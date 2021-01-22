В Украине уже сотни случаев повторного заражения COVID-19, многие из них заканчиваются летально, - Степанов
В Украине посчитают количество повторных случаев заражения COVID-19, так как их становится больше.
Как информирует Цензор.НЕТ с ссылкой на "Сегодня", об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной".
"Речь уже идет о сотнях таких случаев (повторного заражения COVID-19). Особенно люди, которые заболели в начале эпидемии, у которых падает титр антител. Очень часто они болеют гораздо тяжелее. Много случаев, когда такие случаи заканчиваются летально" , - сказал Степанов.
Глава Минздрава отметил, что случаев третьего заражения пока не зафиксировано ни в Украине, ни в мире. Это пока теоретически невозможно, ведь прошло слишком мало времени с начала эпидемии.
Как сообщалось, Минздрав планирует заключить договор еще с одним поставщиком вакцины от COVID-19 . Название компании будет известна уже после подписания документов.
Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинский сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если симптомы обычных респираторных заболеваний.
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Согласно условиям договора, в Кривом роге в этом году должны реконструировать спорткомплекс "Металлург" коммунального внешкольного учебного заведения "Детско-юношеская спортивная школа №1" по ул. Металлургов, 5. В том числе построят трибуны, кассы, футбольное поле с поливом, дренажом и подогревом, инженерные сети, медиа-системы, противопожарные системы, видеонаблюдение и связь.
Среди прочего, для реконструкции стадиона заказали 294 кресла VIP "Олимпия" по 6 661 грн за штуку.
Также большие средства пойдут на оборудование. LED-периметр 256,0х0,9 м стоит 14 млн грн, система видеонаблюдения обойдется в 12,6 млн грн, а система ТВ трансляции - в 11,06 млн грн.
Как отмечает издание, каждая сумма сопоставима со стоимостью компьютерного томографа на 16 срезов или пяти полноприводных автомобилей "скорой помощи" типа С с аппаратом искусственной вентиляции легких.Источник: https://biz.censor.net/n3243234
он даже не понял походу шо высрал... Плакали наши деньги на вакцину
Вообще Гугл вам поможет
Есть статьи на BBC, так же на DW
Вот что пишет ВОЗ: На сегодняшний день имеются некоторые сообщения о случаях повторного инфицирования SARS-CoV-2. Вероятно, будет появляться новая информация о случаях повторного заражения, и научные работники продолжают исследования, чтобы понять роль иммунного ответа при первом и повторном инфицировании. ВОЗ совместно с учеными изучает каждый случай повторного инфицирования для понимания реакции антител во время первого заражения и последующих инфекций.
Некоторые случаи, это далеко не сотни только в Украине. На конец ноября 2020 года было подтверждено генетическим анализом вируса ковид всего лишь 6 человек. У нас не проводят такие анализы. ПЦР тесты могут быть ложно положительные, так же как и ложно отрицательные. Я болел в октябре, с тех пор имел как минимум 5 достаточно продолжительных контактов с ковидными людьми, не заразился повторно, скорее всего есть ещё достаточное количество антител. Я не отрицаю повторного заражения, но то что говорит степашка про сотни и сотни повторно заражённых это ложь
Я Когда-то искал ссылки на статистику повторных случаев - не нашел. На сайте ВОЗ видел статьи китайцев (не на китайском, на английском) про исследования в отношении иммунитета, но интересующую статистику не нашел.
Более менее научный журнал типа Lancet. Статье три дня, сказано о 31 ом случае.
An early study by Public Health England, indicated that antibodies provide 83% protection against covid-19 reinfections over a five month period. Out of 6614 participants, 44 had "possible" or "probable" reinfections.https://www.bmj.com/content/372/bmj.n99#ref-2 2
Worldwide, 31 confirmed cases of covid-19 reinfection have been recorded, although that could be an underestimate from delays in reporting and resource pressures in the ongoing pandemic.Наверное, когда записывали те 31 случай по всему миру, ставили жесткие условия на тяжесть заболевания в первом и во втором случае, и тщательно сверяли, действительно ли это повторное заражение.
Короче, завтра дорчитаю. Еще раз спасибо.
хотя было смешно 0 попы атеисту дали свечи