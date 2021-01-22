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Новости Агрессия России против Украины
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Направлена нота в СММ ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Гнутово, - украинская делегация в ТКГ

Направлена нота в СММ ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Гнутово, - украинская делегация в ТКГ

Вчера, 21 января, около 20.00 в районе н.п Гнутово, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуты требования о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ. Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела в районе Старогнатовки. За сутки - 2 нарушения режима "тишины", - штаб ОС

Как сообщалось, вчера вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Автор: 

боевик (16779) ОБСЕ (4874) обстрел (26942) смерть (9213) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+20
У них тих нот вже повна шухляда. Вже класти нікуди.
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22.01.2021 09:07
+16
развєдчіку Арєстовічу ту ноту в срку засуньте.
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22.01.2021 09:07
+9
Не ноты направлять надо, а моментально минометным ковром накрыть площадь 1 га вокруг предполагаемой точки нахождения снайпера.
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22.01.2021 09:10
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развєдчіку Арєстовічу ту ноту в срку засуньте.
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22.01.2021 09:07 Ответить
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания бурятов и тувинцев министра нападения РФ Сергея Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который расстрелял из «БУКа» пассажирский самолет рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», в салоне которого находилось 298 человек, среди них - 80 детей, а также вспомни про все остальные совершенные православными россиянами преступления - бомбёжки «Градами» рынка Мариуполя и донецкой фильтровальной станции, расстрел похоронной процессии в Сартане под Мариуполем и бомбёжку фосфорными бомбами гуманитарного конвоя «врачей без границ» в Сирии. Взыщи, Господи, с российских убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму и на Донбассе. Аминь!
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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22.01.2021 09:43 Ответить
А с какими молитвами к этому богу в Мордоре одичалые обращаются ? Он вроде как един визде, а одичалых дохрена по количеству - кого он слушать будет ?
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22.01.2021 13:42 Ответить
Для меня остается загадкой, какие спецтехнологии использовала ФСБ РФ в предвыборной компании на пост президента Украины и каким местом думало насiление, когда во время семилетней войны с православной Московией избирало Верховным Главнокомандующим гражданина, который четырежды «откосил» от службы в армии, высмеивал с коллегами-лицедеями на сцене жертв Голодомора и свои повестки в военкомат, не принимал Присягу на верность Украинскому народу, не умеет обращаться с оружием, никогда в жизни не носил военную форму и не ходил строевым шагом?
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22.01.2021 09:45 Ответить
У них тих нот вже повна шухляда. Вже класти нікуди.
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22.01.2021 09:07 Ответить
клован по цих "нотах" буде на піаніні грати...
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22.01.2021 09:19 Ответить
Не ноты направлять надо, а моментально минометным ковром накрыть площадь 1 га вокруг предполагаемой точки нахождения снайпера.
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22.01.2021 09:10 Ответить
и кто тебе даст столько мин просрать?
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22.01.2021 09:16 Ответить
Уж если накрывать предпологаемое место снайпера то залпом батареи"Град" (покрывает 6 га)...Орки сами желание надолго отобьют снайперить кого угодно из своих..
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22.01.2021 10:19 Ответить
"Град" нельзя, в зону поражения может попасть жилой сектор, а этого кацапне только и надо. Миномет аккуратнее.
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22.01.2021 10:42 Ответить
Похоже на снабжение сепарни туалетной бумагой.
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22.01.2021 09:12 Ответить
...ноту надо отправить зеленосопельному... а разведке приказать за одного убитого украинца уничтожить тысячу врагов - вручную, оружием, перекусить горло... уничтожить... более того, перед толстожёпой разведкой выставить план - минимум 50 уничтоженных врагов в день... иначе расформировать это "мониторящее" слухи звено как ненужное и набрать заново... но тех, кто умеет воевать и знает как воевать и убивать...
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22.01.2021 09:13 Ответить
кровь, говно, песок и сахар...)
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22.01.2021 09:17 Ответить
Ноту надо направлять во этому у....щу.
Направлено ​​ноту в СММ ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Гнутового, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 808
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22.01.2021 09:17 Ответить
ооо.. нота - это очень много... лучше бы ответка... маленькая такая ответочка... минут на 5-10 но от души...не жлобствуя боеприпасов... за Душу, уходящую в Вечность...
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22.01.2021 09:29 Ответить
Зелень! Уклоністи ! Скільки ще воїнів ЗСУ загине із за вашого перемир'я і не буде покарано терористів!? Ви цю ноту направлена рідним загиблого воїна.
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22.01.2021 09:30 Ответить
Направлено ​​ноту в СММ ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Гнутового, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5311
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22.01.2021 10:07 Ответить
Нужно по примеру Израиля за каждого погибшего давать жесткую ответку... чтобы отбивать охоту пакостить... тогда будет видна забота государства о своих гражданах, а не бла бла бла
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22.01.2021 10:55 Ответить
Здається, раніше нот не напрвляли. Але нота потрібна не тільки в СММ ОБСЄ, а головному бандиту. А в ноті - повідомлення, що бандитам дана адекватна відповідь. Ну і відповідь повинно давати негайну і жорстку.
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22.01.2021 11:06 Ответить
З ТИХ БЕЗТОЛКОВИХ, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНИХ НОТ МОЖНА ВЖЕ НАПИСАТИ МУЗИКУ, ТРАУРНУ МУЗИКУ, ПОХОРОНИЙ МАРШ РЕЖИМУ ТИШІ НА СХОДІ ВІД ВЛАДИ.
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22.01.2021 13:08 Ответить
 
 