Капелланы должны получить статус участника боевых действий, - министр по делам ветеранов Лапутина

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина убеждена, что военные капелланы, которые вместе с украинскими воинами защищали страну на Востоке, имеют право получить статус участника боевых действий, соответствующие гарантии и социальную защиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

"Военные капелланы одни из первых поддержали украинских защитников на войне. Ежедневно они укрепляли их моральный дух, поддерживали веру. Государство, общество, капелланы - партнеры в укреплении национального единства и защиты Украины", - подчеркнула глава министерства.

Во время встречи с председателем Синодального управления военного духовенства Православной Церкви Украины Высокопреосвященным Иоанном, Митрополитом Черкасским и Чигиринским и заместителем председателя СУВД по работе с ветеранами, волонтерами АТО/ООС и их семьями протоиереем Дмитрием Караном Лапутина обсудила дальнейшее сотрудничество Минветеранов и Православной Церкви Украины.

Достигнута договоренность привлечь представителя Православной Церкви в Оперативный штаб Минветеранов по вопросам координации оказания помощи во время пандемии короновирусной инфекции.

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