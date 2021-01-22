Направлена нота в СММ ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Гнутово, - украинская делегация в ТКГ

Вчера, 21 января, около 20.00 в районе н.п Гнутово, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуты требования о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ. Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, вчера вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.