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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 664,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,5 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 98 млн

За сутки в мире выявили 664,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,5 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 98 млн

По состоянию на утро 22 января в мире зарегистрировали 664 932 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 578 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 98 092 928 случаев инфицирования, из них 664 932 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 100 464 человека, из них 16 578 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 664,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,5 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 98 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 70,4 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Производство российской вакцины Sputnik V в Германии допустимо

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 664,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,5 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 98 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина поднялась на 23-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы занимает 11.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брехомёты - огонь !
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22.01.2021 08:16 Ответить
"По данным ВОЗ, ежедневно в мире 24 тысячи человек умирают от голода и вызванных им болезней" .....

"Рак является одной из основных причин смерти в мире: в 2012 году произошло 8,2 миллиона случаев смерти от рака." - ВОЗ

.....но вцепились мертвой хваткой в очередную форму гриппа... и год истерят...
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22.01.2021 08:29 Ответить
Так мы ж от голода по три раза в день прививаемся. А кто и по пять. А есть такие, что и ночью встают ... за внеочередной прививкой.
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22.01.2021 11:38 Ответить
 
 