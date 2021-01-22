По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержаны четыре человека, проверяются три основные версии происшествия, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

Об этом на свой странице в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей в порядке ст. 208 задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - написала она.

Как отметила генпрокурор, установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тыс. гривен.

"У задержанного владельца на участке сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжения, путем подключения от коммуникаций дома, что оформлено надлежащим образом", - сообщила Венедиктова.

Также она добавила, что во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена ​​также деятельность так называемого "реабилитационного центра" для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.

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"Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", - сообщила генпрокурор.

По ее словам, следственным путем проверяются следующие основные версии:

- Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)

- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;

- Пожар возник в результате замыкания электросети.

Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным образом отдельные должностные лица ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.







Фото: Венедиктова/Facebook