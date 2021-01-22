Мы осуждаем арест Навального и требуем немедленно освободить его, - глава Евросовета Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС осуждает арест российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы осуждаем его арест российскими властями. Права господина Навального должны полностью и безусловно уважаться", - такими словами Мишель начал пресс-конференцию по итогам проходившего в четверг видеосовещания глав государств и правительств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он призвал власти РФ немедленно освободить Навального.

Глава Евросовета также потребовал провести независимое и прозрачное расследование покушения на российского оппозиционера при сотрудничестве с ОЗХО.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.