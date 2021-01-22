Неизвестные избили троих журналистов на столичном Печерске, открыто уголовное производство, - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства драки с участием представителей СМИ на столичном Печерске

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полиция начала досудебное расследование по факту нанесения легких телесных повреждений журналистам. Данное событие не связано с профессиональной деятельностью пострадавших", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, вчера вечером в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о конфликте на улице Евгения Коновальца. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Правоохранители установили, что трое журналистов возвращались домой. Между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и скрылись.

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На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления о совершении правонарушения.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников события.





