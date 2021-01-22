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В Раде нарабатываются законопроекты для предотвращения трагедий, как в доме престарелых в Харькове, - Разумков

В Раде нарабатываются законопроекты для предотвращения трагедий, как в доме престарелых в Харькове, - Разумков

В Верховной Раде нарабатываются несколько законопроектов относительно предотвращения таких трагедий, как пожар в незаконно действующем харьковском доме престарелых.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"Это страшная трагедия – хотелось бы выразить соболезнование родным и близким (погибших и пострадавших. – Ред.). На самом деле много чего определенно законодательно. Единственная проблема, что они (законы. – Ред.) не выполняются надлежащим образом. Параллельно с этим есть еще несколько законопроектов, которые, я надеюсь, будут в ближайшее время подготовлены профильными комитетами, предоставлены Верховной Раде и рассмотрены", – сказал Разумков 

Он подчеркнул, что в подобных вопросах должна быть совместная работа парламента и всех институций, чтобы таких случаев не происходило.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия,  проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Автор: 

ВР (29229) пожар (5933) Харьков (7456) Разумков Дмитрий (1520)


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Хитросделанный Разумков раньше ничего не знал о незаконных хосписах? Или ему положено узнавать новость из СМИ и после государственных ЧП?
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22.01.2021 11:08 Ответить
В итоге после принятия этих законопроектов пожарники увеличат дань как минимум в два раза. Может кто не знает: все субъекты хозяйствования платят дань, иначе закрытие.
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22.01.2021 15:20 Ответить
сколько должно еще сгореть живьем, отравиться, что бы были предприняты реальные действия, а не наработки, планы и т. д. в будущем??
реально, власть планёров, обещальщиков и прочих сказочников...
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22.01.2021 11:10 Ответить
Причина всегда одна - коррупция! В данном случае - в ДСНС. О каких "законопроектах" Разумков чешет? Законопроект о том, что пожарникам надо честно работать и не брать взятки?
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22.01.2021 11:12 Ответить
Недавно под Киевом был абсолютно такой же пожар.Нужно думать, как быть со стариками и больными,требующими постоянного ухода.Как облегчить им оставшуюся жизнь.А не вводить запреты и уголовку .Нужно тратиться на стариков и больных.И не заниматься компанейщиной до следующего несчастья.
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22.01.2021 11:29 Ответить
Оказывается трагедии предотвращаются законопроектами
Молодой рыг - рыг навсегда!
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22.01.2021 12:11 Ответить
як завжди лише після того, як смажений півень в очко клюнув.
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22.01.2021 12:17 Ответить
влада - виконайте Закон, оголосіть реальні 10 років буцегарні усім причетним від директора до міністра і не буде в Україні ні чого горіти, падати, вибухати з вини посадових осіб.
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22.01.2021 13:11 Ответить
 
 