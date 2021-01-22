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Новости
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Неизвестные избили троих журналистов на столичном Печерске, открыто уголовное производство, - полиция

Неизвестные избили троих журналистов на столичном Печерске, открыто уголовное производство, - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства драки с участием представителей СМИ на столичном Печерске

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полиция начала досудебное расследование по факту нанесения легких телесных повреждений журналистам. Данное событие не связано с профессиональной деятельностью пострадавших", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, вчера вечером в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о конфликте на улице Евгения Коновальца. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Правоохранители установили, что трое журналистов возвращались домой. Между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и скрылись.

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На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления о совершении правонарушения.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников события.

Неизвестные избили троих журналистов на столичном Печерске, открыто уголовное производство, - полиция 01

журналистика (3288) Киев (25484) Нацполиция (16433)


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Топ комментарии
+15
так им гопники наваляли как журналистам или просто как прохожим? не оправдываю никоим образом мордобой, но не нужно акцентировать на том, что это были журналисты, если это не связано с проф.деятельностью. Как будто, слесарей, медиков или др.профессии не так уж и жалко
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22.01.2021 11:29
+7
А как звучала бы новость с другими профессиями:
Представитель бетонного завода, грузчик плодоовощной базы №7 и и представитель жека №4327 сообщили полиции, что на улице Коновальца в 23.45 когда они возвращались домой между ними и группой неизвестных произошла словесная перепалка переросшая в драку.В результате драки представителям рабочего класса были нанесены лёгкие телесные повреждения. В этом легко прослеживается рука мировой буржуазии и заговор против трудового пролетариата. Скажите, какая разница где работают три подвыпивших шлеппера получившие по загривку? Или от этого зависит эффективность расследования? Если до то почему? Это трое были журналистами? Или охранниками в этих СМИ. Охранник если работает в сми он же сотрудник сми?
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22.01.2021 11:33
+4
Якщо zik ківським зажопникам тог вже давно пора.
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22.01.2021 11:35
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опять рука москвы.....
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22.01.2021 11:20 Ответить
неизвестные лица.... ага.... как в одном кино а артист больших и малых театров и моя фамилия столь известна..... что ее не надо тут озвучивать в целях конспирации...
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22.01.2021 11:26 Ответить
так им гопники наваляли как журналистам или просто как прохожим? не оправдываю никоим образом мордобой, но не нужно акцентировать на том, что это были журналисты, если это не связано с проф.деятельностью. Как будто, слесарей, медиков или др.профессии не так уж и жалко
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22.01.2021 11:29 Ответить
Совершенно верно!
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22.01.2021 11:34 Ответить
А как звучала бы новость с другими профессиями:
Представитель бетонного завода, грузчик плодоовощной базы №7 и и представитель жека №4327 сообщили полиции, что на улице Коновальца в 23.45 когда они возвращались домой между ними и группой неизвестных произошла словесная перепалка переросшая в драку.В результате драки представителям рабочего класса были нанесены лёгкие телесные повреждения. В этом легко прослеживается рука мировой буржуазии и заговор против трудового пролетариата. Скажите, какая разница где работают три подвыпивших шлеппера получившие по загривку? Или от этого зависит эффективность расследования? Если до то почему? Это трое были журналистами? Или охранниками в этих СМИ. Охранник если работает в сми он же сотрудник сми?
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22.01.2021 11:33 Ответить
Есть второй вариант:
Трое журналистов, ночью, пристебались к гопникам или торговцам наркотой ...
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22.01.2021 12:09 Ответить
А кто сказал что они вообще журналисты?
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22.01.2021 19:54 Ответить
Якщо zik ківським зажопникам тог вже давно пора.
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22.01.2021 11:35 Ответить
Радио Свобода
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22.01.2021 14:21 Ответить
Тоді треба адекватна відповідь ваті.Хай живе кпсс на Чорнобильській АС.
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22.01.2021 14:24 Ответить
А радиосвобода это сми? Это помойка фейкомётная)
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22.01.2021 19:55 Ответить
журналістів в украііні мало мало в основному продажні журнашлюхи які за гроші перевертають все з ніг на голову наприклад зік
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22.01.2021 11:36 Ответить
Бывшая улица Щорса....
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22.01.2021 11:44 Ответить
Нападение на журналистов - надо называть вещи своими именами.
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22.01.2021 12:40 Ответить
 
 