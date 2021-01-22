В Киеве объявили I уровень опасности в связи с туманом: видимость 200-500 м, - ГСЧС
В Киеве из-за ухудшения погодных условий объявили предупреждение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ГСЧС Украины.
"Утром 22 января в столице туман, видимость 200-500м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.
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ХОРТ
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Владимир Иванец
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