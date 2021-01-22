ЕС о Дне Соборности: Единство делает Украину сильнее перед вызовами прошлого и будущего

Европейский Союз в День Соборности Украины акцентировал на неизменной поддержке независимости, суверенитета нашего государства.

Об этом говорится в поздравлении Представительства ЕС в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Европейские дипломаты назвали День Соборности знаковой вехой для усилий украинского народа по формированию государственности.

"Эта выдающаяся дата напоминает обществу о фундаментальной ценности - единстве, которое делает его сильнее перед вызовами как в прошлом, так и настоящем. Пользуясь этим важным случаем, мы еще раз акцентируем на непоколебимой поддержке, которую Европейский Союз выражает независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечается в поздравлении Представительства ЕС в Украине.

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