ЕС о Дне Соборности: Единство делает Украину сильнее перед вызовами прошлого и будущего
Европейский Союз в День Соборности Украины акцентировал на неизменной поддержке независимости, суверенитета нашего государства.
Об этом говорится в поздравлении Представительства ЕС в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Европейские дипломаты назвали День Соборности знаковой вехой для усилий украинского народа по формированию государственности.
"Эта выдающаяся дата напоминает обществу о фундаментальной ценности - единстве, которое делает его сильнее перед вызовами как в прошлом, так и настоящем. Пользуясь этим важным случаем, мы еще раз акцентируем на непоколебимой поддержке, которую Европейский Союз выражает независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечается в поздравлении Представительства ЕС в Украине.
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