Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Венгрия подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hvg.hu.

По его словам, контракт был подписан в ночь на 22 января. Он также отметил, что Будапешт и Москва вели переговоры в течение двух с половиной месяцев. Сийярто добавил, что поставки вакцины "Спутник V" будут осуществляться в три этапа. Других подробностей министр не предоставил, но пообещал, что они появятся в течение дня.

Сийярто объяснил закупку российской вакцины тем, что ежедневно от COVID-19 в Венгрии умирают около сотни человек. А национальный карантин наносит ущерб на 10 млрд форинтов (34 млн долларов) каждый день.

Сийярто подчеркнул, что ускорение вакцинации защитит жизни венгров и даст шанс вернуться в нормальное русло.

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