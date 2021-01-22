За коррупцию в 2020 году привлекли к ответственности 5 131 человека, - НАПК
В течение 2020 года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), были внесены сведения о 5131 человеке.
Об этом сообщает НАПК, передает Цензор.НЕТ.
"В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отработали 13 142 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Из этих решений в Реестр коррупционеров внесены сведения о 5131 человека", - отметили в Агентстве.
В частности, 993 человека привлечены к уголовной ответственности; 4001 человек - к административной ответственности; на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.
Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки (604 человека), декларирование недостоверной информации (116 человек), злоупотребление влиянием (89 человек).
К административной ответственности привлекали за несвоевременную подачу декларации (3742 человек), несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов (165 человек) и др.Чаще всего как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.
Дисциплинарные взыскания чаще всего наложенные за: нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - на 31 человека; нарушение ограничений относительно использования служебных полномочий и получение неправомерной выгоды или подарка - 24 человек; несвоевременное представление декларации - 17 человек.
Кроме того, в течение 2020 года из Реестра коррупционеров изъят 21 человек: 15 человек на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесения оправдательного приговора, отмены постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушения;
6 человек на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.
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"Побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 - не підстава для відмови від вакцинації", - РНБО
Це ж прототип експериментів гітлерівського нациста "доктора Йозефа Менгеле", який ставив подібні медичні експерименти на людях проти їх волі, яких "арійці" за людей то й не вважали.
-А новітня ЗЕ-Банда "богообраних" вирішила винищити гоїв -українців примусовою вакцинацією вакцинами, які не пройшли всіх стадій досліджень?
-То чим вона відрізняється від авторів гітлєрівскої програми "остаточного вирішення єврейського питання"? -Тюрми, переслідування українських патріотів, виштовхування в еміграцію, безгрошів'я, створення штучного голоду... Правда - в газових камерах ще не душать...
-Чи від сталінського "проекту" по заселенню українських земель мокшанами, шляхом репресій, висилки до Сибіру, розстрілами українців, Голодоморами.?
-Чи путінського плану "новоросій" з фізичним винищення українських патріотів та україномовних громадян в ОРДЛО?
-Чи ще й "новелами", типу цифровізації майнових прав, трудового стажу, заробітків українців, які здатні зникати в "цифрових хмарах"? Та створенням "єрусалимчиків" на території України... То "бужанські-рабіновічі-медведчуки-дубінські" замахнулися на нашу мову - щоб українці ще й залишалися "німими" на своїй землі... та й землю вирішили відняти... Тобто, для України, вони - ЧУЖЕРОДНІ Збірна антиукраїнських наволочей - Геть з України !
Саме така "позиція РНБО" - то вже є злочин проти людяності! Як і закупівля вакцин Степановим за завищеними цінами - через фірми"прокладки"... - від слів переходять до дій бо ми досі мовчазні та надто толерантні!
https://healthy.24tv.ua/pobichni-efekti-pislya-shheplennya-proti-covid-ostanni-novini_n1519707?fbclid=IwAR0Sy2xXg_sw-qQYHdDqbQF0FL6x58MFR6D3G_muaYRsPEIZm5A6lHa0rw4
- Это мне папа перед смертью продал))
Хотелось бы знать % наказанных от всего взявших взятки или откаты.
Вчера Госсуд Эстонии удовлетворил ходатайство генпрокурора, в котором тот хочет предъявить судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк обвинения в нескольких преступлениях. Прокуратура хочет привлечь к ответственности судью за профессиональные преступления, в том числе за вымогательство и неоднократное получение взяток, предоставление ложной информации и незаконную передачу личных данных. Для Эстонии подобная борьба с коррупцией не сенсация, а самое обычное дело. Но интересно не это, а все процессуальные нормы.
По мнению Госсуда, предъявление обвинения Вавренюк не является политически предвзятым или иным образом явно необоснованным. Также не были установлены какие-либо обстоятельства, которые указывали бы на то, что целью уголовного производства - это нанести вред беспристрастности и независимости судьи. Учитывая все вышеперечисленное Госсуд удовлетворил ходатайство генпрокурора и отправил свой вердикт на согласование президенту. Понимаете? Это не история с тем же главой КСУ Тупицким, по которому все было известно давно, а запустили тогда, когда он вышел из-под контроля. В Эстонии идет реальная очистка судебной системы. Постоянно! Судью не пытаются взять "на крючок" и получать нужные кому-то решения, как в Украине, а хотят честного судейства.
Более того, впервые генпрокуратура Эстонии обратилась с ходатайством для предъявления обвинения Вавренюку еще в сентябре 2020 года. Но в начале октября, после изучения материалов, Госсуд отклонил его из-за существенных недостатков. Генпрокуратура доработала ходатайство и новое было отправлено в Госсуд 31 декабря, а 19 января оно было удовлетворено. Потому что все должно быть по процедуре и с соблюдением процессуальных норм. И суд не принимает решение виновности или невиновности судьи Вавренюк, потому что не в праве это делать. Госссуд посчитал, что возникшие в ходе производства подозрения требуют дальнейшего расследования в рамках справедливого судебного разбирательства, которое начинается с уездного суда. Верховенство права и справедливость во главе всех действий и решений!!!
Вот так и происходит в цивилизованном мире, когда государство помнит о своей ответственности перед гражданами и старается обеспечить им честный суд. Ведь каждый эстонец понимает, что ему завтра может понадобиться обратиться в суд, а значит захочет получить возможность участия в равном для всех сторон процессе, а не соревнование у кого денег больше или связи лучше. Это понимают и Генпрокурор, и президент Эстонии, и учитель, и водитель автобуса, и студент. Все понимают. Это то к чему должна стремиться Украина. И это ещё один урок верховенства права, который сегодня преподала нам Эстония, которой я откровенно симпатизирую. И есть за что.
Из них 3275 - дворники, 1856 - стрелочники.
привлекли к ответственности 5 131 человека, из них:
к уголовной ответственности - 993 человека (19%). Остальным просто погрозили пальчиком
Итог: реально в тюрьме не сидит НИКТО!
Это все что нужно знать об украинской интерпретации словосочетания "нулевая терпимость к коррупции".