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Новости Коронавирус и карантин
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Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от коронавируса

Венгрия подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hvg.hu.

По его словам, контракт был подписан в ночь на 22 января. Он также отметил, что Будапешт и Москва вели переговоры в течение двух с половиной месяцев. Сийярто добавил, что поставки вакцины "Спутник V" будут осуществляться в три этапа. Других подробностей министр не предоставил, но пообещал, что они появятся в течение дня.

Сийярто объяснил закупку российской вакцины тем, что ежедневно от COVID-19 в Венгрии умирают около сотни человек. А национальный карантин наносит ущерб на 10 млрд форинтов (34 млн долларов) каждый день.

Сийярто подчеркнул, что ускорение вакцинации защитит жизни венгров и даст шанс вернуться в нормальное русло.

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Автор: 

вакцина (3815) Венгрия (1934) карантин (16729) россия (95388) Евросоюз (17069) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Потрібно заборонити в'їзд в Україну всім хто вакцинований російською вакциною!
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22.01.2021 11:16
+15
Венгру просто обожают забористый шмурдяк))
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22.01.2021 11:16
+10
Ну хоть кому-то втулят бесполезное говно
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22.01.2021 11:18
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Венгру просто обожают забористый шмурдяк))
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22.01.2021 11:16 Ответить
мадярам так и нада
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22.01.2021 11:37 Ответить
Та вони одні з перших почали вакцинуватися Пфайзером! Мабуть Спутник купляють для чогось іншого?
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22.01.2021 12:41 Ответить
Потрібно заборонити в'їзд в Україну всім хто вакцинований російською вакциною!
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22.01.2021 11:16 Ответить
Шчастя и Здоровля мадярам))))
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22.01.2021 11:16 Ответить
В невдовзі почнуть отримувати співчуття в звязку з високою смертністю...
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22.01.2021 13:02 Ответить
pust pokupajet no pfizer ES dolzna nedat ne odnoj ampuli
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22.01.2021 11:17 Ответить
Венгры это же генетические братья россиянам. И ничего удивительного.
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22.01.2021 11:18 Ответить
100%. Вони вийшли з території північного Уралу, тому любов до Свинособакії цілком зрозуміла.
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22.01.2021 11:21 Ответить
Угры с угро-финнами адиннарот и мышибратья!
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22.01.2021 11:23 Ответить
Ну хоть кому-то втулят бесполезное говно
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22.01.2021 11:18 Ответить
Не факт, що це гівно вони будуть споживати? Більш за все, це не більше, ніж маркетинговий хід? РФ домовляється з країнами, які хочуть мати з нею гарні відносини про закупівлю незначної кількості вакцин, щоб потім розповідати, що її вакцина користується попитом!
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22.01.2021 13:02 Ответить
Ага, Сийарто для понтов поехал, при этом угрозы от ЕС звучали.
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22.01.2021 13:14 Ответить
Какое отношение это имеет к Украине ?
Почему про Венгрию речь ? Расскажите о Габоне, Гондурасе, Гватемале, Гваделупе и Гайане.
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22.01.2021 11:20 Ответить
такое же как и ты и Венгрия и ты добряче срут в Украине
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22.01.2021 12:06 Ответить
коли Україна ввійде у Євросоюз, треба буде потихеньку видавлювати звідти ********
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22.01.2021 11:20 Ответить
Современный вариант поговорки звучит так: когда кацапы с бутылок встанут
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22.01.2021 12:07 Ответить
Да, кацап без бутылки в жопе не кацап,бо нет тогда скрепы и бестолковка на плечах не держится
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22.01.2021 12:12 Ответить
если бы мне платили много денег я бы даже не подумал колоться русошмурдяком, а эти придурки сами за него платят
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22.01.2021 11:20 Ответить
усім вакцинованим "Супчиком-V" щастя, здоровля та довгих років..
***** Сійарто, зараз у вас гине 100 угорців на день, а після вакцинування лаптєстанським шмурдяком буде набагато більше..
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22.01.2021 11:20 Ответить
Сама Венгрия вроде и неплохая ( природа, климат), но население удивляет, какое- то тормознутое ( в большинстве). В Будапеште пол часа искали людей с хоть каким нибудь знанием английского ))))) честно у меня был легкий шок
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22.01.2021 11:20 Ответить
Я с женой в 2005г. был в Будапеште. Даже на ж.д. вокзале среди служащих не нашлось знающих английский. А вот молодая девушка помогла.
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22.01.2021 11:27 Ответить
Мы были осенью 2019 года ( так что ничего не изменилось за 14 лет ))))))))) в районе нового автовокзала, нам нужно было проехать на ж. Д вокзал ( а метро было на ремонте в этом районе), вообщем просто абзац. И да удивлена количеством ханурья в Будапеште.
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22.01.2021 11:59 Ответить
А шо робыть? Орбан и Сийярто люди подневольные. Приказало фсб-шное начальство, надо закупать. Бедные венгры... Гнать бы им этих захарченок с плотницкими венгерского разлива коленом под сраку...
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22.01.2021 11:21 Ответить
В первую очередь всех ******* усиленной дозой ширните.
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22.01.2021 11:21 Ответить
Всё,что нужно знать о мадьярах с их сийяртами.
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22.01.2021 11:21 Ответить
******* зовсім чокнулись....
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22.01.2021 11:21 Ответить
не-не...все идет как надо...))) нехай...
******* от долбо** фуфловакцина - саме то !
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22.01.2021 11:40 Ответить
Будуть ширятися цим мутняком, а потім буде пізно.
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22.01.2021 11:22 Ответить
Главное что ты присесть на бутылку всегда готов😄
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22.01.2021 12:05 Ответить
Ещё один клин путлера для раскола Европы, как и СП-2.
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22.01.2021 11:22 Ответить
Наразі Сійярто бідкається, що в Угорщині щоденно помирають до сотні людей без роSSійської вакцини, а що він заспіває, якщо після вакцінування їх кількість зросте у декілька разів? Або реакція на вакцину буде жахливою? Він теж бере ситуацію "ПІД СВІЙ КОНТРОЛЬ"?
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22.01.2021 11:23 Ответить
******* совсем ********** кацапское ширево колоть
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22.01.2021 11:23 Ответить
Цей ***** не тільки їздив підписувати договір на поставку новоспутника, він ще й отримав інструкції від ***** чи його халдєїв як вести переговори з Україною коли він приїде з візитом.
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22.01.2021 11:24 Ответить
Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2071
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22.01.2021 11:28 Ответить
да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
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22.01.2021 11:30 Ответить
Так і є. Ти б собі вколов?
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22.01.2021 11:32 Ответить
мне по цимбалам! на ближайшие пару месяцев у меня есть иммунитет к "короне" и без шмурляков - я переболел!!!!!
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22.01.2021 11:34 Ответить
За два чи три місяці, чи за пів року ти собі вколиш кацапську "вакцину"?
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22.01.2021 11:38 Ответить
в Польше нет кацапского шмурдюка! придётся колоть американский))))))))))))
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22.01.2021 11:42 Ответить
Поедь на россию, там есть
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22.01.2021 11:43 Ответить
езжай сам - тебе ближе!
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22.01.2021 11:45 Ответить
Ты в Польше руцким стрелочником работаешь?
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22.01.2021 11:54 Ответить
Так якого тоді банана ти впрягся за кацапів та *******...? ********* кацапію здалеку?
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22.01.2021 11:50 Ответить
с чего ты решил, что "впрягаюсь"? я живу по принципу - "Платон мне друг, но истина дороже"!
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22.01.2021 11:54 Ответить
На твою думку це істина?:

да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
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22.01.2021 11:57 Ответить
Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать"; ". Я бы вообще воздержался от высказываний, что вакцина "Спутник-5" или какая-то другая есть в Российской Федерации", - заявил Дубров.Источник: https://censor.net/ru/n3232578
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22.01.2021 12:06 Ответить
На твою думку це істина?: Так, чи ні.

да как же так? тут на сайте упорно утверждали, что это "не вакцина"?!!
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22.01.2021 12:11 Ответить
тебя тоже в Польше нет - и что?
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22.01.2021 12:09 Ответить
Распинаешься тут за Спутник-Новичок, а вот себе вколешь Pfizer в Польше.
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22.01.2021 13:28 Ответить
И тут, вспоминаются сепаратистские раскачивания Венгрией, Закарпатья. Совпадение? Не думаю ...
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22.01.2021 11:30 Ответить
Мышебратушки лаптеногие ******, еще одни недоимперцы.
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22.01.2021 11:34 Ответить
Хорошая новость, пусть колят всех, вопрос решится сам собой ))))))
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22.01.2021 11:34 Ответить
Интересно, кто доказал неэффективность Спутник V?Диванные вирусологи?
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22.01.2021 11:37 Ответить
Доказал сам ботоксный карлик, а что?
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22.01.2021 11:41 Ответить
Лаптеногий ти переплутав, як завжди, бо тупий.
У СВІТІ НЕ ТРЕБА ДАКАЗУВАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНИ, ТРЕБА ДОКАЗАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЩОБ ПРЕПАРАТ ВИЗНАЛИ ВАКЦИНОЮ.
P.S.
Хутин-пУЙЛО.
Крим - Україна.
сРашка- Ворог.
Хутин&сРашка-ПНХ.
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22.01.2021 11:44 Ответить
критерии ВООЗ, которым шмурдяк не соответствует
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22.01.2021 12:10 Ответить
По заключению ВОЗ спутник 5 по уровню вакцины относится к ветеринарным препаратам, так что на кацапских животных пусть и используют
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22.01.2021 12:29 Ответить
Ссылочку, плииз
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22.01.2021 13:41 Ответить
Даже Российский РАН об этом писал https://rusmonitor.com/putinskaya-vakczina-ot-covid-19-okazalas-opasnym-dlya-zdorovya-veterinarnym-preparatom.html
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22.01.2021 13:52 Ответить
Источник и "жксперт" не заслуживают никакого доверия
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22.01.2021 14:09 Ответить
также как и кацапская вакцина
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22.01.2021 14:24 Ответить
В России привились послы Швейцарии и Италии, для которых наверняка не было проблемой получить Pfizer.
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22.01.2021 16:26 Ответить
уже привился или сыкотно?
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22.01.2021 16:28 Ответить
у тебя есть вакцина, уважаемый товарищ?
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22.01.2021 17:30 Ответить
Договор заключен но не указано кол-во на закупку. Так что ни о чем не говорит. Можно допустить что минимум пробный.
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22.01.2021 11:40 Ответить
це тільки мені хочеться написати, що так їм і треба?
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22.01.2021 11:40 Ответить
Турки тоже договаривались а потом отказались
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22.01.2021 11:42 Ответить
******* паРашка еще явно доплатила кэшака в карманы, чтоб они этот фуфломецин своей биомассе вкололи !
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22.01.2021 11:45 Ответить
Такое впечатление что Венгрия хочет вернуться в "ВСР" и войти в состав "ссср"!
А пока, я сочувствую венграм, за что им это???
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22.01.2021 11:47 Ответить
Це єдина країна яка почала гірше жити після вступу до ЄС ніж жила до вступу. Це аграрна країна, а конкурувати у ЄС, це вам не перти аби що кацапам. До того ж там купа промисловості яка виступає посередником між Рашкою і ЄС. Беруть ліс із Сибіру, розпилюють і перепродають у Австрію та Швейцарію. До того ж Рашка фінансує спроби Мадярів спровокувати сепаратизм у Закарпатті, це теж не аби яка стаття прибутків їхньої влади...
Крім того, думаю, що мадяри приторговують таємною інформацією НАТО...
Дарма ви їм співчуваєте, вони генетично брати із кацапами...
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22.01.2021 11:58 Ответить
Угорщина уклала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 8164
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22.01.2021 11:59 Ответить
кацап вакцинирует венгерское население от заразы фошызма, 1956 год
Угорщина уклала контракт на поставку російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5479
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22.01.2021 12:00 Ответить
Мадьяры уже забыли, скольких лучших представителей их народа убили коцапы начиная с 19 века - Шандора Петёфи, Ласло Райка, Имре Надя и других
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22.01.2021 12:21 Ответить
мадяры всегда были в союзе с фашистами
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22.01.2021 12:28 Ответить
идиоты, кто ж их пустит в свою страну с этими прививками.
странные люди
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22.01.2021 12:29 Ответить
После прививки привитыій может оставаться носителем вируса и заражать других
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22.01.2021 14:12 Ответить
Да пусть хоть гавно заказывают с кацапии,шобы петухов лепить.Нахера такая сверхважная новость нужна,а,бутусовцы?
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22.01.2021 12:48 Ответить
меркель, макрон - плохие, итальянцы вообще вата, Чехия, Венгрия - вата, Австрия - туда же.
Кхм... Меня терзают смутные сомнения - может надо в консерватории что-то подправить?
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22.01.2021 14:39 Ответить
Сикорский вертолёт изобрёл, Королёв ракету. А с вакциной что то не заладилось. Обидно.
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22.01.2021 16:09 Ответить
І чим Вам так "Спутник-5" не сподобався?
Аби тільки похаяти. Звідки стільки злості і ненависті?

"Спутник-5" це не Путін, це російські науковці створили "Спутник-5" і які мають досвід в цій галузі.
Молодці, що змогли створити "Спутник-5".
І не треба мішати праведне з грішним.
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09.05.2021 20:57 Ответить
 
 