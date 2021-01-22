Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 28,5%: заболеваемость в Украине превышает норму в пять раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 204,3 на 100 тысяч населения. Это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (367,3), Николаевской (353,4) и Черкасской (300,1) областях.

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Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,9), Херсонской (125,3) и Винницкой (135,6) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для коронавируса. По состоянию на 21 января в стране заняты 28,5% коек. В Киеве заполнены 31,2% больничных мест. Самая вісока заполненость коек в больницах в Николаевской области - 39%.



