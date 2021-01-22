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Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили. ФОТОрепортаж

Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили. ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС совместные наряды полиции и Нацгвардии будут нести службу на новой автомобильной технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на дапартамент коммуникаций Нацполиции.

Сегодня, 21 января, начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин принял участие в рабочей встрече командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана с личным составом воинской части 3057 в Мариуполе и передаче гвардейцам новых служебных автомобилей.

Командующий Национальной гвардией Украины поблагодарил бойцов за службу и вручил сертификат на пять новых автомобилей: внедорожник "Toyota Land Cruiser", два автомобиля "Ford Ranger" и два специализированных микроавтобуса на шасси автомобиля "Ford Transit". Транспорт будет использован для несения службы на территории проведения операции Объединенных сил, в частности совместного патрулирования с полицейскими и оперативно-профилактических отработок.

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Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили 01
Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили 02
Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили 03
Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили 04
Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили 05
Нацгвардейцы, выполняющие задачи в ООС, получили новые служебные автомобили 06

Автор: 

авто (4201) Нацполиция (16431) Национальная гвардия (2109)


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Топ комментарии
+8
Лучше бы получили простые армейцы на передовой.
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22.01.2021 10:14
+1
Какие гвардейцы? ВВ.
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22.01.2021 10:17
+1
Учитывая уровень машин, оочень бы хотелось увидеть пару репортажей о простых патрульных на этих авто.

За эти деньги можно было купить пару десятков Renault Duster. Шо, для "простых патрульных" не гламурно?
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22.01.2021 10:21
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Лучше бы получили простые армейцы на передовой.
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22.01.2021 10:14 Ответить
И зачем они там?
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22.01.2021 10:25 Ответить
Потрібні броньовані машини в зоні ООС, MRAP бронемашини які не бояться підривів на мінах та обстрілів з засідок. А ці цивільні машини для чого посилат в зону ведення бойових дій? Щоб хтось на них підірвався на мінах та фугасах, або потрапив в засідку! В зону бойових дій потрібно купляти виключно БМ Козак який гарантовано тримає вибухи та бронебійні кулі!
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22.01.2021 10:29 Ответить
В зоні потрібні різні автівки.
Зона ООС - це не тільки "нуль", а ще перша та друга лінії.
Наприклад підрозділу забеспечення зовсім не потрібен "козак" для підвезення продовочих продуктів, або палива.
Но нову техніку переважно чомусь отримують аваківськи підрозділи
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22.01.2021 10:46 Ответить
Для підвезення вантажів має бути військова вантажівка Краз, а цивільні авто в зоні бойових дій навіть на другій та третій лінії не потрібні. В будь який момент може статись активізація бойових дій і вся ця техніка піде в бій!
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22.01.2021 10:49 Ответить
Для підвезення вантажів потрібна різна техніка, а не тільки КРАЗ.
І, само головне, нова, або дієздатна
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22.01.2021 11:04 Ответить
Ключовий меседж - на війні техніка має бути військова і тільки військова. Цивільній техниці немає що робити в зоні бойових дій в складі військових підрозділів! Якщо не Краз тоді інша військова вантажівка, але вона має мати повний привід, високий кліренс, централізовану підкачку коліс, можливість тягнути гармати та причепи, броньовану кабіну, засоби військового зв'язку та навігації.
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22.01.2021 11:08 Ответить
)))))))
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22.01.2021 11:31 Ответить
Закупівлі техніки для підрозділів які несуть службу в ООС відбуваються безсистемно корупційно і безглуздо, таке враження що чиновники які купляють це лайно не збираються воювати! Достатньо одного танкового прорива ворога і вся ця техніка буде в зоні бойових дій і буде змушена виконувати бойові завдання, а вона для цього не призначена і ці машини стануть гробами для солдат!
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22.01.2021 11:34 Ответить
А що з цього приводу говорить Полковник?
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22.01.2021 11:48 Ответить
Какие гвардейцы? ВВ.
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22.01.2021 10:17 Ответить
Учитывая уровень машин, оочень бы хотелось увидеть пару репортажей о простых патрульных на этих авто.

За эти деньги можно было купить пару десятков Renault Duster. Шо, для "простых патрульных" не гламурно?
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22.01.2021 10:21 Ответить
А их купили, или кто-то подал, на бедность?
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22.01.2021 10:26 Ответить
Один Крузак переживе десяток Дастерів які сипляться вже виїхавш з фабрики
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22.01.2021 11:11 Ответить
С этим никто не спорит. Ты много "патрульных" на Крузаках видел? А "руководство"? Для кого эти машины?
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22.01.2021 11:20 Ответить
Згоден , але то вже проблема моральності а не техніки
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22.01.2021 11:48 Ответить
Не только моральности, но и целесообразности. При фиксированном, да еще и ограниченном бюджете, утверждаю, что целесообразнее было купить пару десятков Renault Duster. (я же не УАЗы предлагаю покупать). Если тебе надо вооружить взвод, то согласись, что как-то "не правильно" покупать 3 шт. M4A1, а остальные ... и так перетопчутся.
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22.01.2021 11:54 Ответить
 
 