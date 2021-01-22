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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине уже сотни случаев повторного заражения COVID-19, многие из них заканчиваются летально, - Степанов

В Украине уже сотни случаев повторного заражения COVID-19, многие из них заканчиваются летально, - Степанов

В Украине посчитают количество повторных случаев заражения COVID-19, так как их становится больше.

Как информирует Цензор.НЕТ с ссылкой на "Сегодня", об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной".

"Речь уже идет о сотнях таких случаев (повторного заражения COVID-19). Особенно люди, которые заболели в начале эпидемии, у которых падает титр антител. Очень часто они болеют гораздо тяжелее. Много случаев, когда такие случаи заканчиваются летально" , - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что случаев третьего заражения пока не зафиксировано ни в Украине, ни в мире. Это пока теоретически невозможно, ведь прошло слишком мало времени с начала эпидемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

Как сообщалось, Минздрав планирует заключить договор еще с одним поставщиком вакцины от COVID-19 . Название компании будет известна уже после подписания документов.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинский сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если симптомы обычных респираторных заболеваний.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
это не мистика. это статистика от Степанова, где каждое слово - брехня.
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22.01.2021 09:57
+7
В Украине сотни.....а в мире 6 случаев... мистика...
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22.01.2021 09:40
+3
Тобто імунітету від коронавірусу природою не передбачено. Але секта продовжує вірити і чекати вакцину-спасителя.
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22.01.2021 09:42
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Это поэтому мы последние в списке на вакцинацию..
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22.01.2021 09:31 Ответить
Вымрем как мамонты
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22.01.2021 09:32 Ответить
Для этого нужны тесты бесплатно.
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22.01.2021 09:35 Ответить
Да вы прям кайфолом какойто, какие бесплатно !
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22.01.2021 13:33 Ответить
і не дивно, що так, адже ж степанов збрехав, що китайці продадуть вакцину лише через лікхім
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22.01.2021 09:35 Ответить
та вы шо???? Так поремонтируйте стадионы ...и вам станет легче....

Согласно условиям договора, в Кривом роге в этом году должны реконструировать спорткомплекс "Металлург" коммунального внешкольного учебного заведения "Детско-юношеская спортивная школа №1" по ул. Металлургов, 5. В том числе построят трибуны, кассы, футбольное поле с поливом, дренажом и подогревом, инженерные сети, медиа-системы, противопожарные системы, видеонаблюдение и связь.
Среди прочего, для реконструкции стадиона заказали 294 кресла VIP "Олимпия" по 6 661 грн за штуку.
Также большие средства пойдут на оборудование. LED-периметр 256,0х0,9 м стоит 14 млн грн, система видеонаблюдения обойдется в 12,6 млн грн, а система ТВ трансляции - в 11,06 млн грн.
Как отмечает издание, каждая сумма сопоставима со стоимостью компьютерного томографа на 16 срезов или пяти полноприводных автомобилей "скорой помощи" типа С с аппаратом искусственной вентиляции легких.Источник: https://biz.censor.net/n3243234
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22.01.2021 09:39 Ответить
В Украине сотни.....а в мире 6 случаев... мистика...
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22.01.2021 09:40 Ответить
это не мистика. это статистика от Степанова, где каждое слово - брехня.
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22.01.2021 09:57 Ответить
именно, Стебанов должен молчать в тряпочку, а не высрать шо мы.... опять лидары. в борьбе с вирусом.
он даже не понял походу шо высрал... Плакали наши деньги на вакцину
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22.01.2021 10:01 Ответить
Можно ссылку про 6 случаев?
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22.01.2021 10:05 Ответить
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology

Вообще Гугл вам поможет

Есть статьи на BBC, так же на DW

Вот что пишет ВОЗ: На сегодняшний день имеются некоторые сообщения о случаях повторного инфицирования SARS-CoV-2. Вероятно, будет появляться новая информация о случаях повторного заражения, и научные работники продолжают исследования, чтобы понять роль иммунного ответа при первом и повторном инфицировании. ВОЗ совместно с учеными изучает каждый случай повторного инфицирования для понимания реакции антител во время первого заражения и последующих инфекций.

Некоторые случаи, это далеко не сотни только в Украине. На конец ноября 2020 года было подтверждено генетическим анализом вируса ковид всего лишь 6 человек. У нас не проводят такие анализы. ПЦР тесты могут быть ложно положительные, так же как и ложно отрицательные. Я болел в октябре, с тех пор имел как минимум 5 достаточно продолжительных контактов с ковидными людьми, не заразился повторно, скорее всего есть ещё достаточное количество антител. Я не отрицаю повторного заражения, но то что говорит степашка про сотни и сотни повторно заражённых это ложь
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22.01.2021 10:33 Ответить
Сторінку не знайдено.
Я Когда-то искал ссылки на статистику повторных случаев - не нашел. На сайте ВОЗ видел статьи китайцев (не на китайском, на английском) про исследования в отношении иммунитета, но интересующую статистику не нашел.
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22.01.2021 13:06 Ответить
Я соышал подобные сведения про 6 случаев во всем мире, но статистику найти не могу.
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22.01.2021 13:07 Ответить
Есть несколько причин по которым не освещаются случаи повторного заражения. Первое: запущен маховик вакцин, огромные деньги на кону. Если есть повторные массовые случаи, то грош цена вакцинации. Вторая: для того чтобы подтвердить повторный случай ковида, нужно сделать подробный анализ ДНК вируса в первое заражение и соответственно такой же анализ при повторном. Не многие страны могут себе позволить такие исследования, тем более Украина. Поэтому мнение моё такое, степашка нагло врёт, другими словами его заявления не соответствуют действительности
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22.01.2021 13:23 Ответить
Повторные случаи есть, и уже далеко не единичные, в т.ч. и среди наших народных депутатов (не помню фамилию). Но официальную статистику, чтобы по новостям не собирать - пока не вижу.
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22.01.2021 13:58 Ответить
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n99

Более менее научный журнал типа Lancet. Статье три дня, сказано о 31 ом случае.
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22.01.2021 15:39 Ответить
Спасибо, очень интересно. Читать не очень легко, так как английский - это все-таки для меня не native, к тому же с медицинской терминологией. Из того, что я уже прочитал, видна противоречивость данных по разным исследованиям, например:

An early study by Public Health England, indicated that antibodies provide 83% protection against covid-19 reinfections over a five month period. Out of 6614 participants, 44 had "possible" or "probable" reinfections.https://www.bmj.com/content/372/bmj.n99#ref-2 2
Worldwide, 31 confirmed cases of covid-19 reinfection have been recorded, although that could be an underestimate from delays in reporting and resource pressures in the ongoing pandemic.Наверное, когда записывали те 31 случай по всему миру, ставили жесткие условия на тяжесть заболевания в первом и во втором случае, и тщательно сверяли, действительно ли это повторное заражение.

Короче, завтра дорчитаю. Еще раз спасибо.
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24.01.2021 01:08 Ответить
Я тоже обратил внимание на это, но потом перечитав я понял, что они эти 44 случая не подтвердили. При участии 6614 человека, ранее переболевших, по истечении 5 месяцев брали анализ крови, и моделировали реинфекцию. И выяснилось что только 44 из них "possible" or "probably" заболели. Ну а потом говорится что официально по всему миру 31 случай.
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24.01.2021 05:28 Ответить
Я примерно так и подумал. А эти 6614, которые Public Health England тестировал - это только по Британии, или по всему миру?
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24.01.2021 10:57 Ответить
Британия
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24.01.2021 15:11 Ответить
https://phc.org.ua/news/povtorne-infikuvannya-sars-cov-2-scho-vidomo-pro-prichini-ta-yak-zapobigti
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22.01.2021 10:40 Ответить
так диагноз короноыируса прибыльное дело для медиков, будут повторно и второй раз, и третий раз , и пятый раз получать деньги за короновирус
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22.01.2021 11:22 Ответить
Тобто імунітету від коронавірусу природою не передбачено. Але секта продовжує вірити і чекати вакцину-спасителя.
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22.01.2021 09:42 Ответить
Імунітет на коронавірус існує, але він короткочасовий
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22.01.2021 09:51 Ответить
поход в цырковь и беснование = иммунитет: если подох = бохзабрал, если нет = бохспас - попы радуются, а рабы терпят))
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22.01.2021 10:02 Ответить
Ковид тебе в глотку, ходок в церковь.
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22.01.2021 11:32 Ответить
я ходил недавно, свечи взял у попов, бо не было света в хате то.
хотя было смешно 0 попы атеисту дали свечи
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22.01.2021 11:35 Ответить
может быть а больше всего что они первый раз не болели на короновирус, такая медецина у нас
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22.01.2021 11:23 Ответить
Название компании будет известна уже после подписания документов. Т.е. зебіли зроблять свій гешефт, а потім нас поставлять перед фактом...
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22.01.2021 10:04 Ответить
Локдаун має бути продовжений. Дуже багато людей просто вмирає через 2-3 місяці після перенесеного короновірусу від серцево- судинних хвороб. Доречі, людей які пвдхоплюють короновірус лікують виключно за гроші хворих. Антибіотики зараз дуже дорогі і в лікарні ви їх купуватимете самі.
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22.01.2021 10:15 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/zabolel-v-tretij-raz-kak-v-ternopolskoj-oblasti-poyavilsya-unikalnyj-bolnoj-covid-19 «Заболел» в третий раз: как в Тернопольской области появился уникальный больной COVID-19
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22.01.2021 13:50 Ответить
 
 