Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Венгрия подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hvg.hu.
По его словам, контракт был подписан в ночь на 22 января. Он также отметил, что Будапешт и Москва вели переговоры в течение двух с половиной месяцев. Сийярто добавил, что поставки вакцины "Спутник V" будут осуществляться в три этапа. Других подробностей министр не предоставил, но пообещал, что они появятся в течение дня.
Сийярто объяснил закупку российской вакцины тем, что ежедневно от COVID-19 в Венгрии умирают около сотни человек. А национальный карантин наносит ущерб на 10 млрд форинтов (34 млн долларов) каждый день.
Сийярто подчеркнул, что ускорение вакцинации защитит жизни венгров и даст шанс вернуться в нормальное русло.
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Почему про Венгрию речь ? Расскажите о Габоне, Гондурасе, Гватемале, Гваделупе и Гайане.
***** Сійарто, зараз у вас гине 100 угорців на день, а після вакцинування лаптєстанським шмурдяком буде набагато більше..
******* от долбо** фуфловакцина - саме то !
да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
У СВІТІ НЕ ТРЕБА ДАКАЗУВАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНИ, ТРЕБА ДОКАЗАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЩОБ ПРЕПАРАТ ВИЗНАЛИ ВАКЦИНОЮ.
P.S.
Хутин-пУЙЛО.
Крим - Україна.
сРашка- Ворог.
Хутин&сРашка-ПНХ.
А пока, я сочувствую венграм, за что им это???
Крім того, думаю, що мадяри приторговують таємною інформацією НАТО...
Дарма ви їм співчуваєте, вони генетично брати із кацапами...
странные люди
Кхм... Меня терзают смутные сомнения - может надо в консерватории что-то подправить?
Аби тільки похаяти. Звідки стільки злості і ненависті?
"Спутник-5" це не Путін, це російські науковці створили "Спутник-5" і які мають досвід в цій галузі.
Молодці, що змогли створити "Спутник-5".
І не треба мішати праведне з грішним.