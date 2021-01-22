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ЕС о Дне Соборности: Единство делает Украину сильнее перед вызовами прошлого и будущего

ЕС о Дне Соборности: Единство делает Украину сильнее перед вызовами прошлого и будущего

Европейский Союз в День Соборности Украины акцентировал на неизменной поддержке независимости, суверенитета нашего государства.

Об этом говорится в поздравлении Представительства ЕС в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Европейские дипломаты назвали День Соборности знаковой вехой для усилий украинского народа по формированию государственности.

"Эта выдающаяся дата напоминает обществу о фундаментальной ценности - единстве, которое делает его сильнее перед вызовами как в прошлом, так и настоящем. Пользуясь этим важным случаем, мы еще раз акцентируем на непоколебимой поддержке, которую Европейский Союз выражает независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечается в поздравлении Представительства ЕС в Украине.

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Автор: 

День Соборности Украины (265) Евросоюз (17067)


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Разной степени озабоченности, только языком.
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22.01.2021 10:30 Ответить
Ніхто не наробив стільки викликів в майбутньому,набаламутивши в минулому як Порох...Його експерименти з вірою,з мовою,мародерство на арміі ще дасться знати...А зараз лозунги для ідіотів кидає,знає,що їх ще в нас до фіга...
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22.01.2021 11:00 Ответить
Выберешь бимбу в следующий раз
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22.01.2021 13:01 Ответить
 
 