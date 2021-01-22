Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская
Есть категория людей, которых не нужно вакцинировать от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24".
"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", — сказала она.
Есть категория людей, которых не нужно вакцинировать от коронавируса.
"Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", — сказала она.
Добавим, антителозависимое усиление инфекции — это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.
Ранее председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал о необходимости вакцинации.
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https://www.unn.com.ua/uk/news/1913303-psikholog-zelenskogo-z-serialu-sluga-narodu-obertinska-zaroblyaye-milyoni-na-kovidnikh-zakupivlyakh Психолог Зеленського з серіалу "Слуга народу" Обертинська заробляє мільйони на "ковідних" закупівлях
"Вроде-бы, ДА... Так НЕТ!!!"
Именно Голохвастов пытался умничать, не понимая сути вещей, чем занимаешься ты, а не я.
Я хочу зрозуміть - ти хочеш в темі розібраться, чи "срач розвести"? Здається, друге...
А ще які категорії ? Якщо ідти до дільничого лікаря, то з якимось уявленням. Чи морочити дільничому голову і забирати його енергію і час ??
І готові заради цього на найбільш нелюдскі речі.
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
На побічні ефекти - плюють.
Дію вакцини не знають. Торочать про =полегшення протікання хвороби=.
Тобто - захисту нема і щеплений спокійно може захворіти (звідси і подальший вереск про маски, які потрібно продовжувати носити і дистанцію) + той самий щеплений заражає інших, чи то при =полегшеному протіканні= чи навіть безсимптомному.
А воозка вчора клялася, що смертельних випадків від =чарівного= щеплення не зафіксовано.
І все приховано. Та в суцільній брехні.
вірусу Ковід-2019 рік-півтори,а антитіла на нього(у дурантинофілів) все життя
У них завдання всіх обколоти. Особливо непокірних.
Винятків нема: хворів - не хворів.
"Експерти" ж розказують, що їхня вакцина дає сильніший захист, ніж вироблені антитіла після хвороби + вони не довго тримаються.
А =панацея=, яку треба проколювати щотри-щочотири місяці - все =тримає= і =дає= від всіх мутацій і штамів. Навіть ще не виявлених. Наперед.
лабораторію в Ухані створювали австралійці і французи..
вирус,выпущенный из Китая
ПО ВСЕМИРНОМУ СГОВОРУвнаслідок недотримання норм безпеки або російської спецоперації
Инфе́кция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. inficio, infeci, infectum «заражать») - заражение живых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC организмов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B микроорганизмами (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F бактериями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B грибами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B простейшими ). В категорию «инфекция» могут также включаться заражения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 вирусами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B прионами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B8 риккетсиями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 микоплазмами , протеями, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B вибрионами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B паразитами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5 насекомыми и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5 членистоногими (очень редко). Термин означает различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека (в медицине), животных (в зоотехнике, ветеринарии), растений (в агрономии)
А что касается сути сказанного ей, то все неоднозначно и "права" и "неправа" /это как посмотреть/!
Отвакцинируют принудительно 70% населения, из них процентов 30 отправятся на кладбище в ближайшие 2 года.
А властьимущим - меньше народа ...
А пока идет речь о том, чтобьі тупо вколоть то, не знай что.
И потом скажут: вас не завставляли, вьі взросльіе люди ....
тепер питання,як їх виявляти..( ухоч якихось значущих цифрах...
якщо ми за тестуваннями у Європі випереджаємо лише албанію(
Ты больной - иди и вакцинируйся, всю ветку загадил.
І не настроюйте себе на негатив. Більше того - впевненість у поганому. Так не можна.
Ні, не вважаю.
Я не буду.
Будьте здорові.
Посмотрим на твоё продвинутое потомство.
Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3243324
Вот только есть такая въедливая тётка Карма - для тех, кто не верит в Бога.