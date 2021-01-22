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По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

Об этом на свой странице в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей в порядке ст. 208 задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - написала она.

Как отметила генпрокурор, установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тыс. гривен.

По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 01

"У задержанного владельца на участке сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжения, путем подключения от коммуникаций дома, что оформлено надлежащим образом", - сообщила Венедиктова.

По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 02

Также она добавила, что во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена ​​также деятельность так называемого "реабилитационного центра" для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.

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По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 03

"Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", - сообщила генпрокурор.

По ее словам, следственным путем проверяются следующие основные версии:

- Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)
- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
- Пожар возник в результате замыкания электросети.

По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 04

Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным образом отдельные должностные лица ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 05

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 06
По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 07
По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 08
Фото: Венедиктова/Facebook

По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова 09

пожар (5932) Харьков (7452) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+10
Повторюсь
Почему не задержали пожарного инспектора района и полицейского района?

Ведь они были в курсе существования этого дома
КОРРУПЦИЯ в Харькове рулит под руководством Венедиктовой ?
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22.01.2021 09:03
+8
"Власника згорілого нелегального будинку престарілих в Харкові, де загинули 15 людей, звати Славік Акопян. Йому 67 років.Акопян Славік Цолакович має ще три будинки за адресами пров. Метростроєвський, 25; пров. Добродецького,2; вул Переяславська, 13. Цілком ймовірно, що там теж зараз знаходяться нещасні бабусі чи дідусі'' Про роботу нелегального будинку для літніх повідомлялося в поліцію у липні торік, за словами місцевих активістів. Проте реакції не було. чому не було реакції-питань нема!
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22.01.2021 09:29
+4
Что только с одним автоматом прибыли захватывать самую мощную харьковскую ОПГ? А где танки, БТРы, а где вертолеты прикрытия?
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22.01.2021 09:12
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Повторюсь
Почему не задержали пожарного инспектора района и полицейского района?

Ведь они были в курсе существования этого дома
КОРРУПЦИЯ в Харькове рулит под руководством Венедиктовой ?
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22.01.2021 09:03 Ответить
Хозяйка, видимо, была настолько уверена, что все порешает....
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22.01.2021 09:08 Ответить
Ты прежде чем" повторюсь", мозг включи- МОРАТОРИЙ на всякого рода проверки. Добавлю лично для " умных" типа тебя. За это отвечает МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ( мэры, пэры и т.д) У нас ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ и местное самоуправление. А инспектор ГСЧС не имеет права туда даже попасть. Вот так,умник диванный,
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22.01.2021 10:53 Ответить
Шо, у вас в Польше тоже децентрализация? Ого.
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22.01.2021 12:18 Ответить
Жадность и глупость. Из-за одной ошибки дура потеряет все свое хозяйство. Хотя, есть большая вероятность, что откупится.
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22.01.2021 09:07 Ответить
там не одно такое, как я понял, божье пристанище.... там и на соседнем участке "реабилитационный центр" был... когда нет закона, контроля его осблюдения и ответственности за нарушения, когда любой судья трактует его так, как "занесли ", увы, такое будет случаться все чаще и чаще.... безнаказанность порождает безответственность...
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22.01.2021 09:15 Ответить
Что только с одним автоматом прибыли захватывать самую мощную харьковскую ОПГ? А где танки, БТРы, а где вертолеты прикрытия?
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22.01.2021 09:12 Ответить
"Власника згорілого нелегального будинку престарілих в Харкові, де загинули 15 людей, звати Славік Акопян. Йому 67 років.Акопян Славік Цолакович має ще три будинки за адресами пров. Метростроєвський, 25; пров. Добродецького,2; вул Переяславська, 13. Цілком ймовірно, що там теж зараз знаходяться нещасні бабусі чи дідусі'' Про роботу нелегального будинку для літніх повідомлялося в поліцію у липні торік, за словами місцевих активістів. Проте реакції не було. чому не було реакції-питань нема!
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22.01.2021 09:29 Ответить
если участковый а и следаки ничего об этох домах (не знали) расформировивать нах...й все отделение.потому что такого быть НЕ МОЖЕТ!!! чтоб не знали.
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22.01.2021 10:21 Ответить
15 человек!!! это 15 квартир, дач, домиков в деревне и тд. не исключено что кто то из

родственников погибших гуляет по поводу сваливегося на голову щастья
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22.01.2021 10:25 Ответить
"Все уже украдено до нас". Или ты думаешь зачем их в эту богодельню переселили?
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22.01.2021 12:20 Ответить
Так би ви сєпарів затримували, як по недбальству цілі групи осіб... Звісно, що мають відповідати, але це НЕДБАЛЬСТВО, а не умисел... Ще нічого не відомо, а якщо дійсно підпал, то за що їх затримали, за невведення в експлуатацію будинку?
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22.01.2021 10:32 Ответить
ты шо действительно ничего не понял? там не только не введение в эксплуатацию а и незарегистрированное в необходимых органах власти социальное предприятие/заклад. и таких закладов я так понимаю по Украине много. дело то прибыльное и налогов я такипонимаю не платят! может и подпалили чтобы старики неигавкали а может и конкуренты.....
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22.01.2021 12:51 Ответить
обычно это евркйско-шмуклерские дела - ищут стариков одиноких с квартирами, старики оформляют на этот самый "фонд" квартиру и свою пенсию , взамен этого гешефтники селят их в незарегистрированные клоповники и кормят всякой парашей! так что если вы думаете что там живут старики бомжи с улицы то это совсем не так.... дело гепы живёт и побеждает!
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22.01.2021 12:45 Ответить
еслиб все украли, то за право мало-мальской подписи такого ажиотажа, что на выборах что при назначениях не былоб.
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22.01.2021 17:14 Ответить
интересно а сколько за замыливание очей каждый месяц мент-участковый имел? а теперь все кричат мы не знали? знали , знали ребята, целками не надо прикидоваться.... вот этих служивых и чинуш надо тоже на кичу! но ведь откупятся заразы!!! а 15 стариков? ну то таке - расходный материал!
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23.01.2021 13:57 Ответить
 
 