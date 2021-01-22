Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас"
Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram по случаю празднования Дня Соборности Украины.
"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины...". Эта цитата из универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенного 102 года назад, вызывает широкий спектр эмоций. Это радость. Радость от большого объединения прежде всего не просто земель или территорий, а объединения украинцев. Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили Акт объединения, а вместе с ним - вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину. Это грусть. Из-за того, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину. Это и боль. Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта объединения", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, для этого необходимо навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными - нужно быть едиными, а чтобы стать едиными - нужно быть сильными.
"Важно помнить, что соборность - это не только о территории. ... Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым. Это задача учить себя различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других в обществе - тех, кто на тебя не похож, но из кого вместе с тобой и состоит наш народ. И поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата", - добавил глава государства.
"К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу. Давайте беречь нашу Украину и давайте объединяться. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас", - подытожил президент.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что провозглашение IV Универсала и Акта объединения стали основополагающими событиями для формирования независимой, соборной Украины.
"Украинцы показали яркий пример демократического объединения и доказали, что национальное единство является движущей силой успешного сопротивления внешнему агрессору. 31 год назад миллионы украинцев в очередной раз продемонстрировали единство и желание жить в соборной, неделимой стране, образовав непрерывную "живую цепь" от Киева до Львова. И я убежден, что мы превзойдем это достижение, создав "живую цепь" от Киева до Севастополя, от Львова до Донецка и Луганска. Этим мы ознаменуем Второй День Соборности Украины…", - отметил Шмыгаль.
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко также поздравил украинцев с праздником.
"Традиционно в День Соборности Украины украинцы от Запада к Востоку брались за руки, формируя цепь единства. Сейчас из-за пандемии этот праздник приобретает новые формы и новое глубокое содержание. Несмотря на войну, болезнь, популизм и непрофессионализм власти, в этом году мы снова почувствовали наше единство, помогая и поддерживая друг друга в сложных обстоятельствах. Почувствовали, как мы объединены чувством любви к ближнему и общей ответственностью за будущее", - сказал пятый президент.
Любовь к родной стране, ответственность, патриотизм объединяют всех украинцев от Луганска и Донецка до Львова и Ужгорода, от Чернигова до Крыма.
"Знаю, что вместе мы будем сильными, осуществим нашу волю, одержим победу, обеспечим свободной соборной Украине европейское будущее", - подытожил Порошенко.
Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в поздравлении отметил, что, к сожалению, сегодня наша страна вновь переживает сложные времена.
"Украинские защитники в который раз отстаивают национальные интересы и территориальную целостность государства. Но, обязательно наступит то время, когда состоится воссоединение с Украиной временно оккупированных российским агрессором районов Донбасса и Крымского полуострова", - подчеркнул Наев.
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Экономика / Видео 22-янв, 05:269 2 128 0
На "Большое строительство" Зеленского из бюджета потрачено целые 120 млд грн - анонсировано строительство и ремонт 6,5 тыс км за 2 года.
При этом в качестве результатов для отчетности в него вписывали любой мало-мальский ремонт, не уточняя, что построено с нуля, а что - отремонтировано!
Но главный нюанс заключается в том, что стоимость ремонта одного километра автодорог в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла почти в два раза.
Кроме того, на "Большое строительство" потратили 26 млд из "коронавирусного фонда", а это деньги, в которых очень нуждалась медицина. На них можно было обеспечить достаточно койко-мест оборудования в больницах, чтобы дать достойное лечение и спасти сотни жизней людям!
Если бы не поднявшийся в СМИ и телеграм-каналах скандал, заставивший Зе-команду умерить коррупционные аппетиты, денег "зарыли в асфальт" бы на порядок больше.
Deutsche Welle выпустило отличный материал на тему "Большого строительства", где сравнивается дорожное строительство при Януковиче, Порошенко и Зеленском.
На основании официальных ответов "Укравтодора", показано, в 2020 г. что речь зачастую шла не о строительстве новых или капитальной реконструкции, а про обустройство "верхнего слой покрытия" на 3356,7 км дорог при бюджетных затратах в 120 млд грн!
"Верхний слой" - это лишь два слоя асфальта, в лучшем случае с усиленной основой, но которые еще нужно доводить до ума.
Зеленский откровенно врет, когда говорит, что при нем сделано в 10 раз больше дорог, чем при предшественниках.
Более 70% из "Большого строительства" - это текущий средний ремонт, обошедшийся в разы дороже, чем при "попередниках" из-за возросших масштабов коррупционного "распила".
Зеленский в новогоднем обращении говорил о «обновленные» дороги. Потому что он уже понимает, что более 70% из Большого строительства - это текущий средний ремонт, а новых дорог на всю страну - менее 100 км.
А на 2021 уже денег на дороги вдвое меньше обещанного ...
Зеленский, пожалуй, представляет собственную встречу с Байденом как разговор двух приятелей, во время которой настоящий мировой лидер (Зеленский) объяснять новоизбранному Президенту США (неопытному новичку в понимании уже бывалого Зеленского), как заработать свой первый миллиард именно на дорогах.
Единственная проблема: Байден уже четко объяснил, что не планирует навещать Трампа в тюрьме. А Зеленского - и подавно!
Они все или православные или иудеи, а это значит шо за то шо сбрехали немцы, можно и "подгореть вечно". Это все лгут и врут, вот так, кто не верит - будет "гореть вечно", если он не атеист.
кто подбирает такие уникальные фотки для гаранта?
Ведь на том фейсе все написано
Так только перед выборами учил гос. язык, просто потому шо "так надо".
Иди ты в Путина со своими проздравлениями. Обосрался перед Байденом, а теперь "приглашаешь" в Киев, да он лучше к Пинчуку приедет, а не к тебе. Или к ПАП-у, но понятно шо не к тому, у которого в партии по сей час находится ТСР(Дубинский)
Днепр никогда не разделял украинцев и Украину..
Брат брата, который брат за брата? Еврей мне не брат, во-первых, а во-вторых, уйди, потвора, и не разделяй, клоун
Голосеево всегда воевало с Осокорками, в живиых останется только один.
Даже не река, а так себе, ручей. Ну, что поделаешь, по Сеньке шапка, по е...аной маковке - колпачок.