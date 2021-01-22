Мы осуждаем арест Навального и требуем немедленно освободить его, - глава Евросовета Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС осуждает арест российского оппозиционера Алексея Навального.
"Мы осуждаем его арест российскими властями. Права господина Навального должны полностью и безусловно уважаться", - такими словами Мишель начал пресс-конференцию по итогам проходившего в четверг видеосовещания глав государств и правительств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он призвал власти РФ немедленно освободить Навального.
Глава Евросовета также потребовал провести независимое и прозрачное расследование покушения на российского оппозиционера при сотрудничестве с ОЗХО.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Об этом заявляет Телеграмм-канал «Луганск-опреативный»
По словам паблика, для этих целей был создан «ООО» «Торговый дом Донские угли», учредители Маслюк Александр Николаевич (близкий Медведчука В.В.) и Донченко В.А. (якобы таксист из Гуково, подконтрольный Назарову С.М.).
«Появилось подтверждение информации о развязывание новой дележки в "ЛНР" и "ДНР". Фактор нестабильности запущен Медведчуком и Назаровым (замминистра в РФ). Вот скрин письма, которая их структура запускает по региональным игрокам», - говорится в сообщении.
В письме заявляется, что с 1 февраля 2021 года «ООО» «Торговый дом Донские угли» будет являться единственным торговым «представительством» по реализации угольной продукции предприятий России на территории РФ. Руководителям предприятий предлагается подать заявки, для формирования объема закупок на февраль на условиях предоплаты.
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Осталось 10% лояльных, остальные в бане или деактивированы.
Навальный - это сегодня наиболее важная новость для Украины, ибо у остальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.
Он говорящая голова Фридмана.
И не является говорящей головой Фридмана.
Интересно, почему пригожинские и местные боты хором против Навального?
Это не совпадение.
Если он до сих пор жив - это значит что воюют между собой кремлёвские башни, и он лишь говорящая голова одной из них.
Конечно он кремлёвский и месяц в коме он не был.
Оппозиционер в России это Навальный. Так есть бывает.
Не рассказывайте сказок, что так не бывает.
Никаких кремлебашен нет, а говорящие головы - на РТ.
Никогда не договоримся.
Для него это третьестепенный вопрос на сегодня.
его ФБК живёт на донаты, а также Навальный получает
официальные деньги от Бориса Зимина за юр услуги.
Росс фискалы копейку Навальному не подарят, он под колпаком.
це якась, кловунська пандемія головного струсу? https://censor.net/ua/user/416927
найти бы на кровати край,
залу пройти - где кино,
и мимо стола казино,
спросонья не стукнуться (жесть!)
лбом о стриптизный шест,
ершом золотым (туалет)
счищать исторический след!
а рабы у забора стоя
покорно восхваляют гебнявого царя....
У стальных оппозиционеров в рф нет рейтинга, либо они кремлёвские.