Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас"

Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram по случаю празднования Дня Соборности Украины.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины...". Эта цитата из универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенного 102 года назад, вызывает широкий спектр эмоций. Это радость. Радость от большого объединения прежде всего не просто земель или территорий, а объединения украинцев. Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили Акт объединения, а вместе с ним - вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину. Это грусть. Из-за того, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину. Это и боль. Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта объединения", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для этого необходимо навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными - нужно быть едиными, а чтобы стать едиными - нужно быть сильными.

"Важно помнить, что соборность - это не только о территории. ... Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым. Это задача учить себя различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других в обществе - тех, кто на тебя не похож, но из кого вместе с тобой и состоит наш народ. И поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата", - добавил глава государства.

"К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу. Давайте беречь нашу Украину и давайте объединяться. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас", - подытожил президент.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что провозглашение IV Универсала и Акта объединения стали основополагающими событиями для формирования независимой, соборной Украины.

"Украинцы показали яркий пример демократического объединения и доказали, что национальное единство является движущей силой успешного сопротивления внешнему агрессору. 31 год назад миллионы украинцев в очередной раз продемонстрировали единство и желание жить в соборной, неделимой стране, образовав непрерывную "живую цепь" от Киева до Львова. И я убежден, что мы превзойдем это достижение, создав "живую цепь" от Киева до Севастополя, от Львова до Донецка и Луганска. Этим мы ознаменуем Второй День Соборности Украины…", - отметил Шмыгаль.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко также поздравил украинцев с праздником.

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"Традиционно в День Соборности Украины украинцы от Запада к Востоку брались за руки, формируя цепь единства. Сейчас из-за пандемии этот праздник приобретает новые формы и новое глубокое содержание. Несмотря на войну, болезнь, популизм и непрофессионализм власти, в этом году мы снова почувствовали наше единство, помогая и поддерживая друг друга в сложных обстоятельствах. Почувствовали, как мы объединены чувством любви к ближнему и общей ответственностью за будущее", - сказал пятый президент.

Любовь к родной стране, ответственность, патриотизм объединяют всех украинцев от Луганска и Донецка до Львова и Ужгорода, от Чернигова до Крыма.

"Знаю, что вместе мы будем сильными, осуществим нашу волю, одержим победу, обеспечим свободной соборной Украине европейское будущее", - подытожил Порошенко.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в поздравлении отметил, что, к сожалению, сегодня наша страна вновь переживает сложные времена.

"Украинские защитники в который раз отстаивают национальные интересы и территориальную целостность государства. Но, обязательно наступит то время, когда состоится воссоединение с Украиной временно оккупированных российским агрессором районов Донбасса и Крымского полуострова", - подчеркнул Наев.

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