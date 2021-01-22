За коррупцию в 2020 году привлекли к ответственности 5 131 человека, - НАПК

В течение 2020 года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), были внесены сведения о 5131 человеке.

Об этом сообщает НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отработали 13 142 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Из этих решений в Реестр коррупционеров внесены сведения о 5131 человека", - отметили в Агентстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК разработало "карту антикоррупционных уполномоченных", которые помогут заполнить е-декларации

В частности, 993 человека привлечены к уголовной ответственности; 4001 человек - к административной ответственности; на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.

Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки (604 человека), декларирование недостоверной информации (116 человек), злоупотребление влиянием (89 человек).

К административной ответственности привлекали за несвоевременную подачу декларации (3742 человек), несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов (165 человек) и др.Чаще всего как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.

Дисциплинарные взыскания чаще всего наложенные за: нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - на 31 человека; нарушение ограничений относительно использования служебных полномочий и получение неправомерной выгоды или подарка - 24 человек; несвоевременное представление декларации - 17 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК

Кроме того, в течение 2020 года из Реестра коррупционеров изъят 21 человек: 15 человек на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесения оправдательного приговора, отмены постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушения;

6 человек на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.