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В Киеве объявили I уровень опасности в связи с туманом: видимость 200-500 м, - ГСЧС

В Киеве объявили I уровень опасности в связи с туманом: видимость 200-500 м, - ГСЧС

В Киеве из-за ухудшения погодных условий объявили предупреждение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ГСЧС Украины.

"Утром 22 января в столице туман, видимость 200-500м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

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погода (2819) туман (50) ГСЧС (4950)


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Шумахерам приготуватись.
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22.01.2021 10:07 Ответить
Особисто бородатій "мамі" яка любить швидкість...
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22.01.2021 10:12 Ответить
С апреля 2019-го в Киеве надо было объявить высший уровень опасности в связи с появлением на пути Украины бениной марионетки - бубочки. И самого Бени - самого алчного и беспринципного из олигархов. Байден! Экстрадируй эту погань вместе с бубочкой в тюрьму США. Здесь им никто не помеха, здесь они все скупили.
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22.01.2021 10:13 Ответить
 
 