знають, що сказать, і за "хитрокрученим словоблуддям" це пробують приховать...
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22.01.2021 11:24 Ответить
Душогуби!
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
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22.01.2021 08:53 Ответить
А в інших країнах не те саме відбувається ?
На побічні ефекти - плюють.
Дію вакцини не знають. Торочать про =полегшення протікання хвороби=.
Тобто - захисту нема і щеплений спокійно може захворіти (звідси і подальший вереск про маски, які потрібно продовжувати носити і дистанцію) + той самий щеплений заражає інших, чи то при =полегшеному протіканні= чи навіть безсимптомному.

А воозка вчора клялася, що смертельних випадків від =чарівного= щеплення не зафіксовано.
І все приховано. Та в суцільній брехні.
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22.01.2021 09:00 Ответить
ОГО!!! "І тут Остапа понесло!...". З такими "заявками" - на мітинг, а не до мене... Я таку "пафосну тріскотню" не сприймаю...
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22.01.2021 09:03 Ответить
Є категорія людей, яких не варто вакцинувати проти COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 7379
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22.01.2021 09:22 Ответить
Якби вони піклувались про наше здлоров'я, то наповнили б магазини органічними продуктами, на період ковіду заборонили б продукти ГМО, з пальмовим маслом, натомість вони поспішають вколоти нам чорт-зна що.
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22.01.2021 09:35 Ответить
Тебя кто то насильно тащит уколоться?Да этих прививок нет ,и ближайшие пол года для населения не появятся.Пока весь цивилизованный мир не привьется,тогда остатки подарят зедебилам. Нет заключенных контрактов Украины на поставки вакцин.Все соседи включая Молдову уже начали вакцинирование и не Китайским гом-ном,которое возможно закупят Но это не факт! Из-за скандала с прокладкой степанова-богатырева,Китайцы могут перенаправить свою вакцину в Гондурас ,если те правда захотят.
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22.01.2021 10:18 Ответить
Слово "говно" пишется через "В", а не через "М", умник.
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22.01.2021 10:43 Ответить
Ну про это видно тебе виднее.Извини исправлюсь.
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22.01.2021 10:58 Ответить
Виднее правилам грамматики. Её учат в средней школе.
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22.01.2021 11:39 Ответить
в українській версії і через м
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23.01.2021 00:03 Ответить
По ходу проблема в закупке вакцины не в откатах за которые не могут договориться. Сдаётся мне что пока думали что купить и сколько на этом заработать деньги на это пропали... То есть один большой жирный откат. Теперь нужно рассказать 73% что они исключительные и КОВИД им не страшен.... дальше все по накатанной - вояжи гидранта по Г+Г и «Сваты» с первого сезона....
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22.01.2021 08:25 Ответить
Цікаво та неочікувано для мене. Чітко зрозуміло одне- нічого вони про цю хворобу достеменно не знають. Та й про людський організм теж, самі здогадки. Кращого захисту ніж наш природній імунітет ніякі лікарі нам не дадуть.
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22.01.2021 08:36 Ответить
Ты проверь на себе ,потом нам расскажешь ,если не наденешь белое пальто с белыми тапочками.Ждем!
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22.01.2021 10:20 Ответить
"Полковник", ты тут распинаешься, словно работаешь дилером вакцины...
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22.01.2021 10:53 Ответить
Семь человек сидело 10 дней на карантине в одной комнате четыре оказались больные ковидом три нет. Ни все с ним так просто.
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22.01.2021 08:36 Ответить
На антитіла тре було ще навесні перевіритись, а тестів таких не було. Може, багато хто з ними пів життя ходить.
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22.01.2021 08:41 Ответить
цікаво...
вірусу Ковід-2019 рік-півтори,а антитіла на нього(у дурантинофілів) все життя
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22.01.2021 09:17 Ответить
я читав,що людина яка має антитіла гепатита С і ще деяких вилікованих інфекц.хвороб,не захворіють ковідом,не знаю правда чи ні
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22.01.2021 10:41 Ответить
може бути. В подібному звинувачують і вірус герпеса. Яким з носієм на все життя.
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23.01.2021 00:05 Ответить
А за антитіла паспорт не дають, а за вакцину - дають. Дарма "перехворіла", Голубовська, щепитимуть тебе і рідних, бажано - по справжньому.
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22.01.2021 08:39 Ответить
Якщо насильно щепитимуть тих, хто успішно перехворів - то не через турботу про здоров'я.
У них завдання всіх обколоти. Особливо непокірних.
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22.01.2021 10:56 Ответить
з людьми зрозуміло, а з виборцями зєлєнского що робити?
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22.01.2021 08:43 Ответить
Та надіятись, що вони виборцями Порошенка не стануть. А їх же ж багато!
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22.01.2021 08:55 Ответить
Жесть, масло масляное. Ептель, да понятно, что людей переболевших и соответственно с антителами не нужно вакцинировать....
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22.01.2021 08:44 Ответить
А їх щеплюють наскільки я читала.
Винятків нема: хворів - не хворів.
"Експерти" ж розказують, що їхня вакцина дає сильніший захист, ніж вироблені антитіла після хвороби + вони не довго тримаються.

А =панацея=, яку треба проколювати щотри-щочотири місяці - все =тримає= і =дає= від всіх мутацій і штамів. Навіть ще не виявлених. Наперед.
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22.01.2021 08:55 Ответить
Cтранный лабораторный вирус,выпущенный из Китая ПО ВСЕМИРНОМУ СГОВОРУ.Эту лабораторию субсидироваали Европа.Он почему то многократно усиливает старые болезни-многократно...,другие не трогает(?).Т.е. у кого организм слабый тот и страдает.А его вакцина-жидкий чип-на 5-7( макс.)месяцев? Цель значит-сделать УКОЛ!
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22.01.2021 09:00 Ответить
не зовсім так..

лабораторію в Ухані створювали австралійці і французи..

вирус,выпущенный из Китая ПО ВСЕМИРНОМУ СГОВОРУ внаслідок недотримання норм безпеки або російської спецоперації
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22.01.2021 09:11 Ответить
Там ще амерський універ з С.-Франц. підвязався - замовляв дослідження.
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22.01.2021 10:52 Ответить
Ковид - это не инфекция, а вирус. Афигенный специалист она походу.
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22.01.2021 09:02 Ответить
ПОХОДУ, это вам стоит подучиться по поводу "инфекции"!

Инфе́кция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. inficio, infeci, infectum «заражать») - заражение живых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC организмов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B микроорганизмами (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F бактериями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B грибами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B простейшими ). В категорию «инфекция» могут также включаться заражения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 вирусами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B прионами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B8 риккетсиями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 микоплазмами , протеями, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B вибрионами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B паразитами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5 насекомыми и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5 членистоногими (очень редко). Термин означает различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека (в медицине), животных (в зоотехнике, ветеринарии), растений (в агрономии)

А что касается сути сказанного ей, то все неоднозначно и "права" и "неправа" /это как посмотреть/!
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22.01.2021 09:32 Ответить
Не хотят быть осторожными!
Отвакцинируют принудительно 70% населения, из них процентов 30 отправятся на кладбище в ближайшие 2 года.
А властьимущим - меньше народа ...
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22.01.2021 09:05 Ответить
Среди людей, с которыми я общаюсь, готовы добровольно вакцинироваться не больше 10%. Половина из них не хотят, но опасаются что без вакцинации не будут пускать в Европу и США.
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22.01.2021 09:14 Ответить
Вот когда не будут пускать - тогда и надо решать.
А пока идет речь о том, чтобьі тупо вколоть то, не знай что.
И потом скажут: вас не завставляли, вьі взросльіе люди ....
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22.01.2021 09:26 Ответить
Я думаю ,что эти люди с которыми ты общаешся ,то же паравозы.
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22.01.2021 10:24 Ответить
Даремно ви так на людей наїзджаєте ... палковнік ...
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22.01.2021 10:54 Ответить
Та він - "младший лєйтєнант" у ієрархії дилерів вакцини.
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22.01.2021 10:59 Ответить
Є категорія людей, яких не потрібно вакцинувати проти коронавірусу.

тепер питання,як їх виявляти..( ухоч якихось значущих цифрах...
якщо ми за тестуваннями у Європі випереджаємо лише албанію(
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22.01.2021 09:05 Ответить
Ці люди САМІ НЕ ХОТЯТЬ ВАКЦИНУВАТИСЬ , дебіл !!!!
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22.01.2021 09:23 Ответить
Если человек прекрасно сам справляется с инфекциями и вирусами - зачем вакцинировать ?.
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22.01.2021 09:17 Ответить
Что бы не заразить других .Кто бы выписал этих отрицающих ковид и вакцинирование ,да сделал список ,что бы этих упоротых не брали в больницы и не предлагали им вауцины.Пусть собственным иммунитетом все это победят. Как 2 миллиона трупов по всему миру.
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22.01.2021 10:28 Ответить
Здоровые никого заразить не могут.
Ты больной - иди и вакцинируйся, всю ветку загадил.
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22.01.2021 11:01 Ответить
Здоровыми они становятся после того как переболеют и у них появится иммунитет. Ветку гадят вороны на дереве или такие как ты во время болезни.
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22.01.2021 11:07 Ответить
Блін ... Ну так він про це ж і написав...
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22.01.2021 11:38 Ответить
Хто як хоче а я 100% вколюся вакціною .... Бо знаю що якщо підчеплю десь той ковід то хрін виживу..
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22.01.2021 09:25 Ответить
Вколись-вколись, хто тобі лікар.
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22.01.2021 09:27 Ответить
Пане Ігоре, порадьтеся все-таки спочатку з лікарем.
І не настроюйте себе на негатив. Більше того - впевненість у поганому. Так не можна.
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23.01.2021 02:56 Ответить
Я власне з лiкарем й порадився - він однозначно сказав - ви у групі ризику, великий стаж паління, легенi проблематичні (хоча вже три роки не палю) - вакцинацію робити обов'язково .Панi вважає мене мабуть за панiкера але я просто реалiст -)
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23.01.2021 07:11 Ответить
Вважайте. Подумайте. Послухайте свій організм.
Ні, не вважаю.
Я не буду.
Будьте здорові.
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23.01.2021 08:21 Ответить
Дякую )
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23.01.2021 11:10 Ответить
Те що антитіла можуть бути як друзями, так і ворогами, наука знає ще з середини 20 століття. Це антитілозалежне підсилення інфекції. Тому вакцини від корон етап досліджень на хом'ячках не могли пройти - дохли вакциновані хом'ячки після зустрічі з вірусом. Тому ненадійних хом'ячків прибрали з дослідів. Зараз замість них пенсіонери будуть вирішують проблему нестачі коштів на своє утримання.
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22.01.2021 09:54 Ответить
Ольга Голубовская напоминает принцессу Диану.
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22.01.2021 10:15 Ответить
Она ничего не напоминает,она отрабатывает задание зедебильного министра степашки.Что бы люди не задавали глупый вопрос ? ПОЧЕМУ у нас в стране до сих пор нет вакцин и не началась вакцинация населения как у всех наших соседей ,включая Молдову?
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22.01.2021 10:32 Ответить
Чего так психовать? На чёрном рынке вакцина будет точно - иди и уколись.
Посмотрим на твоё продвинутое потомство.
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22.01.2021 10:45 Ответить
Вакциной с черного рынка необходимо колоть причем насильно таких как ты! Что бы не предлагали умственно здоровым людям такой бред.
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22.01.2021 11:02 Ответить
- 5
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22.01.2021 11:30 Ответить
Повинна бути у відкритому доступі, фіг з нею, з політкоректністю. Більша кількість людей щвидше вакцінується, добре.
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22.01.2021 11:29 Ответить
о началось ... вангую завтра заявит шо украинцам вакцина не нужна - "выработался коллективный иммунитет.."
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22.01.2021 10:19 Ответить
Ой, прямо "вангую". Я про це пишу досить давно. Не може бути, щоб при такій "заразності" (аби зрозуміліше було) більшість українців так чи інакше не зустрілися з ковід19. Хтось - помер. Хтось навіть не відчув. Тобто настільки легко переніс хворобу, що навіть не помітив. Питання до стєпанових: на... віщо таких вакцинувати?
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23.01.2021 00:14 Ответить
Чем ближе вакцинация, тем больше у людей открываются глазки

Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3243324
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22.01.2021 11:05 Ответить
Да им главное поскорее всех обколоть, а там хоть трава не расти - победителей не судят...
Вот только есть такая въедливая тётка Карма - для тех, кто не верит в Бога.
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22.01.2021 11:44 Ответить
У нас тест сто́ит 990 грн.
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22.01.2021 12:43 Ответить
Ккуй железо, пока горячо. Так закалялась сталь. Деньги из воздуха. Без лоха жизнь плоха.
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22.01.2021 12:45 Ответить
Тю. Есть симптомы = идешь к семейному врачу = получаешь направление = идешь на бесплатный тест.
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22.01.2021 12:45 Ответить
одни вирусологи!.. ну нормальные же политологи были!..
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22.01.2021 13:59 Ответить
Якщо людина не звикла доходити до суті питання самостійно, а лише слухається когось із змі чи знайомих, то прожити життя така може. Але недовго. Бо порад навколо стільки різних. І порадників із званнями і регаліями навколо повно. МММ нічого багатьох не навчило.
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23.01.2021 00:21 Ответить
Что такое "иммунные люди"???????????????????7
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23.01.2021 11:31 Ответить
 
 