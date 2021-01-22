За сутки в мире выявили 664,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,5 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 98 млн
По состоянию на утро 22 января в мире зарегистрировали 664 932 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 578 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 98 092 928 случаев инфицирования, из них 664 932 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 100 464 человека, из них 16 578 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 70,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина поднялась на 23-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы занимает 11.
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