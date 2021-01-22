Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили. ФОТОрепортаж
В районе проведения ООС совместные наряды полиции и Нацгвардии будут нести службу на новой автомобильной технике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на дапартамент коммуникаций Нацполиции.
Сегодня, 21 января, начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин принял участие в рабочей встрече командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана с личным составом воинской части 3057 в Мариуполе и передаче гвардейцам новых служебных автомобилей.
Командующий Национальной гвардией Украины поблагодарил бойцов за службу и вручил сертификат на пять новых автомобилей: внедорожник "Toyota Land Cruiser", два автомобиля "Ford Ranger" и два специализированных микроавтобуса на шасси автомобиля "Ford Transit". Транспорт будет использован для несения службы на территории проведения операции Объединенных сил, в частности совместного патрулирования с полицейскими и оперативно-профилактических отработок.
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Зона ООС - це не тільки "нуль", а ще перша та друга лінії.
Наприклад підрозділу забеспечення зовсім не потрібен "козак" для підвезення продовочих продуктів, або палива.
Но нову техніку переважно чомусь отримують аваківськи підрозділи
І, само головне, нова, або дієздатна
За эти деньги можно было купить пару десятков Renault Duster. Шо, для "простых патрульных" не гламурно?