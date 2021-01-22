В Украине уже сотни случаев повторного заражения COVID-19, многие из них заканчиваются летально, - Степанов

В Украине посчитают количество повторных случаев заражения COVID-19, так как их становится больше.

Как информирует Цензор.НЕТ с ссылкой на "Сегодня", об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной".

"Речь уже идет о сотнях таких случаев (повторного заражения COVID-19). Особенно люди, которые заболели в начале эпидемии, у которых падает титр антител. Очень часто они болеют гораздо тяжелее. Много случаев, когда такие случаи заканчиваются летально" , - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что случаев третьего заражения пока не зафиксировано ни в Украине, ни в мире. Это пока теоретически невозможно, ведь прошло слишком мало времени с начала эпидемии.

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Как сообщалось, Минздрав планирует заключить договор еще с одним поставщиком вакцины от COVID-19 . Название компании будет известна уже после подписания документов.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинский сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если симптомы обычных респираторных заболеваний.