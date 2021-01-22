За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 5 348 новых случаев, выздоровели - 14 239

5 348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"5 348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 900 человек;

летальных случаев - 163;

выздоровели - 14 239 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 593 (в том числе методом ПЦР - 23 410, методом ИФА - 20 183).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 182 969 человек;

выздоровели - 928 969 человек;

летальных случаев - 21 662;

проведено ПЦР-тестов - 6 057 828.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях", - рассказал Степанов.









