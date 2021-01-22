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Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас"

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности:

Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram по случаю празднования Дня Соборности Украины.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины...". Эта цитата из универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенного 102 года назад, вызывает широкий спектр эмоций. Это радость. Радость от большого объединения прежде всего не просто земель или территорий, а объединения украинцев. Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили Акт объединения, а вместе с ним - вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину. Это грусть. Из-за того, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину. Это и боль. Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта объединения", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для этого необходимо навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными - нужно быть едиными, а чтобы стать едиными - нужно быть сильными.

"Важно помнить, что соборность - это не только о территории. ... Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым. Это задача учить себя различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других в обществе - тех, кто на тебя не похож, но из кого вместе с тобой и состоит наш народ. И поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата", - добавил глава государства.

"К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу. Давайте беречь нашу Украину и давайте объединяться. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас", - подытожил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание о приоритетных задачах на 2021 год:"Мы не должны забывать о наших обещаниях"

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что провозглашение IV Универсала и Акта объединения стали основополагающими событиями для формирования независимой, соборной Украины.

"Украинцы показали яркий пример демократического объединения и доказали, что национальное единство является движущей силой успешного сопротивления внешнему агрессору. 31 год назад миллионы украинцев в очередной раз продемонстрировали единство и желание жить в соборной, неделимой стране, образовав непрерывную "живую цепь" от Киева до Львова. И я убежден, что мы превзойдем это достижение, создав "живую цепь" от Киева до Севастополя, от Львова до Донецка и Луганска. Этим мы ознаменуем Второй День Соборности Украины…", - отметил Шмыгаль.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко также поздравил украинцев с праздником.

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"Традиционно в День Соборности Украины украинцы от Запада к Востоку брались за руки, формируя цепь единства. Сейчас из-за пандемии этот праздник приобретает новые формы и новое глубокое содержание. Несмотря на войну, болезнь, популизм и непрофессионализм власти, в этом году мы снова почувствовали наше единство, помогая и поддерживая друг друга в сложных обстоятельствах. Почувствовали, как мы объединены чувством любви к ближнему и общей ответственностью за будущее", - сказал пятый президент.

Любовь к родной стране, ответственность, патриотизм объединяют всех украинцев от Луганска и Донецка до Львова и Ужгорода, от Чернигова до Крыма.

"Знаю, что вместе мы будем сильными, осуществим нашу волю, одержим победу, обеспечим свободной соборной Украине европейское будущее", - подытожил Порошенко.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в поздравлении отметил, что, к сожалению, сегодня наша страна вновь переживает сложные времена.

"Украинские защитники в который раз отстаивают национальные интересы и территориальную целостность государства. Но, обязательно наступит то время, когда состоится воссоединение с Украиной временно оккупированных российским агрессором районов Донбасса и Крымского полуострова", - подчеркнул Наев.

Также читайте: Желаю коллективного иммунитета. Людям - от коронавируса, стране - от вируса популизма и непрофессионализма, - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Автор: 

День Соборности Украины (265) Зеленский Владимир (20239) поздравление (1057) Порошенко Петр (19590) Наев Сергей (345) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+28
...
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 3511

...
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22.01.2021 09:22
+20
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 5721
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22.01.2021 09:20
+19
Ушлепок.
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22.01.2021 09:16
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22.01.2021 09:16 Ответить
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 5734
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22.01.2021 09:30 Ответить
Насчёт зарплаты, от власти аферистов. Воспитатели в детском саду на минималке, но чудо произошло подняли намедни на 20%, одно но при этом убрали престижность 15% итого 5%!!! Карл нервно курит.... А цены растут.
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22.01.2021 10:06 Ответить
Моей тёще 80 лет, жидок обещал добавить 300-400 гринов кому за 75, стажа выше крыши, добавили 14 гривен. Мы все в ****. Тарифы гнида взвинтил до небес. ПОРА НА ВИЛАХ ВЫНОСИТЬ ПАДЛЮКУ.
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22.01.2021 10:16 Ответить
у нас сусідки отримують по 400 гр.А днями оформляли бумаги на 200 гр ті,кому за 75----обіцяє давати сільрада. Так що ті,кому за 80 будуть отримувати по 600. У вас щось дивне.
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22.01.2021 13:36 Ответить
Цікаво - його ще хтось слухає...?
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22.01.2021 09:17 Ответить
Надеюсь не просто слушают, а документально фиксируют госизмену и мародёрство.
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22.01.2021 09:47 Ответить
після того як Вовочка захищав перед усім світом покидька татаріна, після призначення на посаду в продажний ОП, про щоб цей рот не гундосив, ціна ламаний грош. суцільна брехня, єдині сумніви стосовно нього - це насправді народ обрав таких розмірів тупість, чи то таких же розмірів цинічна і хитрожопа "какая разница"?
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22.01.2021 10:34 Ответить
Конечно слушают. Чисто поржать. Он сейчас в сто раз смешнее, чем в Квартале.
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22.01.2021 10:00 Ответить
ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---ТЫ **** КОНЧЕННАЯ !!!!!!!
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22.01.2021 11:25 Ответить
Чтоб мы все типа в воду канули?))
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22.01.2021 09:17 Ответить
- Иначе "Memento mori!"
- Моментально.
- В море!
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22.01.2021 09:20 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 4796
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22.01.2021 09:20 Ответить
Кто написал? А озвучить текст , слабо?
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22.01.2021 09:20 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 5721
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22.01.2021 09:20 Ответить
дебил, на ровном месте взял и разделил
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22.01.2021 09:21 Ответить
на шо эта зетварь намекает?
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22.01.2021 09:52 Ответить
на то, шо он сепар по-сути
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22.01.2021 10:00 Ответить
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 2451
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22.01.2021 09:21 Ответить
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 3733
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22.01.2021 12:02 Ответить
...
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: "Пусть воды Днепра будут единственным, что разделяет нас" - Цензор.НЕТ 3511

...
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22.01.2021 09:22 Ответить
Deutsche Welle выпустило отличный материал на тему "Большого строительства" (Видео)
Экономика / Видео 22-янв, 05:269 2 128 0

На "Большое строительство" Зеленского из бюджета потрачено целые 120 млд грн - анонсировано строительство и ремонт 6,5 тыс км за 2 года.

При этом в качестве результатов для отчетности в него вписывали любой мало-мальский ремонт, не уточняя, что построено с нуля, а что - отремонтировано!

Но главный нюанс заключается в том, что стоимость ремонта одного километра автодорог в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла почти в два раза.

Кроме того, на "Большое строительство" потратили 26 млд из "коронавирусного фонда", а это деньги, в которых очень нуждалась медицина. На них можно было обеспечить достаточно койко-мест оборудования в больницах, чтобы дать достойное лечение и спасти сотни жизней людям!

Если бы не поднявшийся в СМИ и телеграм-каналах скандал, заставивший Зе-команду умерить коррупционные аппетиты, денег "зарыли в асфальт" бы на порядок больше.

Deutsche Welle выпустило отличный материал на тему "Большого строительства", где сравнивается дорожное строительство при Януковиче, Порошенко и Зеленском.

На основании официальных ответов "Укравтодора", показано, в 2020 г. что речь зачастую шла не о строительстве новых или капитальной реконструкции, а про обустройство "верхнего слой покрытия" на 3356,7 км дорог при бюджетных затратах в 120 млд грн!

"Верхний слой" - это лишь два слоя асфальта, в лучшем случае с усиленной основой, но которые еще нужно доводить до ума.

Зеленский откровенно врет, когда говорит, что при нем сделано в 10 раз больше дорог, чем при предшественниках.

Более 70% из "Большого строительства" - это текущий средний ремонт, обошедшийся в разы дороже, чем при "попередниках" из-за возросших масштабов коррупционного "распила".

Зеленский в новогоднем обращении говорил о «обновленные» дороги. Потому что он уже понимает, что более 70% из Большого строительства - это текущий средний ремонт, а новых дорог на всю страну - менее 100 км.

А на 2021 уже денег на дороги вдвое меньше обещанного ...

Зеленский, пожалуй, представляет собственную встречу с Байденом как разговор двух приятелей, во время которой настоящий мировой лидер (Зеленский) объяснять новоизбранному Президенту США (неопытному новичку в понимании уже бывалого Зеленского), как заработать свой первый миллиард именно на дорогах.

Единственная проблема: Байден уже четко объяснил, что не планирует навещать Трампа в тюрьме. А Зеленского - и подавно!
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22.01.2021 09:24 Ответить
Не верю!
Они все или православные или иудеи, а это значит шо за то шо сбрехали немцы, можно и "подгореть вечно". Это все лгут и врут, вот так, кто не верит - будет "гореть вечно", если он не атеист.
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22.01.2021 09:32 Ответить
Дубина
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22.01.2021 09:24 Ответить
хто єто ?
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22.01.2021 09:25 Ответить
Когда одна часть пытается нагнуть другую - ничто не может разделить нас.
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22.01.2021 09:25 Ответить
Кто тебя нагибает, собака ты сутулая сепарская
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22.01.2021 09:57 Ответить
Да это не клован писал. Он в отключке.
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22.01.2021 09:25 Ответить
мне постоянно гложит нездоровый интерес:
кто подбирает такие уникальные фотки для гаранта?
Ведь на том фейсе все написано
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22.01.2021 09:29 Ответить
У него другог фейса не бывает. Надо перестать коксом баловаться.
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22.01.2021 09:39 Ответить
https://censor.net/ru/news/3243336/zelenskiyi_pozdravil_ukraintsev_s_dnem_sobornosti_pust_vody_dnepra_budut_edinstvennym_chto_razdelyaet. а шо воду в Крым теперь оккупантам дадут? и всё мы разошлись как в море корабли, а кто же страной править будет?
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22.01.2021 09:25 Ответить
вывод напросился сам собой - дурак - он и в Африке дурак, и в Украине - дурак, и везде - не просто дурак, а ушлепок...
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22.01.2021 09:25 Ответить
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 7297
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22.01.2021 09:33 Ответить
Зі Святом, Українці!
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 5751
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22.01.2021 09:26 Ответить
Он еврей?
Так только перед выборами учил гос. язык, просто потому шо "так надо".
Иди ты в Путина со своими проздравлениями. Обосрался перед Байденом, а теперь "приглашаешь" в Киев, да он лучше к Пинчуку приедет, а не к тебе. Или к ПАП-у, но понятно шо не к тому, у которого в партии по сей час находится ТСР(Дубинский)
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22.01.2021 09:28 Ответить
Оно реально ипануто на всю голову...
Днепр никогда не разделял украинцев и Украину..
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22.01.2021 09:29 Ответить
а можна було б сказати, що Дніпро з'єднує....
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22.01.2021 09:57 Ответить
Так а кто там кого сделал? Кто там сделал "их"? Кто такие эти "их"? Кто сделал???
Брат брата, который брат за брата? Еврей мне не брат, во-первых, а во-вторых, уйди, потвора, и не разделяй, клоун
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22.01.2021 09:30 Ответить
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 9454
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22.01.2021 09:31 Ответить
да... выдать такой пердл - надо уметь... это какое "умище" иметь надо, чтобы такое сказать... ПИПЕЦ - это самое мяхкое литературное слово, чтобды выразить не только отношение к пердизенту, но и к его интеллекту...
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22.01.2021 09:31 Ответить
22 січня 1918 року, після початку українсько-радянської війни, проголошена незалежною державою. І тиша...30 років влада акцентувала увагу на 22 січня 1919, що б не згадувати війну, розпочату росією у 1918... українсько-радянської війни - у такому формулюванні можливо зрозуміти, з ким воювала Україна?
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22.01.2021 09:33 Ответить
Брехливе цинічне чмо...
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22.01.2021 09:34 Ответить
До сегодняшнего дня не знал, что воды Днепра могут кого-то разделять. Как там воды Днепра не разделяют Кривой Рог ?
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22.01.2021 09:34 Ответить
Моя ж ты бубочка...спасибо за поздравления
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22.01.2021 09:34 Ответить
...а в нормальной стране такие слова главы государства стали бы поводом для импичмента!
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22.01.2021 09:34 Ответить
А чому цей географ решту річок не згадав? Єдине , що нас розділяє, це не Дніпро, а такі як ти малорос.
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22.01.2021 09:36 Ответить
"Води Дніпра" які "розділяють нас" це поділ на правобережну і лівобережну Україну. Нащо таке писати????
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22.01.2021 09:42 Ответить
..не паскудь Свято.. йди у сраку
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22.01.2021 09:39 Ответить
что разделяет нас/ Нас -Ивана Петровича Сидорова с Зеленским-разделяют уклонения от повесток в ВСУ, сравнение Украины с порноактрисой , воровство (Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019), подчинение Коломойскому-вору, гражданину Израиля, военного союзника Путина.
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22.01.2021 09:42 Ответить
Розкажіть йому хто небудь про мости через Дніпро яких вже десятки
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22.01.2021 09:43 Ответить
Чем позаковырестей пытается сказать, тем хуже получается, - "цицерон"!
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22.01.2021 09:43 Ответить
І тут обісралось. Вава ти випадково не з 95 кварталу ?
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22.01.2021 09:48 Ответить
Никогда не будет мира и нормального общения, нормальные люди с Борщаговки или Академгородка никогда не смогут нормально общаться с тупорьільіми рагулями с Позняков или Дарницы.
Голосеево всегда воевало с Осокорками, в живиых останется только один.
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22.01.2021 09:53 Ответить
Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас" - Цензор.НЕТ 5967
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22.01.2021 09:54 Ответить
Для Украины не так страшны московские вши как страшны украинские гниды. Пять лет войны-до прихода Коломойского к власти-перепечатывавшие сайты РФ и ДНР.
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22.01.2021 10:01 Ответить
У 1991 році Україна відновила Незалежність проголошену 22 січня 1918 року. Але мовчання стосовно 22 січня 1918 року говорить про те, що мабуть таки ще не відновила. І про російську військову агресію 1918 - 1921 років і як її результат російську окупацію 1918 - 1991 років лише натякають. У результаті маємо 73%.
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22.01.2021 09:57 Ответить
Я бы сказал что в 1991 году мы восстановили усср #2. Восстановление УНР было бы если б выбрали Черновила а не Кравчука. А так- тот же перекрашеный совок. Между прочим первый флаг Радянськой УНР был тоже сине-желтый. Чтоб запутать селян и отбить электорат у настоящей УНР. Прямо как сейчас Голос и ЄС.
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22.01.2021 11:31 Ответить
Похоже, воды Днепра - единственное, что может избавить нас от феноменально тупого преЗЕдента.... Хотя есть альтернатива. Среди подземных рек Киева есть ручей Скоморох. Совпадение?
Даже не река, а так себе, ручей. Ну, что поделаешь, по Сеньке шапка, по е...аной маковке - колпачок.
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22.01.2021 10:07 Ответить
Меня Днепр никогда не разделял. Родился на одном берегу, а живу на другом. Нас пытаются разделит вот такие гавнюки как этот деятель.
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22.01.2021 10:10 Ответить
Люди добрі ми повинні єднатися в боротьбі за свої права. За брехню нами обраних до відповідальності.
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22.01.2021 10:22 Ответить
Ділять недолугі преЗЕденти.
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22.01.2021 10:27 Ответить
як казав генадій генадійович - "д0в 60 ***"
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22.01.2021 10:45 Ответить
Яке ж свято без пісні - https://www.youtube.com/watch?v=aBn650ht3ag
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22.01.2021 11:26 Ответить
Между Андрусовским миром 1667 (когда москва предала Гетьманщину и с Польшей поделила ее по Днепру) и первым разделом Польши 1793 (когда москва отобрала у Польши Правобережную Гетьманщину) не так много лет по мерками истории, чтоб уделять этому столько внимания.
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22.01.2021 11:28 Ответить
Це якщо втопишся у Дніпрі - тоді да...
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22.01.2021 11:46 Ответить
 
 