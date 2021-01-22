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Новости
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Мы осуждаем арест Навального и требуем немедленно освободить его, - глава Евросовета Мишель

Мы осуждаем арест Навального и требуем немедленно освободить его, - глава Евросовета Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС осуждает арест российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы осуждаем его арест российскими властями. Права господина Навального должны полностью и безусловно уважаться", - такими словами Мишель начал пресс-конференцию по итогам проходившего в четверг видеосовещания глав государств и правительств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он призвал власти РФ немедленно освободить Навального.

Глава Евросовета также потребовал провести независимое и прозрачное расследование покушения на российского оппозиционера при сотрудничестве с ОЗХО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

Евросоюз (17067) Навальный Алексей (855) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+9
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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22.01.2021 08:57
+3
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 8937
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22.01.2021 09:05
+3
да? не интересен? его ролик о дачке путина уже набрал 53 млн. самый популярный в рф и укр сегменте ютуба.
Навальный - это сегодня наиболее важная новость для Украины, ибо у остальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.
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22.01.2021 09:17
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В ОРДЛО заявляют о якобы «захвате» угольной отрасли украинским политическим деятелем Виктором Медведчуком и замминистром экономического развития РФ Сергеем Назаровым.
Об этом заявляет Телеграмм-канал «Луганск-опреативный»
По словам паблика, для этих целей был создан «ООО» «Торговый дом Донские угли», учредители Маслюк Александр Николаевич (близкий Медведчука В.В.) и Донченко В.А. (якобы таксист из Гуково, подконтрольный Назарову С.М.).
«Появилось подтверждение информации о развязывание новой дележки в "ЛНР" и "ДНР". Фактор нестабильности запущен Медведчуком и Назаровым (замминистра в РФ). Вот скрин письма, которая их структура запускает по региональным игрокам», - говорится в сообщении.
В письме заявляется, что с 1 февраля 2021 года «ООО» «Торговый дом Донские угли» будет являться единственным торговым «представительством» по реализации угольной продукции предприятий России на территории РФ. Руководителям предприятий предлагается подать заявки, для формирования объема закупок на февраль на условиях предоплаты.
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22.01.2021 08:53 Ответить
А чому мовчить зелень?
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22.01.2021 08:53 Ответить
Ти замість нього глубокую азабочєность вирази!
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22.01.2021 08:56 Ответить
Асуждам трам-пам-пам.
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22.01.2021 08:57 Ответить
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 1017
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22.01.2021 08:59 Ответить
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 8937
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22.01.2021 09:05 Ответить
Пираты Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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22.01.2021 09:46 Ответить
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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22.01.2021 08:57 Ответить
И нужно обязательно выкладывать фото двойников и тройников.
Осталось 10% лояльных, остальные в бане или деактивированы.
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22.01.2021 09:14 Ответить
Всех нужно, правильно мыслишь.
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22.01.2021 09:16 Ответить
Двойник.
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 6227
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22.01.2021 09:19 Ответить
Тройник.
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3942
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22.01.2021 09:19 Ответить
да? не интересен? его ролик о дачке путина уже набрал 53 млн. самый популярный в рф и укр сегменте ютуба.
Навальный - это сегодня наиболее важная новость для Украины, ибо у остальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.
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22.01.2021 09:17 Ответить
Oн не оппозиционер.
Он говорящая голова Фридмана.
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22.01.2021 09:26 Ответить
Нет. Он оппозиционер.
И не является говорящей головой Фридмана.
Интересно, почему пригожинские и местные боты хором против Навального?
Это не совпадение.
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22.01.2021 09:40 Ответить
Оппозиционер в России - это нонсенс. Так не бывает. Не рассказывайте сказок.
Если он до сих пор жив - это значит что воюют между собой кремлёвские башни, и он лишь говорящая голова одной из них.
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22.01.2021 10:00 Ответить
Прекрасный текст, только вот не знаю, пригожинский, или местный, просто по незнанию.
Конечно он кремлёвский и месяц в коме он не был.
Оппозиционер в России это Навальный. Так есть бывает.
Не рассказывайте сказок, что так не бывает.
Никаких кремлебашен нет, а говорящие головы - на РТ.
Никогда не договоримся.
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22.01.2021 10:05 Ответить
Как же тяжело с вами, романтиками...
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22.01.2021 10:07 Ответить
user/481967 романтизмом тут і не віє, від слова взагалі.
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22.01.2021 11:43 Ответить
Ну, скажем я не бот, но я не за ине против Навального. Я не знаю, что ожидать от него Украине, если бы он стал новым сцарем Московии. По крайней мере, я знаю, что Крым он не собирался отдавать.
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22.01.2021 10:08 Ответить
Крым он не собирался ни отдавать, ни не отдавать.
Для него это третьестепенный вопрос на сегодня.
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22.01.2021 20:27 Ответить
Никакого там фридмана нет.
его ФБК живёт на донаты, а также Навальный получает
официальные деньги от Бориса Зимина за юр услуги.
Росс фискалы копейку Навальному не подарят, он под колпаком.
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23.01.2021 08:27 Ответить
Лёха - обычный ротшильдовский шнырь. Такой же как бОрис, меркельша и прочие макароны.
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23.01.2021 10:13 Ответить
да, точно. и борис и меркель и макароны и лёха. а ротшильды от кого мы не станем уточнять, потому, что они сверху за нами следят из космоса.
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23.01.2021 10:28 Ответить
Oни не из космоса, а из Австрии.
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23.01.2021 11:08 Ответить
а его хозяева над Австрией в космосе.
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23.01.2021 11:16 Ответить
Netflix приступив до сиквелу "Гамлет". Сцена у мавзолеї: Бортников і Навальний у труни . Бортников тримає череп і говорит :" Ах бідний..Йоршік"....
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22.01.2021 10:08 Ответить
Та отож.
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22.01.2021 10:13 Ответить
Що "та отож"? Я тобі не "колега". Саме ти доказував тут місяцями на Цензорі, що в Україні https://censor.net/ua/comments/locate/3235828/01921497-3444-7100-ad84-197acee71b8a, що це нібито https://censor.net/ru/comments/locate/3211464/019214ce-8646-725b-bd01-d4bcb2f58ee5 и https://censor.net/ru/comments/locate/3215083/019214c5-dd02-7227-ac2f-120000ec0f00!
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22.01.2021 10:32 Ответить
Я вообще не тебе отвечал. Иди своей дорогой.
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22.01.2021 11:21 Ответить
Я знаю кому ты отвечал и кому лайкал и не тебе здесь дорогу указывать, путиносос.
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22.01.2021 13:46 Ответить
Rusin читає: https://censor.net/ua/user/416927
це якась, кловунська пандемія головного струсу? https://censor.net/ua/user/416927
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22.01.2021 11:48 Ответить
А навіщо Русинові слідкувати за якимсь там https://censor.net/ru/user/63125 Просто Русин відає як користуватися різними типами гугл-пошуку. Второпав?
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22.01.2021 13:50 Ответить
знаєш, коло нашого спілкування схоже, що означає- нам нічого лаятись... Але так не роблять, дві години тому ти читав https://censor.net/ua/user/416927, тепер відписався та демонструєш тупість?
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22.01.2021 14:00 Ответить
Сложен в ночи во дворце спальный рай:
найти бы на кровати край,
залу пройти - где кино,
и мимо стола казино,
спросонья не стукнуться (жесть!)
лбом о стриптизный шест,
ершом золотым (туалет)
счищать исторический след!

а рабы у забора стоя
покорно восхваляют гебнявого царя....
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22.01.2021 09:01 Ответить
Какой такой павлин-мавлин? Не видишь - мы кушаем...
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22.01.2021 09:02 Ответить
Та ліліпутін давно об вас європейці, ноги витер і гадить на голову, а ви ніби цього не бачите і йдете йому на поступки. Відмовте йому в постачанні газу і надходження грошей в казну засрашки і народ мордора за пів року сам виправить помилку природи і історії. Не буде у вас більше ніяких проблем, вони будуть воювати мід собою - Кавказ проти Московії, Московія проти Сибіру, а Схід просто за свою незалежність.
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22.01.2021 09:03 Ответить
Кричите громче
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 9847
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22.01.2021 09:04 Ответить
"Он призвал..." - Да? Ну ладно.
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22.01.2021 09:05 Ответить
Когда выкладывают новости про навального, я .... Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 6673
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22.01.2021 09:16 Ответить
Навальный, как лидер рф - наилучший вариант для Украины.
У стальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.
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22.01.2021 09:19 Ответить
Ванга під VPN (user/481967), соромиться показати рідну ганчірку?
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22.01.2021 11:51 Ответить
та ну зачем осуждать, постройте ещё какой нибудь северный поток-3 с рашкой лучше
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22.01.2021 09:35 Ответить
Хороший образ... похоже на ЕС.
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22.01.2021 10:52 Ответить
Ми засуджуємо арешт Навального і вимагаємо негайно звільнити його, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3478
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22.01.2021 10:52 Ответить
 
 