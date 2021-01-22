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Новости Агрессия России против Украины
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Воин 36-й ОБрМП Александр Отрепьев погиб в зоне ООС 21 января от пули снайпера наемников РФ. ФОТО

Вчера, 21 января, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате смертельного ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Александр Сергеевич Отрепьев, старший матрос, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом говорится на официальном фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины в результате снайперского огня от ранения несовместимого с жизнью погиб наш побратим, старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра.

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Для тех, кто желает помочь семье - карточка 4731 2191 2200 9586 (брат Сергей) Беляковский Сергей Григорьевич", - отмечается в сообщении.

Воин 36-й ОБрМП Александр Отрепьев погиб в зоне ООС 21 января от пули снайпера наемников РФ 01
Воин 36-й ОБрМП Александр Отрепьев погиб в зоне ООС 21 января от пули снайпера наемников РФ 02

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