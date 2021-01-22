В Раде нарабатываются законопроекты для предотвращения трагедий, как в доме престарелых в Харькове, - Разумков

В Верховной Раде нарабатываются несколько законопроектов относительно предотвращения таких трагедий, как пожар в незаконно действующем харьковском доме престарелых.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"Это страшная трагедия – хотелось бы выразить соболезнование родным и близким (погибших и пострадавших. – Ред.). На самом деле много чего определенно законодательно. Единственная проблема, что они (законы. – Ред.) не выполняются надлежащим образом. Параллельно с этим есть еще несколько законопроектов, которые, я надеюсь, будут в ближайшее время подготовлены профильными комитетами, предоставлены Верховной Раде и рассмотрены", – сказал Разумков

Он подчеркнул, что в подобных вопросах должна быть совместная работа парламента и всех институций, чтобы таких случаев не происходило.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.