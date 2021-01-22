Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили. ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС совместные наряды полиции и Нацгвардии будут нести службу на новой автомобильной технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на дапартамент коммуникаций Нацполиции.

Сегодня, 21 января, начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин принял участие в рабочей встрече командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана с личным составом воинской части 3057 в Мариуполе и передаче гвардейцам новых служебных автомобилей.

Командующий Национальной гвардией Украины поблагодарил бойцов за службу и вручил сертификат на пять новых автомобилей: внедорожник "Toyota Land Cruiser", два автомобиля "Ford Ranger" и два специализированных микроавтобуса на шасси автомобиля "Ford Transit". Транспорт будет использован для несения службы на территории проведения операции Объединенных сил, в частности совместного патрулирования с полицейскими и оперативно-профилактических отработок.

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