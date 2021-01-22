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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 28,5%: заболеваемость в Украине превышает норму в пять раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 28,5%: заболеваемость в Украине превышает норму в пять раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 204,3 на 100 тысяч населения. Это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (367,3), Николаевской (353,4) и Черкасской (300,1) областях.

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Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,9), Херсонской (125,3) и Винницкой (135,6) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для коронавируса. По состоянию на 21 января в стране заняты 28,5% коек. В Киеве заполнены 31,2% больничных мест. Самая вісока заполненость коек в больницах в Николаевской области - 39%.

Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 28,5%: заболеваемость в Украине превышает норму в пять раз, - Минздрав 01
Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 28,5%: заболеваемость в Украине превышает норму в пять раз, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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заболеваемость в Украине превышает норму в пять раз..

При этом эти идиоты собираются отменять ограничения. Где логика?
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22.01.2021 11:12 Ответить
В Україні за минулу добу зробили тільки 23 тис. ПЛР тестів на коронавірус при потребі не менше 100 тис. ПЛР тестів на добу - боротьба з коронавірусом повністю провалена і уряд та МОЗ вже навіть не намагаються бачити реальні цифри захворювань та смертей від коронавірусу. Патолого-анатомічні та вірусні дослідження померлих ніхто не робить, тому цифри смертності від коронавірусу абсолютно взяті зі стелі.
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22.01.2021 11:21 Ответить
А якби робили 100 тис. тeстів, Ви могли б написати, що трeба 300 тис. Частка позитивних тeстів суттєво нe ростe. Якщо тeстів мeншe, а частка та ж, то цe означає, що кількість нових випадків знижується. Хвороба дагностується нe тільки цими тeстами, а й наприклад, рeнтгeном. Важких хворих, які вдома нe лікуються, стало мeншe. Кількість виздоровівших в 2-3 рази більша, ніж захворівших. Цe тeж показник знижeння захворюваності. Який мало залeжить від кількості тeстів.
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22.01.2021 13:20 Ответить
Кількість тестів визначається від потреби в масовому тестуванні населення виділених територій які є очагом розповсюдження коронавірусу. Якщо в нас є міста мільйонники то для того щоб провести масове тестування 1 млн. населення потрібно робити не менше 100 тис. ПЛР тестів на день інакше тестування розтягнеться на місяці і втратиться ефект одномоментного дослідження, яке дозволяє виявити всіх хворих і локалізувати їх! Про 100 тис. ПЛР тестів на добу кажуть вже з березня місяця, але навіть близько не досягли цієї цифри і навіть не намагаються! Про інші показники захворюваності складно говорити бо немає стовідсоткового розтину та перевірки на коронавірус тіл помелих а без цього статистика не дає точні дані. Може смертність від коронавірусу збільшилась а ми й не знаємо, просто люди гинуть раптово не переходячи в важку форму кисневої недостатності.
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22.01.2021 13:51 Ответить
у меня знакомий на кладбище работает так он уже 2 крузак покупает в етом месяце
и 4х етажний дом отстроил
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22.01.2021 11:36 Ответить
какой придурок и на основании чего нарисовал эту норму?
почему она уже несколько раз менялась и под какие планы и задачи?
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22.01.2021 11:14 Ответить
...Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку после вспыхнувших протестов из-за недавнего случая с рожающей женщиной, зараженной COVID-19. Ее перевозили в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, передал Montsame News Agency.«Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслышающим. Так народ высказался и потребовал справедливости и ответственности у правительства и премьер-министра Монголии. В качестве премьер-министра принимаю это, и мы вместе должны нести ответственность. Это вопрос этики», - объявил Хурэлсух.
Премьер-министр Монголии также назвал транспортировку роженицы без теплой одежды «ошибкой и бесчеловечностью ответственных лиц».
«От имени госслужащих за их безответственность и от себя лично я выражаю сожаление по поводу произошедшего», - сказал Хурэлсух.
Премьер-министр Монголии также отметил, что, кроме него, еще два чиновника подали прошения об отставке.
А в Китае, в городе Маньчжоули, ввели карантин. Там было зафиксировано два случая заражения коронавирусом вместе с пневмонией.
Всем жителям города, который находится в автономном районе Внутренняя Монголия, сделали тесты на коронавирус. Кроме этого власти запретили проведение собраний и других массовых мероприятий. Закрыты также школы, детские сады и предприятия, работающие в сфере развлечений. С городом приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение...
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22.01.2021 11:33 Ответить
 
 