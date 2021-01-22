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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239

5 348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"5 348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 03госпитализированы - 1 900 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 03летальных случаев - 163;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 03выздоровели - 14 239 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 03осуществлено тестирований за сутки - 43 593 (в том числе методом ПЦР - 23 410, методом ИФА - 20 183).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 664,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,5 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 98 млн

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 08заболели - 1 182 969 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 08выздоровели - 928 969 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 08летальных случаев - 21 662;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 08проведено ПЦР-тестов - 6 057 828.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Депутат от СН Богуцкая:- Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!...
Богуцкая переболела COVID-19. Судячи по її "морді лиця", якраз їй чогось і не вистачило... Або баня була недостатньо натоплена, або горілки для трахальщика забагато, і він заснув раніше, ніж у нього "встало», або замало, і у нього не "встало" взагалі...
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22.01.2021 08:24
+4
Душогуби!
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!

https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
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22.01.2021 08:50
+3
смертность 0,81% ... это мощно...опасный смертельный вирус...
..и это при всех усилиях ВОЗ о натягивании совы на глобус (раздувание истерии и притягиваниие всех случаев к ковидке )....
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22.01.2021 08:44
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Депутат от СН Богуцкая:- Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!...
Богуцкая переболела COVID-19. Судячи по її "морді лиця", якраз їй чогось і не вистачило... Або баня була недостатньо натоплена, або горілки для трахальщика забагато, і він заснув раніше, ніж у нього "встало», або замало, і у нього не "встало" взагалі...
показать весь комментарий
22.01.2021 08:24 Ответить
смертность 0,81% ... это мощно...опасный смертельный вирус...
..и это при всех усилиях ВОЗ о натягивании совы на глобус (раздувание истерии и притягиваниие всех случаев к ковидке )....
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22.01.2021 08:44 Ответить
Не шути так - риск только немного меньше, чем риск быть убиенным молнией.
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22.01.2021 08:46 Ответить
ризик заразитись може й такий, але померти зараженому ризик надто високий
за добу зразилися:
- у світі 665 000
- в україні 5 300
кожен 130 українець
за добу померли:
- у світі 16 000
- в україні 163
кожен 100 українець

на 130 заражених помирають 100
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22.01.2021 09:15 Ответить
Раздувают истерию те, кто в теме: на кону большие деньги и власть над обколотым гойским быдлом по всему миру. Разуйте мозги. Если бы они пеклись о ашем здоровье, то запретили бы ГМО на период Ковида, наполнили бы магазины ораническими продуктами.
Вместо этого они спешат всех обколоть чёрти-чем.
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22.01.2021 10:06 Ответить
Душогуби!
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!

https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
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22.01.2021 08:49 Ответить
Напишіть це в Ізраїль. Там вакцинація від ковіду іде повним ходом.
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22.01.2021 11:35 Ответить
Не смотря на побочные эффекты вакцинация продолжается по всему миру. Так что ты или трусы одень, или крестик сними!
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22.01.2021 13:37 Ответить
Душогуби!
"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!

https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
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22.01.2021 08:50 Ответить
Бачили очі що купували? Отож.
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22.01.2021 09:01 Ответить
Якщо 11 вересня проконало, то вони замахнулись тепер на всесвітню епідемю хуцпи.
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22.01.2021 10:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PlLm--xbWXo&feature=youtu.be Миллионы за опыты на людях
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22.01.2021 08:56 Ответить
И власть над покорным стадом с изменённой генетикой, неспособным к размножению.
Мечта Билла Гейтса - а Гитлер даже не догадывался, что так можно.
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22.01.2021 10:10 Ответить
По состоянию на утро, 21 января, вакцину против коронавируса COVID-19 в Израиле получили около 2 365 000 израильтян.
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22.01.2021 09:00 Ответить
https://news.liga.net/world/photo/v-irane-zaverili-molodej-uvidite-gibel-izrailya-i-ameriki-foto "Вы, молодежь, можете быть уверены, что станете свидетелями гибели врагов человечества, то есть вырожденческой американской цивилизации, а также гибели Израиля", - сказал глава Исламской Республики Иран.
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22.01.2021 09:41 Ответить
Пусть повторят. Им полезно.
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22.01.2021 10:11 Ответить
вот так вот вымираем потихонечку пока барыги думают как на вакцине заработать все потоки делят ничего святого уже не осталось к сожалению
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22.01.2021 23:37 Ответить
якби не кляті тести то і вируса давно не булоб
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23.01.2021 07:07 Ответить
 
 